Clara Brugada instala Comité para promover y diversificar las inversiones en la CdMx

Este grupo forma parte de una iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el Plan México y desarrollar la economía interna.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció este jueves la creación de la Agencia de Atracción de Inversiones y la instalación de un Comité Promotor de Inversiones con autoridades federales con el objetivo de promover el financiamiento y el desarrollo económico en la capital del país.

Brugada indicó que del 2024 al 2025, la capital registró un crecimiento de 45 por ciento en la inversión extranjera directa.

“Tenemos 303 proyectos que se han consolidado con 197 mil millones de pesos, con inversión multianual en la ciudad, y queremos seguir consolidando este gran objetivo de fortalecer las inversiones. Esta agencia va a ayudarlos a ir de la mano e ir resolviendo los problemas que sean necesarios para garantizar más inversiones”, afirmó la mandataria local.

En una reunión con empresarios en el Museo de la Ciudad de México y con la presencia del titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, la Jefa de Gobierno enlistó una serie de propuestas para lograr que haya más inversiones.

Para lograr este objetivo, la autoridades locales se coordinarán con las federales a través del Comité Promotor de Inversiones, una iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se replicará en todos los estados de la República.

📈🏙️ La #CapitalDeLaTransformación da un paso clave para atraer más inversión y generar más empleos. 💡✨ Durante la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México, el titular de @SE_mx, @m_ebrard, destacó el respaldo del @GobiernoMX, encabezado por la… pic.twitter.com/MYUZ1ZugHi — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 29, 2026

Sheinbaum busca impulsar capital nacional

El Secretario Marcelo Ebrard explicó que el Gobierno federal busca fomentar la inversión nacional como parte del Plan México para desarrollar la economía interna del país.

"Nos ha pedido la Presidenta de México un esfuerzo extraordinario para acelerar las inversiones, para facilitarlas, promoverlas y evidentemente estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con las inversiones extranjeras. Nos está yendo razonablemente bien comparado con otros países, y nos puede ir mejor, pero tenemos que ver también la inversión nacional", señaló el titular de Economía.

Detalló que la primera encomienda que ha solicitado la Presidenta Claudia Sheinbaum es que cada comité identifique cuáles son los proyectos de inversiones en cada entidad que el Gobierno va a respaldar. "En pocas palabras: que nosotros tendremos que asumir una parte importante de la gestión o promoción de decisiones o políticas generales que faciliten esas inversiones", resumió.

"Terminamos el año siendo el principal país exportador en los Estados Unidos. Ha habido cambios cualitativos en las exportaciones, pero el crecimiento de México en las exportaciones es notorio, el haberse logrado esto en un escenario de proteccionismo como estamos viviendo es un logro mayor del país y queremos que la inversión, muy especialmente en la ciudad, tenga todo el respaldo de su Gobierno federal para que puedan facilitar lo que ustedes hacen todos los días que es emprender, arriesgar, y crear empleos y riqueza para México", añadió el Secretario, quien finalmente, recordó que el portafolio de inversión en México ya supera los 300 mil millones de dólares.

La Ciudad de México será "amigable" a la inversiones

Brugada Molina aseguró que la Ciudad de México será una entidad "amigable" para los inversores, lo que requerirá algunos cambios para facilitar que empresarias y empresarios puedan confiar su capital.

“Necesitamos una simplificación administrativa profunda y estructural acompañada de la digitalización y elevar la complejidad económica de la ciudad y diversificar el tejido productivo”, explicó Brugada.

Además, promover los nuevos motores del crecimiento económico como la electromovilidad, digitalización, inteligencia artificial, infraestructura resiliente, vivienda adecuada, fármacos y dispositivos médicos, economía circular y transformación de residuos, tecnologías hídricas, servicios financieros, nodos logísticos, industrias culturales y turismo, entre otros.