EL CMN presenta a Sheinbaum 38 proyectos de inversión en 2026... pero exige seguridad

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) reiteró su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e indicó que trabaja para lograr el crecimiento económico de México en 2026.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) presentó este jueves a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo 38 proyectos cuya inversión está prevista que ascienda a más de 40 mil millones de dólares, con el objetivo de lograr un mayor crecimiento económico en México para 2026.

Antonio Del Valle Perochena, presidente de Grupo Kaluz y quien recibió a la mandataria federal en el Museo Kaluz para el encuentro con la élite empresarial, describió la reunión como productiva.

“Hablamos del potencial que tiene el país de todo lo que tenemos que hacer en conjunto, iniciativa privada y el Gobierno, para que este país despegue. Fue una reunión muy productiva, muy positiva, muy proactiva”, señaló Perochena.

Indicó que el Consejo reiteró su confianza en la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y consideró que el potencial del país es “inmenso y brutal”. Asimismo, confió en que no va a expirar el Tratado de Libre Comercio entres Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), tal como comentó el miércoles el Presidente Donald Trump.

Del Valle Perochena incluso descartó que el sector empresarial vea mermas en la inversión. “No va a pasar nada”, aseguró.

Por su parte, Altagracia Gómez Sierra, destacó que los empresarios se comprometieron a invertir con la meta de que en 2026 las inversiones representen el 25 por ciento del PIB. "Los necesitamos a todos y todas para lograrlo”, recordó que se dijo en la reunión.

En la comida, los empresarios plantearon al Gobierno federal algunos de los problemas a los que se enfrentan. Se mencionó el tema de la inseguridad, la extorsión, el bajo crecimiento, así como el aumento de la informalidad, entre otros.

En ese sentido, Gómez Sierra anunció que se conformaron comités empresariales para resolver los principales problemas que frenan las inversiones.