PODEROSOS ¬ Ni un voto ganaron, pero son los dueños del Poder Legislativo. Nada más

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- Aunque no obtuvieron el respaldo directo de los ciudadanos en las urnas, un reducido grupo de liderazgos parlamentarios concentra hoy el control del Congreso de la Unión. Se trata, en su mayoría, de figuras plurinominales, con trayectorias largas que se han enquistado en las estructuras partidistas y que gobiernan las cámaras legislativas en medio de cuestionamientos por opacidad, corrupción y falta de representación real.

En esta edición de PODEROSOS se analizó quiénes son realmente los personajes que toman las decisiones en el Congreso, uno de los tres poderes de la Unión. Estos liderazgos parlamentarios son, en su gran mayoría, políticos que no llegaron por el voto ciudadano, sino por las listas plurinominales, perfiles que han permanecido durante décadas en el poder interno de sus partidos, convertidos en verdaderos cacicazgos.

Muna Dora Buchahín advirtió que este fenómeno no es casual ni reciente, sino parte de una forma estructural de ejercer el Poder Legislativo.

“En efecto, son personajes corruptos, señalados por corrupción la mayoría de ellos, a los que vamos a abordar de alguna manera a pintarlos, quiere decir que no todos son corruptos, sin duda alguna, pero dijéramos que los líderes de estos partidos, de estos, de estas cámaras, siempre han estado en la mira de todos los ciudadanos porque presentan, hacen, viven una vida distinta a la que esperamos, pactando con corruptos, señalados por corrupción.”

La especialista en combate a la corrupción, recordó que este tipo de prácticas han quedado evidenciadas en los relevos internos del Congreso, donde los señalamientos a ciertos personajes rara vez tienen consecuencias reales.

“Recordemos simple y sencillamente cuando hubo el cambio en las cámaras y Monreal pasó de ser el líder de la Cámara de Senadores a la de Diputados, como hubo señalamientos de corrupción entre ambos que hasta hoy quedaron en la nada.”

Por su parte, el periodista Obed Rosas enumeró a varios de los personajes que hoy encabezan las coordinaciones parlamentarias del Congreso y que ilustran la concentración del poder en figuras cuestionadas o con amplios antecedentes políticos.

“Por parte del PAN está José Elías Lisha Abimeri. Por parte del Partido Verde Ecologista de México el diputado Carlos Alberto Puente Salas un personaje que trabajó para Ricardo Salinas Pliego mucho tiempo en TV Azteca posteriormente ingresa a la política de mano de los Fox integra la telebancada y hoy en día es conocido como uno de los operadores de Ricardo Salinas Pliego. Reginaldo Sandoval Flores del Partido del Trabajo, uno de los liderazgos de esa fuerza política quien en fechas recientes, usted recordará, por decir que el Partido del Trabajo no tenía por qué acatar las lineamientos contra el nepotismo aprobados por Morena porque ellos correspondían a otra fuerza política. Rubén Moreira Valdés exgobernador de Coahuila, el segundo al mando del PRI y uno de los responsables de la caída de esa fuerza política. La diputada Ivonne Ortega exgobernadora de Yucatán, también EXpriista.”

El control no se limita a la Cámara de Diputados. En el Senado, explicó Rosas, el relevo y los liderazgos también arrastran una larga lista de perfiles con un historial de decisiones polémicas.

“En el Senado está este relevo entre Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier Velasco, ambos priistas Mier, muy importante recordarlo uno de los priistas que operó para que se aprobara el FOBAPROA. Ricardo Anaya Cortés quien llega y asume el poder gracias al fuero luego de haber pasado prácticamente todo el sexenio pasado pues a salto de mata. El Senador Manuel Añorve Baños del Partido Revolucionario Institucional, del Verde Manuel Velasco Coello, que seguro tendrá bastante que hablar sobre él. Alberto Anaya Gutiérrez del PT único líder de ese partido desde que fue fundado en el gobierno de Carlos Salinas, de quien es de hecho un amigo muy cercano y el Senador Clemente Castañeda, uno de los líderes pues ahí constantes y eternos también del Partido Movimiento Ciudadano.”

Este entramado, subrayó Obed Rosas, evidencia una práctica recurrente en la política mexicana.

“Esto que acabas de mencionar nos muestra que los diputados simple y sencillamente brincan de un partido a otro buscando sus privilegios, no tienen una conciencia clara de que partido es al que deben una lealtad.”

Muna Dora profundizó en el perfil de estos legisladores y en la lógica que guía sus decisiones dentro del Congreso.

“Son personas, que yo diría, que se reflejan o podemos describirlas como obedientes sumisos cuyo interés es un interés personal en el cual llegan para hacer bulto y obedecer a su grupo parlamentario no importa qué se vote. Decías del Fobaproa, en efecto, los mismos que votaron al Fobaproa hoy están en contra de otros, los que no votaron hoy están a favor de ciertas otras reglas. El tema es que no hay y no se da, porque ese es el esquema una real votación de conciencia, porque la conciencia equivaldría primero a no estar en un partido en el que hay señalamientos de corrupción segundo, si tuvieran conciencia votarían por lo que es correcto pero eso implicaría que los corrieran y ellos quieren los privilegios, quieren el sueldo quieren lo que está en este contexto veo.”

A esta dinámica se suma, además, una histórica exclusión de mujeres en los espacios de mayor poder dentro del Congreso. Aunque al inicio de la Legislatura hubo coordinadoras parlamentarias, la reconfiguración interna las desplazó rápidamente.

Obed Rosas recordó que el PAN inició con Guadalupe Murguía en el Senado, quien sí obtuvo su escaño por mayoría, y con Noemí Luna Ayala en la Cámara de Diputados, quien llegó por la vía plurinominal. Sin embargo, estos nombramientos ocurrieron bajo la dirigencia de Marco Cortés y fueron modificados con la llegada de Jorge Romero, lo que derivó en el ascenso de Ricardo Anaya, un personaje que, como se señaló, pudo regresar al país gracias al fuero legislativo tras pasar el sexenio anterior fuera de México en medio de investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht.

Finalmente, Muna Dora subrayó que, aunque estos grupos mantienen el control de las cámaras, ese poder no es absoluto ni inevitable, sino resultado de omisiones políticas.

“Tienen el control de la cámara, pero el control les da o sea la fuerza la tienen porque alguien quien podría poner orden, quien podría romper ese lazo invisible no se ha decidido hacerlo y yo hablo de los presidentes de partido de Morena y hablo de la Presidenta, porque la presidenta creo ahorita se empieza a sacudir pero creo que le queda muy claro que tiene que hacer algo.”