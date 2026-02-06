¡Viene más frío! PC emite doble alerta por bajas temperaturas en 13 alcaldías de CdMx

Redacción/SinEmbargo

05/02/2026 - 8:12 pm

PC activa alertas por frío
Protección Civil activó una doble alerta por bajas temperaturas en la capital. Foto: Andrea Murcia Monsiváis, Cuartoscuro.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

SSC-CdMx detiene a 17 franeleros y remite 3 motos tras operativo en la Miguel Hidalgo

FOTOS y GRÁFICOS ¬ Trenes, Metro y senderos seguros: México estrena alta conectividad

Ante el pronóstico de heladas, las autoridades capitalinas pidieron a la población proteger especialmente a niñas, niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este jueves una doble alerta por bajas temperaturas en 13 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CdMx), para la madrugada y mañana del viernes 6 de febrero.

La dependencia emitió la Alerta Naranja para las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco por pronóstico de temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados (°C) y heladas, entre las 0:00 y las 08:00 horas.

A la par, activó la Alerta Amarilla por temperaturas que irán de los 4 a los 6°C en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

PC emite recomendaciones por bajas temperaturas

Debido al descenso de la temperatura en la capital del país, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para mantenerse a salvo y evitar enfermedades en esta temporada. Estas son:

  • Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas.
  • Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío.
  • Mantener una ventilación adecuada en caso de usar calentadores y/o chimeneas.
  • Mantener su esquema de vacunación actualizado (COVID-19, influenza y neumococo).
  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
  • Evitar cambios bruscos de temperatura.
  • Resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

¿Cómo será el clima en la CdMx este viernes?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes la capital amanecerá con ambiente de frío a fresco y bancos de niebla con mínimas de entre 5 y  7 °C. Por la tarde, se prevé ambiente templado y una temperatura máxima de 20 a 22 °C.

Explora más en estos temas
CdMx Servicio
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Cuba: de la mitificación romántica a la tragedia humanitaria

"La cerrazón de Estados Unidos y el despropósito del embargo han ofrecido durante décadas la coartada perfecta...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Epstein

"Epstein supo extender sus tentáculos hasta las más altas esferas del poder internacional y supo encontrar a...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Nadie escapa de la guerra del narco

"Células de sicarios se convirtieron en bandas de secuestradores, y las casas de seguridad en las que...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

+ Sección

Galileo

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
1

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Monreal se adelanta a Sheinbaum.
2

Monreal se adelanta y le quema la nota a la Presidenta: las pluris se quedan, anuncia

Vocera de la Corte aclara incidente.
3

La vocera de la SCJN explica: tiré nata al zapato del Ministro, y me agaché a limpiar

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
4

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Oro y plata
5

Precio del oro y la plata rebotan tras desplome de la última semana

6

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
7

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

Vacunación
8

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

Las guerras del narco que inician entre células de un cártel, cuando no se contienen por parte de la autoridad, crecen hasta afectar directamente a la sociedad.
9

Nadie escapa de la guerra del narco

Datos Biométricos
10

CURP Biométrica en Edomex 2026: ¿Dónde y cómo tramitarla en Naucalpan?

Banco de México da a conocer nuevo billete de 100 pesos
11

Nuevo billete de 100 pesos Banxico 2026: ¿Cuál es su diseño y dónde conseguirlo?

Captura de Alcalde de Tequila es un acto de justicia para habitantes: Pablo Lemus
12

"El que la hace, la paga": Lemus adelanta que habrá más detenciones de funcionarios

Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido junto a otros tres funcionarios de la localidad. Esto se logró gracias a la Operación Enjambre.
13

Operación Enjambre: caen el Alcalde de Tequila y tres más por extorsión y corrupción

Precio del centenario de oro y onza de plata
14

Precios del centenario de oro y la onza de plata se desploman tras "lunes negro"

El nombre de Bill Gates volvió a quedar bajo escrutinio público tras la difusión de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein.
15

"Fui insensato": Gates habla de Epstein; Melinda French se dice triste por menciones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
PC activa alertas por frío
1

¡Viene más frío! PC emite doble alerta por bajas temperaturas en 13 alcaldías de CdMx

Humberto Quezada Justo, director de una escuela primaria y exdirigente municipal del PRI en Azoyú, Guerrero, fue asesinado a balazos este jueves.
2

Humberto Quezada Justo, exlíder del PRI en Azoyú, es asesinado a balazos en Guerrero

El Consulado de México en San Francisco pidió a las y los mexicanos viajar "de manera responsable", ante posibles operativos del ICE.
3

¿Vas a viajar a EU por el Super Bowl? Cuidado con ICE, alerta Consulado en California

Monreal se adelanta a Sheinbaum.
4

Monreal se adelanta y le quema la nota a la Presidenta: las pluris se quedan, anuncia

Vocera de la Corte aclara incidente.
5

La vocera de la SCJN explica: tiré nata al zapato del Ministro, y me agaché a limpiar

Durante décadas, The Washington Post fue sinónimo de poder periodístico: una redacción temida, influyente, capaz de tumbar presidentes y de marcar la agenda pública dentro y fuera de Estados Unidos.
6

El Washington Post era orgulloso. Indestructible. Combativo. Y luego llegó Jeff Bezos

7

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó este jueves que el gobierno prepara un plan para enfrentar el "desabastecimiento agudo de combustible".
8

Cuba alista plan ante "desabasto agudo de combustible"; agradece solidaridad a México

Captura de Alcalde de Tequila es un acto de justicia para habitantes: Pablo Lemus
9

"El que la hace, la paga": Lemus adelanta que habrá más detenciones de funcionarios

El Secretario General de Gobierno de Jalisco dijo que primero debe aclararse la situación jurídica del Alcalde de Tequila detenido por presunta extorsión.
10

¿Quién será el Alcalde interino de Tequila? ¿Cómo se elegirá? Esto es lo que sabemos

El Banxico decidió mantener sin cambios su tasa de interés interbancaria en siete por ciento, con lo que frenó un ciclo de bajas que se registraba desde 2024.
11

Banxico frena ciclo de bajas que sostenía desde 2024: mantiene tasa de interés en 7%

En el 109 Aniversario de la Constitución de 1917, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende".
12

México nunca será colonia de nadie, ni se doblega, ni se arrodilla: Sheinbaum