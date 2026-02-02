Dólar hoy 2 de febrero en México: así amaneció el tipo de cambio

A pesar del repunte del "billete verde", la moneda nacional acumula tres meses de ganancias en medio de las tensiones entre México y EU.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- El dólar recuperó fuerza este lunes 2 de febrero ante el nuevo cierre del Gobierno de Estados Unidos y la falta de acuerdos entre el Senado y la Casa Blanca. De acuerdo con datos de Bloomberg, el tipo de cambio amaneció en los 17.46 pesos lo que representa un cambio del 0.53% en la última semana y una variación negativa del 15.09% en el último año.

El cierre parcial del gobierno se produce tres meses después del "shutdown" más largo en la historía del país y aunque se prevé que en esta ocasión la parálisis presupuesta sea breve y por este mismo motivo se espera que las consecuencias sean mínimas, puesto que el Senado estadounidense aprobó un proyecto presupuestario y sólo se espera el visto bueno de la Cámara Representantes.

En esta ocasión el acuerdo fue retrasado por la resistencia del partido demócrata a aprobar una partida presupuestaria para el Departamento de Seguridad Nacional después de la muerte de dos manifestantes durante las protestas en Minnesota contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Peso mexicano inició con el pie derecho

El primer mes de este 2026 fue un buen periodo para el tipo de cambio, de acuerdo con información de Grupo Financiero Monex el peso mexicano presentó un avance de 1.6% mensual y el dólar alcanzó un mínimo de 19 meses al tocar la marcar de los $17.11 durante enero.

"A principio del mes, las tensiones geopolítica moderaron el apetito por el riesgo global, aunque el desescalamiento de ellas terminó por reintegrar la confianza de los inversores en la moneda local", especificaron Janneth Quiroz y André Maurin en un análisis económico de Grupo Financiero Monex.

Las pláticas entre Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump después de la operación estadounidense en Venezuela, mitigaron la probabilidad de un escalamiento de las tensiones entre México y Estados Unidos. El peso mexicano también se vio beneficiado por las declaraciones del mandatorio estadounidense sobre adquirir Groenlandia y la escala de tensiones que provocó con Europa.

La divisa nacional suma tres meses consecutivos de apreciación frente al dólar, Gabriela Siller Pagaza, directora de de Grupo Financiero BASE, detalló en su cuenta de X que el peso acumula un avance de 5.78% en ese periodo.

El panorama del dólar en 2026

Al inicio de 2026, el tipo de cambio en la región fronteriza se mantiene estable en torno a los $17.50 pesos, consolidando una tendencia a la baja que ha marcado los últimos meses.

Ismael Plascencia López, catedrático de CETYS Universidad, comentó en entrevista para Telemundo que este fenómeno responde a una pérdida de confianza en el liderazgo económico de Estados Unidos.

Factores como una política arancelaria restrictiva han mermado el comercio internacional y el PIB, mientras que los recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal (FED) han provocado una fuga de capitales hacia otros mercados.

La moneda estadounidense, que perdió entre un 10% y 11% de su valor en 2025, enfrenta ahora la incertidumbre de la intervención en Venezuela. Si Washington logra estabilizar dicho país y canalizar las exportaciones petroleras hacia su territorio, la economía norteamericana podría fortalecerse. Sin embargo, la sombra de la recesión es la mayor preocupación actual; los expertos advierten que las probabilidades de una crisis económica para este año han escalado del 70% al 80%, dejando al dólar en una posición vulnerable frente a los mercados globales.