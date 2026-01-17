Sheinbaum se reúne con economistas en Palacio Nacional; abordan crecimiento de México

Redacción/SinEmbargo

17/01/2026 - 5:41 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con economistas en lo que se trataron temas como el crecimiento y la fortaleza económica de México.

La economía registró ayer una mayor fortaleza del peso en los últimos cuatro meses, al cotizarse en 17.68 pesos por dólar, lo que representa una ganancia del 0.19 por ciento. 

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este sábado una reunión con economistas en Palacio Nacional, en lo que se trataron temas como el crecimiento y la fortaleza económica de México.

"En Palacio Nacional, nos reunimos con economistas para conversar sobre el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social", detalló la mandataria en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Al encuentro acudieron los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón; Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez; Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; y Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán.

Asimismo, las secretarias de Energía, Luz Elena González Escobar; Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, estuvieron presentes.

Fortaleza del peso, un indicativo

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico) el peso mexicano cerró este viernes su semana más exitosa en los últimos cuatro meses, al cotizarse en 17.68 pesos por dólar, lo que representa una ganancia del 0.19 por ciento.

El banco central destacó que la moneda mexicana alcanzó su mejor cotización en el último año y medio, ya que estos índices no se habían observado desde julio del 2024.

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con economistas en lo que se trataron temas como el crecimiento y la fortaleza económica de México.
Moneda mexicana cerró 2025 en su mejor nivel en décadas. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

Asimismo, la institución bancaria informó el 31 de diciembre pasado, que la moneda nacional cerró 2025 con uno de los desempeños más sólidos de su historia frente al dólar, al ubicarse en 18 unidades por billete verde.

El nivel contrasta de manera notable con el cierre de diciembre de 2024, cuando el tipo de cambio se encontraba en 20.88 pesos, lo que implicó una apreciación anual de 2.87 pesos, equivalente a 13.77 por ciento.

Inflación bajo control

Por otro lado, los índices inflacionarios han mantenido una relativa estabilidad durante la administración de la Presidenta Sheinbaum, cuyo Gobierno ha logrado mantener la canasta básica sin incrementos en su costo.

El pasado 18 de noviembre, la titular del Ejecutivo federal firmó junto con empresarios de tiendas de autoservicio y agroindustrias la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que mantiene en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica, es decir, no aumenta su precio y con ello se cuida la economía popular.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, detalló en dicho acuerdo, que la renovación del Pacic contempla a 20 empresas productoras y 12 cadenas de autoservicio en las que la canasta básica no incrementará en los próximos seis meses, lo que quiere decir que se ha conservado un precio de 910 pesos durante el último año, representando una reducción de al menos 3.4 por ciento en términos reales.

Señaló que el Pacic ha sido una medida de contención de la canasta básica con un efecto positivo, ya que en los primeros 10 meses de 2025, el nivel promedio de la inflación registró sus niveles más bajos desde 2022, cuando comenzó a firmarse este acuerdo.

Agregó que según el monitoreo semanal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el precio promedio de la canasta básica pasó de 886.50 pesos en noviembre 2014 a 845 pesos en 2025, es decir una reducción de 4.7 por ciento.

