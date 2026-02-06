Trump publica un video de los Obama como simios y lo borra ante reclamos de racismo

La actual administración de EU ya ha sido objeto de varias polémicas por difundir en cuentas oficiales de la Casa Blanca imágenes, propaganda y videos racistas.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).– Donald Trump levantó una ola de repudio, incluso entre los miembros de su partido, al publicar en su cuenta de Truth Social un video abiertamente racista que retrataba al expresidente Barack Obama y a la exprimera dama Michelle Obama como simios.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca había desestimado las críticas al contenido racista del vídeo, calificándolas de "falsa indignación", reportó The New York Times. Sin embargo, este viernes la grabación desapareció de las redes sociales del Presidente estadounidense ante la andanada de críticas.

Poco antes del mediodía, informa CNN, la Casa Blanca culpó a un miembro de su personal por el video publicado en la cuenta de Trump en Truth Social y anunció que la publicación había sido eliminada. Para entonces, el video llevaba casi 12 horas en línea. Una fuente familiarizada con el asunto afirmó al mismo medio que legisladores republicanos habían llamado a Trump para hablar con él sobre la publicación.

Trump no ha hecho comentarios sobre el video en su publicación, que aparece en la primera semana del Mes de la Historia Negra y días después de una proclamación presidencial que citó "las contribuciones de los estadounidenses negros a nuestra grandeza nacional y su compromiso duradero con los principios estadounidenses de libertad, justicia e igualdad", expone a su vez The Associated Press.

El video hablaba sobre teorías de conspiración electoral e incluía la representación racista de los Obama. De hecho, Trump tiene un historial de comentarios degradantes sobre personas de color, mujeres e inmigrantes, y durante años ha criticado especialmente a los Obama. El propio Trump fue el autor de la falsa teoría conspirativa sobre cómo Obama había nacido en Kenia, y por lo tanto era un Presidente ilegítimo.

La teoría de que Obama, nacido en Honolulu y de padre keniano, no era estadounidense de nacimiento, fue impulsada por Donald Trump en 2011, cuando intentó buscar la candidatura presidencial republicana. Los detalles sobre esta historia los relata la periodista Maggie Haberman en su libro El camaleón. La invención de Donald Trump (Planeta).

A lo largo de su Gobierno, Trump y sus colaboradores han compartido imágenes y lemas racistas en los sitios web oficiales. La Casa Blanca, el Departamento de Trabajo y el Departamento de Seguridad Nacional han promovido publicaciones en redes sociales que reflejan mensajes supremacistas blancos.

“Esto proviene de un video meme de internet que representa al Presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León”, declaró Karoline Leavitt, antes de que Trump borrara el video. “Por favor, dejen de fingir indignación e informen hoy sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”.

El Times indica que “la representación del señor y la señora Obama como simios perpetúa un tropo racista, utilizado históricamente por los traficantes de esclavos y los segregacionistas para deshumanizar a los negros y justificar los linchamientos”.

En tanto, Associated Press expone que “esta práctica se remonta al racismo cultural del siglo XVIII y a teorías pseudocientíficas en las que los blancos relacionaban a los africanos con los monos para justificar la esclavitud de las personas negras en Europa y Norteamérica, y posteriormente para deshumanizar a las personas negras liberadas, considerándolas una amenaza incivilizada para la población blanca”.

El video por lo mismo, provocó una condena generalizada, incluso por parte del propio partido del Presidente. El Senador Tim Scott, de Carolina del Sur —el único republicano afroamericano del Senado y un aliado cercano de Trump— escribió en X que esperaba que la publicación fuera falsa “porque es lo más racista que he visto en esta Casa Blanca”:

El representante Mike Lawler, republicano por Nueva York, afirmó que la publicación de Trump "es errónea e increíblemente ofensiva". Añadió que el video "debería eliminarse de inmediato con una disculpa".