EL CMN presenta a Sheinbaum 38 proyectos de inversión en 2026... pero exige seguridad

Redacción/SinEmbargo

04/12/2025 - 10:37 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

OCDE recorta pronóstico de crecimiento para México: prevé 0.7% en 2025 y 1.2% en 2026

Sheinbaum se reúne con empresarios; impulsa consejo para promoción de inversiones

Sheinbaum promete que con Tren Maya bajará la gasolina; destaca aumento al salario

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) reiteró su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e indicó que trabaja para lograr el crecimiento económico de México en 2026.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) presentó este jueves a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo 38 proyectos cuya inversión está prevista que ascienda a más de 40 mil millones de dólares, con el objetivo de lograr un mayor crecimiento económico en México para 2026.

Antonio Del Valle Perochena, presidente de Grupo Kaluz y quien recibió a la mandataria federal en el Museo Kaluz para el encuentro con la élite empresarial, describió la reunión como productiva.

“Hablamos del potencial que tiene el país de todo lo que tenemos que hacer en conjunto, iniciativa privada y el Gobierno, para que este país despegue. Fue una reunión muy productiva, muy positiva, muy proactiva”, señaló Perochena.

Sheinbaum llegando al Museo Kaluz.
Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, a su arribo al Museo Kaluz para sostener una reunión con empresarias y empresarios del Consejo Mexicano de Negocios. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

Indicó que el Consejo reiteró su confianza en la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y consideró que el potencial del país es “inmenso y brutal”. Asimismo, confió en que no va a expirar el Tratado de Libre Comercio entres Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), tal como comentó el miércoles el Presidente Donald Trump.

Del Valle Perochena incluso descartó que el sector empresarial vea mermas en la inversión. “No va a pasar nada”, aseguró.

Por su parte, Altagracia Gómez Sierra, destacó que los empresarios se comprometieron a invertir con la meta de que en 2026 las inversiones representen el 25 por ciento del PIB. "Los necesitamos a todos y todas para lograrlo”, recordó que se dijo en la reunión.

En la comida, los empresarios plantearon al Gobierno federal algunos de los problemas a los que se enfrentan. Se mencionó el tema de la inseguridad, la extorsión, el bajo crecimiento, así como el aumento de la informalidad, entre otros.

En ese sentido, Gómez Sierra anunció que se conformaron comités empresariales para resolver los principales problemas que frenan las inversiones.

“Hay una preocupación compartida de cómo detonar el crecimiento... tiene México muchos años con un crecimiento muy bajo y pues hay que cambiar esa tendencia y pues no ha sido fácil, entonces, estamos en ese en esa análisis", externó, por su parte, Agustín Coppel Luken, presidente del Consejo Administrativo de Grupo Coppel.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Es la ley, estúpido

"Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

López Obrador

"López Obrador fue, es y seguirá siendo todo un fenómeno, por lo visto. No hay otro político...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Acabar con la impunidad

"El imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

+ Sección

Galileo

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Pedro Haces
1

ENTREVISTA ¬ Diputado de Morena alerta que hay trasfondo en la relación Haces-Israel

El Congreso de Guanajuato aprueba, al fin, el matrimonio igualitario; rechaza aborto
2

Guanajuato sorprende: Avala el matrimonio igualitario e impide terapias de conversión

Isla Epstein
3

FOTOS y VIDEOS ¬ Exhiben por dentro la isla de Epstein, donde niñas fueron violadas

Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México, reapareció en su cuenta oficial en sus redes para presentar su nuevo libro “Grandeza”, editado por Grupo Planeta.
4

AMLO refuta sacrificios en México prehispánico y llama a Cortés "político siniestro"

Alito
5

ENTREVISTA ¬ El PRI representaba muy poco para la Internacional Socialista: Illades

El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de EU, arribó al Caribe para unirse al combate contra barcos que trafican drogas desde Venezuela.
6

“¡Mátalos a todos!” Hegseth es acusado de pedir ejecuciones extrajudiciales en el mar

7

La CdMx anuncia descuentos en predial y condonación de multas y adeudos para 2026

Ley de Aguas Senado
8

Senado aprueba en lo general reforma a la Ley de Aguas; sigue discusión en el Pleno

Antonio del Valle Perochena, presidente de Grupo Kaluz y del Consejo de Administración de Grupo Financiero Ve por Más, recibió a Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, en el Museo Kaluz para sostener una reunión con empresarias y empresarios del Consejo Mexicano de Negocios
9

EL CMN presenta a Sheinbaum 38 proyectos de inversión en 2026... pero exige seguridad

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de combatir los delitos de alto impacto.
10

La SSPC de Harfuch crea un cuerpo de agentes de élite contra delitos de alto impacto

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante su salida tras la reunión del Consejo Mexicano de Negocios.
11

Sheinbaum se reúne con élite empresarial, y qué le dirá a Trump: "¡Que Viva México!"

El Tren Maya presentó su nueva oferta de paquetes turísticos de invierno, disponibles del 2 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.
12

Tren Maya lanza paquetes turísticos de invierno: checa fechas, precios y recorridos

El director de la Junta de Caminos de Estado de México, Ariel Juárez Cisneros, renunció este jueves luego de protagonizar un altercado en un Metepec.
13

Ariel Juárez, funcionario del Edomex, renuncia tras protagonizar pelea en Metepec

Asfura, candidato respaldado por Trump, aventaja a Nasrall en elección de Honduras
14

Asfura, candidato respaldado por Trump, aventaja a Nasralla en elección de Honduras

El PRI es expulsado de la Internacional Socialista
15

La Internacional Socialista expulsa al PRI, partido volcado hacia la extrema derecha

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Antonio del Valle Perochena, presidente de Grupo Kaluz y del Consejo de Administración de Grupo Financiero Ve por Más, recibió a Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, en el Museo Kaluz para sostener una reunión con empresarias y empresarios del Consejo Mexicano de Negocios
1

EL CMN presenta a Sheinbaum 38 proyectos de inversión en 2026... pero exige seguridad

Alito
2

ENTREVISTA ¬ El PRI representaba muy poco para la Internacional Socialista: Illades

El Congreso de Guanajuato aprueba, al fin, el matrimonio igualitario; rechaza aborto
3

Guanajuato sorprende: Avala el matrimonio igualitario e impide terapias de conversión

Ley de Aguas Senado
4

Senado aprueba en lo general reforma a la Ley de Aguas; sigue discusión en el Pleno

El gobierno de Estados Unidos publicó este jueves un video de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental.
5

EU mata a otros 4 tripulantes de "narcolancha" entre la controversia internacional

Pedro Haces
6

ENTREVISTA ¬ Diputado de Morena alerta que hay trasfondo en la relación Haces-Israel

La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la iniciativa que propone adelantar la consulta de revocación de mandato para las elecciones del 2027.
7

#PuntosyComas ¬ Jalisco y Morelos también podrían ir a Revocación de Mandato en 2028

Asfura, candidato respaldado por Trump, aventaja a Nasrall en elección de Honduras
8

Asfura, candidato respaldado por Trump, aventaja a Nasralla en elección de Honduras

Isla Epstein
9

FOTOS y VIDEOS ¬ Exhiben por dentro la isla de Epstein, donde niñas fueron violadas

Tres de los más relevantes organismos empresariales de México, Estados Unidos y Canadá se pronunciaron para que el T-MEC, continué vigente y no muera.
10

Más de 425 empresarios de México, EU y Canadá piden que el T-MEC continúe vigente

11

La CdMx anuncia descuentos en predial y condonación de multas y adeudos para 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante su salida tras la reunión del Consejo Mexicano de Negocios.
12

Sheinbaum se reúne con élite empresarial, y qué le dirá a Trump: "¡Que Viva México!"