Beca Gertrudis Bocanegra para transporte público: ¿Cuándo será el primer pago?

Omar López

06/02/2026 - 11:59 am

Beca Gertrudis Bocanegra 2
Esta beca es parte del Plan Michoacán implementada por el Gobierno de México. Foto: Programas para el Bienestar.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Becas por mérito deportivo en México 2026: ¿Cuáles están disponibles?

Beca Rita Cetina dará pago triple: ¿Quiénes y cuándo podrán gozar de este beneficio?

El Secretario de Educación Pública mencionó en la mañanera que esta semana se entregaron las Tarjetas del Bienestar para el pago de la beca a más de 44 mil estudiantes.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- La Beca Gertrudis Bocanegra es un programa social lanzado por el Gobierno de México, específicamente diseñado para estudiantes de Michoacán. Su objetivo principal es evitar la deserción escolar en el nivel superior facilitando el traslado de los jóvenes a sus centros de estudio.

La plataforma de Programas para el Bienestar menciona que los beneficiarios de esta beca recibirán mil 900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar con el objetivo de cubrir los gastos del transporte público, así como ayudar con materiales escolares.

Durante la Conferencia Matutina de este viernes, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, confirmó que durante la primera semana de febrero de 2026 se repartirán Tarjetas del Bienestar para los 44 mil 76 beneficiarios del programa que alcanzaron a registrarse a finales de diciembre del año pasado.

¿Cuándo es el primer pago de la beca?

Beca Gertrudis infografía
Todo lo que debes saber de la Beca Gertrudis. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

El secretario de educación mencionó que el primer pago de la Beca Gertrudis Bocanegra se realizará a finales del mes de febrero. De acuerdo con el calendario de pago de otras becas del Programas para el Bienestar los pagos se realizarán la última semana del mes, es decir a partir del lunes 23 de febrero.

“Como parte del Plan Michoacán, la estrategia educativa consiste en garantizar el derecho a la educación, por eso se ha establecido la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de educación superior (...) ya esta semana se han llevado a cabo asambleas para la entrega de tarjetas y a finales de mes reciben su primer depósito”, mencionó Mario Delgado.

Es importante mencionar que esta beca es exclusiva para estudiantes de educación superior no mayores a 29 años, y que no sean beneficiarios de otro Programa del Bienestar como el de Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Aunque el periodo de registro principal para el ciclo actual concluyó en diciembre de 2025, es vital tener listos estos documentos para futuras aperturas o validaciones:

  • CURP certificada.
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
  • Identificación oficial vigente (INE).
  • Cuenta en la plataforma Llave MX.

¿Quién fue Gertrudis Bocanegra?

Gertrudis Bocanegra
Gertrudis Bocanegra es recordada como la "Heroína de Pátzcuaro" y simboliza la participación activa y decisiva de las mujeres en la construcción de la nación mexicana. Foto: SEP.

Como parte del lema de la administración de la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo, “tiempo de mujeres” la beca de transporte para estudiantes michoacanos lleva el nombre de Maria Gertrudis Bocanegra, quién fue una de las principales figuras de la insurgencia en el estado de Michoacán durante la Guerra de Independencia.

A diferencia de otros personajes de la época, su labor no se limitó al apoyo doméstico; aprovechando su posición social y su red de contactos, organizó un sistema de correos y espionaje en la región de Pátzcuaro y Tacámbaro.

Su inteligencia fue fundamental para informar a los rebeldes sobre los movimientos de las tropas realistas, convirtiéndose en el puente de comunicación estratégico que permitió la resistencia insurgente en el centro del país.

Un artículo de la SEP destaca su inquebrantable lealtad y el sacrificio final que aceptó en nombre de la libertad. En 1817, tras su captura por el ejército español, fue sometida a intensos interrogatorios y torturas para que delatara a sus compañeros de lucha.

Sin embargo, Bocanegra mantuvo un silencio heroico, negándose a dar nombres a pesar de las amenazas. Este acto de valentía la llevó a la condena de muerte por traición a la corona, enfrentando el pelotón de fusilamiento en la plaza principal de Pátzcuaro el 11 de octubre de ese mismo año.

Explora más en estos temas
Becas del bienestar Servicio
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Omar López

Omar López

Periodista apasionado de la información egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubro distintos temas de interés social y cultural siempre buscando el ángulo noticioso para servir a la comunidad y satisfacer mi curiosidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Clara Brugada: romper el espejo

"Pretender que la violencia desaparezca por decreto informativo es una peligrosa regresión hacia la censura…".
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Narcopolíticos, ¿quién se hace cargo?

"¿Cuántos casos tienen MC, PRI, PAN, PRD y Morena? Diego N. es sólo una hebra de la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Epstein y el poder en estado puro

"Epstein también obliga a mirar algo más amplio. La existencia de redes internacionales de explotación sexual, muchas...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Cuba: de la mitificación romántica a la tragedia humanitaria

"La cerrazón de Estados Unidos y el despropósito del embargo han ofrecido durante décadas la coartada perfecta...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

+ Sección

Galileo

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
1

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Vacunación
2

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

3

Trump publica un video de los Obama como simios y lo borra ante reclamos de racismo

Monreal se adelanta a Sheinbaum.
4

Monreal se adelanta y le quema la nota a la Presidenta: las pluris se quedan, anuncia

5

Borracho de poder y avaricia, el Alcalde de Tequila quiso extorsionar a Casa Cuervo

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
6

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

Banco de México da a conocer nuevo billete de 100 pesos
7

Nuevo billete de 100 pesos Banxico 2026: ¿Cuál es su diseño y dónde conseguirlo?

Sheinbaum habló sobre el incidente con los zapatos del ministro Aguilar
8

Malo sería que el Presidente de la Corte no se hubiera disculpado, dice Sheinbaum

La Sedena autorizó el vuelo de 4 aviones de EU en espacio aéreo nacional.
9

Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

10

DATOS ¬ EPN proyectó 33 mil millones para El Insurgente. Ja. Fueron 141 mil millones

Vocera de la Corte aclara incidente.
11

La vocera de la SCJN explica: tiré nata al zapato del Ministro, y me agaché a limpiar

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
12

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Datos Biométricos
13

CURP Biométrica en Edomex 2026: ¿Dónde y cómo tramitarla en Naucalpan?

Harfuch destaca resultados en Michoacán.
14

Con los siete detenidos, Los Blancos de Troya quedan desmantelados, anuncia Harfuch

Oro y plata
15

Precio del oro y la plata rebotan tras desplome de la última semana

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Delegada de Bienestar en Puebla admite incongruencia tras fiesta estilo “El Gran Gatsby”
1

Delegada de Bienestar en Puebla celebra como Gran Gatsby; admite incongruencia con 4T

2

Trump publica un video de los Obama como simios y lo borra ante reclamos de racismo

Beca Gertrudis Bocanegra 2
3

Beca Gertrudis Bocanegra para transporte público: ¿Cuándo será el primer pago?

Harfuch destaca resultados en Michoacán.
4

Con los siete detenidos, Los Blancos de Troya quedan desmantelados, anuncia Harfuch

Sheinbaum habló sobre el incidente con los zapatos del ministro Aguilar
5

Malo sería que el Presidente de la Corte no se hubiera disculpado, dice Sheinbaum

Precio del centenario de oro y onza de plata
6

Centenario de oro resiste, pero la onza de plata cae este 6 de febrero

Sheinbaum afirma que partidos no deben ser paraguas para delinquir.
7

Sheinbaum, del Alcalde de Tequila: Ningún partido debe ser “paraguas para delinquir”

Alcalde de Zacualpan y su esposa sobreviven a atentado en Veracruz; chofer resulta herido.
8

Alcalde de Zacualpan, Veracruz, y su esposa son atacados a balazos; hieren a chofer

Agenda para el primer fin de semana de febrero
9

¿Qué hacer este fin? La CdMx tiene conciertos, año nuevo chino, chocolate y más

El PJF suspendió e inhabilitó a 16 funcionarios.
10

Poder Judicial suspende e inhabilita a 16 funcionarios por misoginia y acoso sexual

La Sedena autorizó el vuelo de 4 aviones de EU en espacio aéreo nacional.
11

Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

Ebrard anunció "consultas" con EU sobre minerales críticos.
12

Ebrard anuncia "consultas" con EU, Canadá, Japón y la UE sobre minerales críticos