STPS presentará propuesta para reducir jornada laboral en noviembre, revela Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recalcó que la Secretaría del Trabajo preparó la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas tras dialogar con distintos sectores.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).— La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales podría destrabarse y salir de la congeladora para avanzar en los próximos meses. Y es que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentará una propuesta formal en noviembre.

“En el caso de las 40 horas, en noviembre ya hace una propuesta la Secretaría del Trabajo. La Secretaría ha estado trabajando con los trabajadores, obviamente con todos los sindicatos, y también con los empresarios”, señaló la mandataria mexicana hoy en su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo explicó que dicha iniciativa se ha construido a partir del diálogo y del consenso entre los distintos sectores, donde lo que se busca es lograr una fórmula que permita disminuir gradualmente las horas laborales, pero sin afectar el incremento salarial.

“Nuestra idea es que avance 40 horas, pero que siga aumentando el salario, que no sea una por la otra”, expresó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La Presidenta puso mucho énfasis en recalcar que el objetivo es que la reducción de la jornada se realice de manera paulatina y sin que se convierta en un pretexto para frenar los aumentos salariales.

“Se ha buscado algo que sea consenso: cómo se puede hacer de manera paulatina la disminución para alcanzar las 40 horas, pero que al mismo tiempo siga aumentando el salario, que no sea un pretexto para no aumentar los salarios”, dijo.

De acuerdo con la Jefa del Ejecutivo, ya existe un acuerdo general entre las partes, por lo que se prevé que la Secretaría del Trabajo presente la propuesta formal en noviembre, con lo que el tema podría finalmente salir de la congeladora legislativa.