Trump lamenta las muertes de Good y Pretti, pero afirma que ambos “no eran ángeles”

La Opinión

05/02/2026 - 3:52 am

Trump lamentó las muertes de Good y Pretti, pero también reafirmó su apoyo al ICE.
Trump lamenta las muertes de Good y Pretti, pero también dijo que ambos “no eran ángeles”. Foto: Facebook Donald J. Trump

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti

Washington se sacude. El asesinato de Alex Pretti causa un sismo que mueve a Trump

Cómo el asesinato de un enfermero querido por muchos puso a Trump contra las cuerdas

Pese a lo dicho, el inquilino de la Casa Blanca reafirmó su apoyo hacia el ICE. “Siempre estaré con nuestros excelentes agentes del orden. Tenemos que apoyarlos", sostuvo.

Por Maribel Velázquez

Los Ángeles, 5 de febrero (LaOpinión).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, se pronunció sobre los tiroteos fatales en los que murieron Renee Good y Alex Pretti durante operativos de inmigración en Minneapolis, Minnesota, y aseguró que, aunque las víctimas “no eran ángeles”, sus acciones no justificaban que perdieran la vida.

Las declaraciones llegaron horas después de que Luke y Brent Ganger, hermanos de Good, ofrecieran testimonios públicos sobre el caso de la mujer de 37 años que fue abatida por un agente federal de inmigración.

En entrevista con NBC Nightly News, Trump reconoció que los hechos fueron trágicos y evitables.

“No estoy contento con los dos incidentes”, afirmó el mandatario. “Él no era un ángel, ni ella era un ángel, pero aun así no estoy contento con lo que pasó”.

El Presidente subrayó que, a su juicio, los tiroteos no debieron ocurrir. Al ser cuestionado directamente sobre si las muertes estaban justificadas, respondió de forma tajante: “No. No debería haber ocurrido. Fue un incidente muy triste, dos incidentes”.

Respaldo a ICE y a las fuerzas del orden

Trump señaló que incluso dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hubo malestar por lo sucedido. Sin embargo, reiteró su respaldo a las fuerzas del orden.

“Siempre estaré con nuestros excelentes agentes del orden. Tenemos que apoyarlos. Si no los apoyamos, no tenemos país”, sostuvo.

Los dos tiroteos ocurrieron en incidentes separados en enero, en un contexto de creciente tensión en Minneapolis por las redadas y deportaciones de inmigrantes. Estos casos han alimentado críticas hacia la política migratoria de la administración Trump.

Ante la controversia, el Presidente reconoció recientemente que su gobierno podría aplicar “un toque más suave” en materia de inmigración, aunque dejó claro que no planea reducir la vigilancia fronteriza ni las acciones contra personas con antecedentes criminales.

Los hechos reavivaron el debate nacional sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios y el equilibrio entre seguridad y derechos civiles, un tema que sigue marcando la agenda política en Estados Unidos.

Explora más en estos temas
Donald Trump Estados Unidos ICE Migración
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Cuba: de la mitificación romántica a la tragedia humanitaria

"La cerrazón de Estados Unidos y el despropósito del embargo han ofrecido durante décadas la coartada perfecta...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Epstein

"Epstein supo extender sus tentáculos hasta las más altas esferas del poder internacional y supo encontrar a...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Nadie escapa de la guerra del narco

"Células de sicarios se convirtieron en bandas de secuestradores, y las casas de seguridad en las que...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

+ Sección

Galileo

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precios del centenario de oro y la onza de plata se desploman tras "lunes negro"

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
2

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

Tribunal de Campeche ratifica censor que vigile a periodista del medio Tribuna.
3

Atacó a opositores. Censuró periodistas. Y ahora, Layda Sansores despedaza morenistas

Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
4

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Datos Biométricos
5

CURP Biométrica en Edomex 2026: ¿Dónde y cómo tramitarla en Naucalpan?

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
6

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Cuba
7

Cuba: de la mitificación romántica a la tragedia humanitaria

8

PODEROSOS ¬ Ni un voto ganaron, pero son los dueños del Poder Legislativo. Nada más

Trump lamentó las muertes de Good y Pretti, pero también reafirmó su apoyo al ICE.
9

Trump lamenta las muertes de Good y Pretti, pero afirma que ambos “no eran ángeles”

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
10

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
11

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

VIDEO ¬ Delincuentes se disfrazan de trabajadores de limpieza para cometer robo.
12

VIDEO ¬ Sujetos se disfrazan de trabajadores de limpieza para asaltar casa en la GAM

El Senado clausuró un "salón de belleza" en sus instalaciones.
13

Senado clausura “salón de belleza” que llevaba un año operando; había cerrado en 2018

Oro y plata
14

Precio del oro y la plata rebotan tras desplome de la última semana

OPS emite alerta epidemiológica sarampión en América; México encabeza casos y muertes.
15

OPS emite alerta epidemiológica sarampión en América; México encabeza casos y muertes

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump lamentó las muertes de Good y Pretti, pero también reafirmó su apoyo al ICE.
1

Trump lamenta las muertes de Good y Pretti, pero afirma que ambos “no eran ángeles”

Una policía del Metro insultó a una usuaria en silla de ruedas.
2

VIDEO¬ Policía del Metro insulta a mujer en silla de ruedas; "eres una tarada”, dice

El Senado clausuró un "salón de belleza" en sus instalaciones.
3

Senado clausura “salón de belleza” que llevaba un año operando; había cerrado en 2018

Tribunal de Campeche ratifica censor que vigile a periodista del medio Tribuna.
4

Atacó a opositores. Censuró periodistas. Y ahora, Layda Sansores despedaza morenistas

Trump y Xi sostienen llamada y constatan relación "extremadamente buena".
5

Trump y Xi sostienen llamada "larga"; hablan sobre comercio, Irán, Ucrania y Taiwán

VIDEO ¬ Delincuentes se disfrazan de trabajadores de limpieza para cometer robo.
6

VIDEO ¬ Sujetos se disfrazan de trabajadores de limpieza para asaltar casa en la GAM

OPS emite alerta epidemiológica sarampión en América; México encabeza casos y muertes.
7

OPS emite alerta epidemiológica sarampión en América; México encabeza casos y muertes

8

PODEROSOS ¬ Ni un voto ganaron, pero son los dueños del Poder Legislativo. Nada más

9

HSBC nombra a José Antonio Meade presidente de su Consejo de Administración en México

El ICE en acción: Maltrato, abuso, crueldad; durante arrestos y en prisiones
10

VIDEOS ¬ El ICE en acción: Maltrato, abuso, crueldad; durante arrestos y en prisiones

Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
11

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
12

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben