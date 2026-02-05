Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Para las familias que tengan dos o más hijos en este nivel, se otorgará un apoyo adicional de 700 pesos por cada estudiante extra.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que este mes arrancará el proceso para solicitar el apoyo de útiles y uniformes escolares a través de la Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de primaria. Aquí te contamos los detalles.

¿De cuánto es el apoyo para útiles de la Beca Rita Cetina?

Los estudiantes de primaria que ingresan por primera vez al programa recibirán un pago anual único de dos mil 500 pesos para la compra de útiles y uniformes.

Es importante señalar que los alumnos de preescolar o primaria que ya recibían la beca con anterioridad continuarán con el apoyo de mil 900 pesos bimestrales.

Por su parte, los estudiantes de secundaria recibirán mil 900 pesos cada dos meses durante los diez meses del ciclo escolar, excluyendo el período vacacional de julio y agosto.

¡Atención, mamás, papás, tutoras y tutores! En febrero llegan las #AsambleasInformativas de la Beca de Apoyo para Útiles y Uniformes #RitaCetina. Aquí te explico por qué es importante asistir 👇🏽 pic.twitter.com/GawyTK1aDV — Julio León (@Julio_LeonT) February 3, 2026

Para las familias que tengan dos o más hijos en este nivel, se otorgará un apoyo adicional de 700 pesos por cada estudiante extra. Todos los pagos se entregan de manera directa a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cómo registrarse para obtener el apoyo de útiles escolares?

El proceso de registro se llevará a cabo en tres etapas claramente definidas. En primer lugar, se realizarán asambleas informativas en los planteles escolares, donde se explicará el procedimiento y se resolverán todas las dudas, por lo que las autoridades destacaron que es de suma importancia la asistencia a estas reuniones.

Posteriormente, durante el mes de febrero, los interesados podrán realizar su solicitud de forma directa y gratuita en el sitio oficial www.becaritacetina.gob.mx. Finalmente, la entrega de la Tarjeta del Bienestar será notificada a los beneficiarios a través de las propias escuelas o mediante los canales de WhatsApp establecidos en cada estado.

¿Tienes hijas o hijos que estudien en primaria pública? Infórmate sobre la Beca de Apoyo para Útiles y Uniformes #RitaCetina en las #AsambleasInformativas. Mantente al pendiente de la convocatoria en su escuela o sigue el canal de WhatsApp de tu estado: https://t.co/8KPKx9WOZM pic.twitter.com/WJQA0Er00T — Julio León (@Julio_LeonT) February 2, 2026

¿Qué datos y documentos se ocuparán para el registro?

Para el registro, es indispensable contar con la documentación requerida tanto en formato digital como físico.

Del estudiante se solicitará los siguientes documentos. Estos son:

Clave de Identidad Única de Población (CURP).

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela pública.

Su grado.

Grupo.

Edad.

Dirección completa.

Del padre, madre o tutor legal se necesitará:

CURP.

Código postal.

Credencial para votar vigente.

Un número telefónico de contacto.

Un correo electrónico personal en uso.

Becas reciben inversión histórica

Las Becas para el Bienestar alcanzarán una meta histórica en 2026: más de 22 millones de estudiantes apoyados desde primaria hasta educación superior. El objetivo es dar un acompañamiento económico continuo en todas las etapas escolares.

Para este año se cuenta con un presupuesto de más de 178 mil millones de pesos para las tres becas existentes: la Beca Rita Cetina para educación básica, la Beca Benito Juárez para el nivel medio superior y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior.

La inversión representa un crecimiento acumulado de 216 por ciento respecto a 2019, con lo cual se ampliará la cobertura en todo el país, a fin de apoyar la permanencia escolar.