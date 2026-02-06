¡Viene más frío! PC emite doble alerta por bajas temperaturas en 13 alcaldías de CdMx

Ante el pronóstico de heladas, las autoridades capitalinas pidieron a la población proteger especialmente a niñas, niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas.
Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este jueves una doble alerta por bajas temperaturas en 13 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CdMx), para la madrugada y mañana del viernes 6 de febrero.
La dependencia emitió la Alerta Naranja para las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco por pronóstico de temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados (°C) y heladas, entre las 0:00 y las 08:00 horas.
A la par, activó la Alerta Amarilla por temperaturas que irán de los 4 a los 6°C en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.
Se activa Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 06/02/2026, en las demarcaciones: Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, February 5, 2026
PC emite recomendaciones por bajas temperaturas
Debido al descenso de la temperatura en la capital del país, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para mantenerse a salvo y evitar enfermedades en esta temporada. Estas son:
- Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas.
- Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío.
- Mantener una ventilación adecuada en caso de usar calentadores y/o chimeneas.
- Mantener su esquema de vacunación actualizado (COVID-19, influenza y neumococo).
- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 06/02/2026, en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.
— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, February 5, 2026
¿Cómo será el clima en la CdMx este viernes?
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes la capital amanecerá con ambiente de frío a fresco y bancos de niebla con mínimas de entre 5 y 7 °C. Por la tarde, se prevé ambiente templado y una temperatura máxima de 20 a 22 °C.