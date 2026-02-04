Beca Rita Cetina dará pago triple: ¿Quiénes y cuándo podrán gozar de este beneficio?

Este programa social entrega mil 900 pesos bimestrales a los estudiantes que cursen la secundaria y 700 pesos adicionales por cada alumno extra.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó este martes que las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán un pago triple de cinco mil 700 pesos. Aquí te contamos los detalles.

¿Quiénes podrán recibir el pago triple?

Aquellas y aquellos estudiantes de nivel secundaria que realizaron su registro en septiembre de 2025 y que recientemente fueron incorporados a este programa social serán quienes reciban el pago triple.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que este ajuste permitirá regularizar los pagos pendientes e igualar la situación de los nuevos beneficiarios.

¿Cuándo depositarán el pago triple de la Beca Rita Cetina?

La SEP detalló que el pago triple se realizará en el mes de febrero y corresponderá a los bimestres de:

Septiembre-octubre.

Noviembre-diciembre.

Enero-febrero.

Las autoridades recordaron que una vez que los beneficiarios cuenten con su tarjeta activa, se les depositará a su tarjeta del Banco del Bienestar el monto correspondiente acumulado de esos seis meses desde su incorporación al programa, es decir, un total de cinco mil 700 pesos.

¿Cómo inscribirse en el programa?

La SEP detalló que en febrero de 2026 se realizarán asambleas informativas dirigidas a madres, padres, tutoras y tutores en los planteles educativos, con el objetivo de que nuevos estudiantes se integren al programa.

¿Información EXCLUSIVA sobre #BecasBienestar? 😯 Así es 😌 y #Mafer te lo explica en este video. ⬇️ Sigue el canal de WhatsApp de tu estado, aquí. 👉 https://t.co/gBiFlgVelg pic.twitter.com/sXhEgR0iTG — BecasBenito (@BecasBenito) January 31, 2026

Durante estas reuniones se explicarán los requisitos, las fechas de registro y el proceso para la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, medio por el cual se dispersará el apoyo económico.

El pago se realizará de manera directa a las familias beneficiarias a través de dichas tarjetas, una vez que se complete el registro correspondiente y se validen los datos de las y los alumnos.

Con la incorporación de la Beca Rita Cetina en primaria, el Gobierno federal ampliará la cobertura de apoyos económicos en educación básica para atender los gastos escolares recurrentes de las familias.