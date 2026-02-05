"Fui insensato": Gates habla de Epstein; Melinda French se dice triste por menciones

Mientras Bill Gates calificó como un error su relación con Jeffrey Epstein, Melinda French afirmó que el caso revive recuerdos dolorosos.

Los Ángeles, 5 de febrero (LaOpinión).- El nombre de Bill Gates volvió a quedar bajo escrutinio público tras la difusión de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein, en los que se mencionan contactos entre el cofundador de Microsoft y el fallecido magnate, acusado de tráfico sexual.

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) hiciera pública una nueva tanda de archivos, Gates se refirió públicamente a su relación con Epstein, a quien conoció en 2011 y con quien sostuvo encuentros sociales durante varios años.

En una entrevista con 9 News Australia, el empresario reconoció que fue un error haberse relacionado con Epstein y calificó esa decisión como una insensatez.

“Fui insensato al pasar tiempo con él”, afirmó el magnate estadounidense durante la entrevista, donde rompió el silencio sobre su aparición en los archivos Epstein.

Gates aseguró que lamenta profundamente esos encuentros y ofreció disculpas por haber mantenido contacto con el financiero.

“Lamento cada minuto que pasé con él y me disculpo por haberlo hecho”, declaró. El magnate tecnológico negó de manera categórica cualquier implicación en delitos sexuales y rechazó las afirmaciones contenidas en borradores de correos electrónicos atribuidos a Epstein, en los que se sugerían supuestas aventuras extramatrimoniales y la búsqueda de antibióticos para tratar una infección de transmisión sexual.

“Ese correo electrónico nunca se envió. Es falso. No sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?”, sostuvo. Gates reiteró que su relación con Epstein se limitó a cenas ocasionales y que nunca visitó su isla privada ni tuvo contacto con mujeres vinculadas a su entorno.

Bill Gates afirma que nunca fue a la isla

“Es un hecho que sólo acudí a cenas. Nunca fui a la isla y nunca conocí a ninguna de esas mujeres”, afirmó. El cofundador de Microsoft explicó que, en su momento, los encuentros tenían como propósito explorar posibles donaciones para iniciativas de salud global, aunque admitió que fue una mala decisión.

“En retrospectiva, fue un callejón sin salida. Lo he dicho muchas veces y lo repito: fue un error”, señaló.

Las declaraciones de Gates se produjeron después de que su exesposa, Melinda French Gates, asegurara que el caso le trae recuerdos dolorosos de su matrimonio y señalara que su exmarido tenía asuntos pendientes por explicar sobre sus vínculos con Epstein.

Desde la publicación de los archivos, varias figuras públicas han tenido que dar explicaciones por aparecer mencionadas en los documentos, lo que ha reavivado el debate sobre el alcance de las relaciones de Epstein y las responsabilidades de quienes se vincularon con él.

Melinda French habla sobre menciones de Bill Gates en caso Epstein

Melinda French Gates expresó su profunda tristeza tras conocer que Bill Gates aparece en los nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia relacionados con Jeffrey Epstein.

La filántropa dijo sentir una “tristeza increíble” al ver el nombre de su exmarido en los archivos y aclaró que cualquier cuestionamiento sobre su conducta debe ser respondido por él, no por ella.

“Cualquier pregunta que quede ahí… para esas personas, e incluso para mi exmarido, ellos deben responder, no yo”, afirmó Melinda durante su participación en una reciente entrevista con el podcast "Wild Card", de NPR.

Destacó sentirse aliviada de estar alejada de lo que calificó como un “lío” en su matrimonio. Además, recordó la vulnerabilidad de las jóvenes involucradas, comparándolas con la edad de sus propias hijas, y describió la situación como “desgarradora”.

El polémico correo que involucra a Bill Gates con Epstein

Los documentos incluyen correos electrónicos de 2013 que Epstein se envió a sí mismo, en los que sugirió que Gates tenía una relación extramatrimonial y buscaba drogas ilícitas. Un portavoz de Gates negó categóricamente estas afirmaciones y aseguró a NBC News que los correos reflejan únicamente la frustración de Epstein por no haber mantenido una relación continua con Gates.

En los mensajes, Epstein también indicó que había decidido renunciar a un cargo en la Fundación Gates y en el grupo de expertos BG3, explicando que se vio “envuelto en una grave disputa marcial entre Melinda y Bill”.

Además, describió haber participado en acciones que “cruzaban la línea de lo ilegal”, como facilitar drogas y encuentros ilícitos, aunque estas afirmaciones no han sido verificadas por autoridades.

El divorcio de Melinda y Bill Gates

Melinda y Bill Gates estuvieron casados durante 27 años antes de divorciarse en 2021. Tras la separación, ella renunció a su cargo de copresidenta en la fundación y declaró que quería alejarse de momentos dolorosos de su vida personal y profesional. En la entrevista, enfatizó que ha logrado seguir adelante y que se encuentra en un “momento realmente inesperado y hermoso”.

Los archivos también mencionan a otros hombres prominentes, incluyendo al Presidente Donald Trump, Elon Musk, Bill Clinton y el príncipe Andrés, quienes han negado haber actuado de manera indebida. Hasta ahora, la única persona condenada por delitos relacionados con Epstein ha sido Ghislaine Maxwell.

Melinda finalizó diciendo que espera justicia para las mujeres afectadas por Epstein y reiteró su alivio por haber podido distanciarse de la situación.

“En mi caso, he podido seguir adelante con mi vida”, concluyó.

