¿Cuándo arranca y cómo será la nueva semana laboral de 40 horas? #LoQueSabemos

La jornada laboral ha sido uno de los temas pendientes en México, actualmente el límite de horas que puede trabajar una persona es de 48 horas por semana, es decir, un máximo de ocho horas por día y seis días por semana, según establece la Ley Federal del Trabajo

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este día que México avanzará hacia una jornada laboral de 40 horas semanales mediante un esquema gradual acordado entre el Gobierno federal, el sector empresarial y las organizaciones de trabajadores.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López, presentó el proyecto de reforma y detalló que la reducción se aplicará de manera escalonada entre 2027 y 2030. La propuesta plantea disminuir dos horas por año hasta alcanzar el nuevo límite constitucional de 40 horas semanales.

Así quedaría el calendario de implementación:

2027: 46 horas por semana

2028: 44 horas por semana

2029: 42 horas por semana

2030: 40 horas por semana

De acuerdo con el proyecto, 2026 funcionará como año de transición, pues la reforma entraría en vigor el 1 de mayo de 2026, mientras que la primera reducción efectiva se aplicaría el 1 de enero de 2027.

Beneficios laborales y alcances

La STPS y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que la reducción de la jornada trae consigo mejoras en la salud y seguridad de las personas trabajadoras, disminución de accidentes, mayor equilibrio entre vida laboral y personal, así como un incremento en la productividad y la cohesión social.

El Gobierno estima que la medida beneficiará a 13.4 millones de personas, principalmente en sectores como la manufactura, el comercio minorista, los servicios de hospedaje y alimentos, el transporte y el comercio mayorista.

La reforma también incorpora disposiciones inéditas:

La jornada de 40 horas quedará inscrita en la Constitución, garantizando su permanencia.

Se prohíben las horas extras para menores de edad, reforzando la protección laboral de adolescentes.

No habrá reducción de salarios ni prestaciones, aun cuando disminuyan las horas trabajadas.

Se establece que la suma de jornada ordinaria y extraordinaria no podrá exceder las 12 horas diarias.

Los centros de trabajo deberán implementar un registro electrónico obligatorio para verificar el cumplimiento de la nueva jornada.

El proyecto es resultado de un proceso de diálogo desarrollado entre junio y noviembre de 2025 en más de 40 mesas de trabajo, donde participaron más de dos mil representantes sindicales, empresariales, académicos y organizaciones civiles. El objetivo: una reducción gradual que no comprometa los incrementos salariales.

Un compromiso que sigue pendiente

La reducción de la jornada laboral, uno de los 100 compromisos del sexenio de Claudia Sheinbaum, resurgió después de que en la Legislatura pasada se desechara el dictamen impulsado por la entonces Diputada morenista Susana Prieto Terrazas. Mientras el Gobierno busca un acuerdo progresivo con el sector privado, colectivos como #YoPorLas40Horas han exigido acelerar la implementación y retomar el dictamen previo.

En México, la Ley Federal del Trabajo establece actualmente un límite de 48 horas semanales, equivalentes a seis días de ocho horas. Las estadísticas confirman la carga laboral: según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México registra 2 mil 128 horas trabajadas al año, muy por encima del promedio de mil 716. En tanto, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2022) señala además que ocho millones de personas laboran más de 56 horas a la semana.

Pese a ello, los niveles de productividad no han aumentado en la misma proporción, un argumento clave para justificar la necesidad de una reforma que, según el Gobierno, busca mejorar el bienestar sin afectar la economía.