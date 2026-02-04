Sheinbaum invita a empresarios a invertir; "México tiene certidumbre", asegura

La mandataria aseguró que un punto del PIB de inversión directa nueva se encuentra en el presupuesto, lo que representa alrededor de un billón de pesos este año.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asistió este miércoles a la primera reunión nacional de promoción de inversiones en la que incentivó a empresarios a invertir en el desarrollo del país, ya que México cuenta con la suficiente certidumbre para que las inversiones privadas lleguen a buen puerto.

"Siempre que hay inversión pública, se potencia con la inversión privada y esa es la invitación que hacemos hoy. México tiene certidumbre, puedo asegurárselos. El Gobierno quiere que haya inversiones", destacó la mandataria ante empresarias y empresarios que se dieron cita en el Museo Nacional de Antropología.

Sheinbaum Pardo dijo que su Gobierno busca atraer inversiones privadas, nacionales y extranjeras, que contribuyan al desarrollo del país con bienestar.

"Eso se nota en la Inversión Extranjera Directa (IED) que tuvimos en 2025, en el peso como está hoy. No tendríamos la moneda que tenemos hoy si no hubiera confianza en nuestro país. Y pues invitarles a que juntos sigamos construyendo este gran y hermoso país que tenemos", insistió ante la audiencia.

Somos muy optimistas sobre el panorama de 2026. Agradecemos a las empresarias representantes de las 32 entidades por promover más inversiones como parte del Plan México. La inversión pública y privada impulsa el desarrollo; juntos seguimos construyendo esta gran y hermosa… pic.twitter.com/PsLthgGTEK — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 4, 2026

Asimismo, la Jefa de Poder Ejecutivo dijo que este mes se anunciarán temas relacionados con inversión pública y privada para promover obras de infraestructura bajo esquemas de trabajo públicos, privados y mixtos.

"Estamos hablando de diversos vehículos de inversión, así le llama la Secretaría de Hacienda, que nos van a permitir potenciar la inversión en energía, la inversión en carreteras, la inversión en aeropuertos, en puertos e en hospitales, en escuelas que permita el desarrollo con bienestar", subrayó la Presidenta.

México, el principal socio comercial de EU: Ebrard

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, explicó que el propósito del encuentro es respetar, facilitar y acelerar la inversión privada en le país.

"El propósito de que todo el Gobierno Federal de aquí presente, secretarias, secretarios, directores generales y el de la voz, respaldemos, facilitemos, aceleremos, cuidemos esas inversiones. Esa es la instrucción que tenemos de nuestra presencia. Y a partir de hoy así lo haremos", enfatizó el funcionario.

Se presentó a la Presidenta Claudia Sheinbaum la inversión privada por 406 mil millones de dólares que estaremos apoyando los tres niveles de gobierno, las cámaras empresariales y los comités de promoción de inversiones establecidos en las 32 entidades federativas. pic.twitter.com/yfrhipeauW — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 4, 2026

Asimismo, Ebrard destacó la compleja relación con Estados Unidos bajo el mandato del Presidente Donald Trump pero que gracias a la conducción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, México es hoy el principal exportador a Estados Unidos y el socio comercial número uno.