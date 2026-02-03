México anuncia inversión histórica: 5.6 billones, 55% para energía. De aquí a 2030

Claudia Sheinbaum reiteró que con estos esquemas mixtos de inversión se aumentará la proyección de recursos para proyectos hasta con 722 mil millones de pesos.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– El Gobierno mexicano dio a conocer hoy un extenso plan de inversión pública y privada-pública para inyectar hasta 5.9 billones de pesos entre 2026 y 2030, una adición al Plan México, pero concentrada en infraestructura. Se trata de un proyecto para realizar una inversión histórica.

Édgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público, dijo que se busca generar crecimiento económico con bienestar, justicia social y desarrollo regional.

Durante la conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su Gabinete económico detallaron que la inversión pública y mixta por 5.6 billones de pesos estará distribuida en ocho sectores estratégicos, anclada en mil 500 proyectos de las dependencias federales. Una parte poderosa irá para energía: 54 por ciento. Para infraestructura ferroviaria se destinará el 16 por ciento de la inversión, en carreteras un 14 por ciento, en puertos el seis por ciento, en salud seis por ciento y para agua hasta tres por ciento.