La semana laboral será de 40 horas, insiste STPS; reforma va a comisiones el martes

El Secretario afirmó que la iniciativa de reforma contempla una jornada máxima de ocho horas, por lo que aseveró que contempla dos días de descanso.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).-El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López, se reunió este miércoles con los grupos parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, para delinear la iniciativa para la reducción de la jornada laboral que, afirmó, contempla un máximo de 40 horas a la semana.

"Lo que vamos a hacer es dejar constitucionalmente, con muchísima claridad, 40 horas a la semana. Sumado esto a que hay ocho horas de trabajo diario, pues bueno, estamos con muchísima claridad que da justamente ese margen por que son cinco días de trabajo a la semana”, aseguró en entrevista con medios de comunicación.

A la par, el funcionario reiteró que la iniciativa de reforma busca que la reducción de la jornada laboral en México sea reconocida constitucionalmente.

‼️EXTRA EXTRA‼️El titular de la @STyPSGuerrero , Marath Baruch Bolaños, abrió la puerta para que se pacten DOS días de descanso por cada CINCO trabajados a la semana en la reforma por las 40 horas de trabajo. pic.twitter.com/kaig8uud5b — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 4, 2026

"Es una reforma que tiene toda la fuerza de una discusión muy amplia y en ese sentido estamos también muy contentos de que sea a través de la Cámara de Senadores donde vamos a dar este paso muy relevante en la historia nacional", subrayó el encargado de la cartera laboral del país.

Bolaños López detalló que la reunión con los grupos parlamentarios fue para conversar sobre la redacción de la iniciativa y del Certificado Laboral para la Agroexportación, ambos temas impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Además, agradeció la disposición del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, para seguir avanzando en el bienestar de las y los trabajadores del país.

Reducción de la jornada es por consenso: Mier

Por su parte, el Senador dijo que "detrás de este proyecto hay muchísimas horas de trabajo, reuniones con especialistas, académicos, empleadores y trabajadores, un ejercicio, primero -como sucedió con el outsourcing-, de conciliación".

Asimismo, destacó que el proyecto cuenta con el consenso de las empresas agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y que beneficiará de manera directa a 13 millones y medio de trabajadoras y trabajadores.

Como siempre, es un gusto recibir en el @senadomexicano al secretario del Trabajo y Previsión Social, @marathb. Vamos a intercambiar detalles sobre la reforma en materia de jornada laboral de 40 horas. Además le manifestamos nuestra felicitación por el incremento histórico… pic.twitter.com/8HsDerWCal — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) February 4, 2026

¿Cuándo se discutirá la reforma laboral en el Senado?

Mier Velasco adelantó que será el próximo martes cuando las comisiones del Senado discutirán y eventualmente aprobarán la iniciativa, por lo que en la sesión del miércoles se subirá al pleno para su votación.

De acuerdo con la propuesta, la reducción se implementará de manera gradual: en 2026 entrará en vigor y se establecerá el periodo de transición; en 2027 se fijará la disminución a 46 horas; en 2028 a 44; en 2029 a 42 y se estima que en 2030 se logre consumar la disminución a 40 horas semanales.