Beca Gertrudis Bocanegra para transporte público: ¿Cuándo será el primer pago?

El Secretario de Educación Pública mencionó en la mañanera que esta semana se entregaron las Tarjetas del Bienestar para el pago de la beca a más de 44 mil estudiantes.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- La Beca Gertrudis Bocanegra es un programa social lanzado por el Gobierno de México, específicamente diseñado para estudiantes de Michoacán. Su objetivo principal es evitar la deserción escolar en el nivel superior facilitando el traslado de los jóvenes a sus centros de estudio.

La plataforma de Programas para el Bienestar menciona que los beneficiarios de esta beca recibirán mil 900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar con el objetivo de cubrir los gastos del transporte público, así como ayudar con materiales escolares.

Durante la Conferencia Matutina de este viernes, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, confirmó que durante la primera semana de febrero de 2026 se repartirán Tarjetas del Bienestar para los 44 mil 76 beneficiarios del programa que alcanzaron a registrarse a finales de diciembre del año pasado.

¿Cuándo es el primer pago de la beca?

El secretario de educación mencionó que el primer pago de la Beca Gertrudis Bocanegra se realizará a finales del mes de febrero. De acuerdo con el calendario de pago de otras becas del Programas para el Bienestar los pagos se realizarán la última semana del mes, es decir a partir del lunes 23 de febrero.

“Como parte del Plan Michoacán, la estrategia educativa consiste en garantizar el derecho a la educación, por eso se ha establecido la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de educación superior (...) ya esta semana se han llevado a cabo asambleas para la entrega de tarjetas y a finales de mes reciben su primer depósito”, mencionó Mario Delgado.

Es importante mencionar que esta beca es exclusiva para estudiantes de educación superior no mayores a 29 años, y que no sean beneficiarios de otro Programa del Bienestar como el de Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Aunque el periodo de registro principal para el ciclo actual concluyó en diciembre de 2025, es vital tener listos estos documentos para futuras aperturas o validaciones:

CURP certificada.

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Identificación oficial vigente (INE).

Cuenta en la plataforma Llave MX.

¿Quién fue Gertrudis Bocanegra?

Como parte del lema de la administración de la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo, “tiempo de mujeres” la beca de transporte para estudiantes michoacanos lleva el nombre de Maria Gertrudis Bocanegra, quién fue una de las principales figuras de la insurgencia en el estado de Michoacán durante la Guerra de Independencia.

A diferencia de otros personajes de la época, su labor no se limitó al apoyo doméstico; aprovechando su posición social y su red de contactos, organizó un sistema de correos y espionaje en la región de Pátzcuaro y Tacámbaro.

Su inteligencia fue fundamental para informar a los rebeldes sobre los movimientos de las tropas realistas, convirtiéndose en el puente de comunicación estratégico que permitió la resistencia insurgente en el centro del país.

Un artículo de la SEP destaca su inquebrantable lealtad y el sacrificio final que aceptó en nombre de la libertad. En 1817, tras su captura por el ejército español, fue sometida a intensos interrogatorios y torturas para que delatara a sus compañeros de lucha.

Sin embargo, Bocanegra mantuvo un silencio heroico, negándose a dar nombres a pesar de las amenazas. Este acto de valentía la llevó a la condena de muerte por traición a la corona, enfrentando el pelotón de fusilamiento en la plaza principal de Pátzcuaro el 11 de octubre de ese mismo año.