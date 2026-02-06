¡Viene más frío! PC emite doble alerta por bajas temperaturas en 13 alcaldías de CdMx

Ante el pronóstico de heladas, las autoridades capitalinas pidieron a la población proteger especialmente a niñas, niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este jueves una doble alerta por bajas temperaturas en 13 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CdMx), para la madrugada y mañana del viernes 6 de febrero.

La dependencia emitió la Alerta Naranja para las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco por pronóstico de temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados (°C) y heladas, entre las 0:00 y las 08:00 horas.

A la par, activó la Alerta Amarilla por temperaturas que irán de los 4 a los 6°C en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

🦺 Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 06/02/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/cwRhy2UnCK — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 5, 2026

PC emite recomendaciones por bajas temperaturas

Debido al descenso de la temperatura en la capital del país, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para mantenerse a salvo y evitar enfermedades en esta temporada. Estas son:

Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas.

Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío.

Mantener una ventilación adecuada en caso de usar calentadores y/o chimeneas.

Mantener su esquema de vacunación actualizado (COVID-19, influenza y neumococo).

Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

¿Cómo será el clima en la CdMx este viernes?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes la capital amanecerá con ambiente de frío a fresco y bancos de niebla con mínimas de entre 5 y 7 °C. Por la tarde, se prevé ambiente templado y una temperatura máxima de 20 a 22 °C.