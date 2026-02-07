Operación enjambre expone redes criminales de alcaldes, regidores y jefes policiales

Nora Gaspar Reséndiz

06/02/2026 - 6:30 pm

Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido junto a otros tres funcionarios de la localidad. Esto se logró gracias a la Operación Enjambre.
Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido como parte de la Operación Enjambre. Foto: SSPC

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Borracho de poder y avaricia, el Alcalde de Tequila quiso extorsionar a Casa Cuervo

Escándalos y despilfarro rodearon a Adán en su paso por la política de altos vuelos

“El Nido”, presunto líder narcotraficante buscado por la DEA , es detenido en Sonora

Con la Operación enjambre se han logrado detener a decenas de funcionarios. El objetivo de esta estrategia es desmantelar las redes criminales infiltradas en gobiernos municipales.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).– “Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o corromperse”, subrayó este viernes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al referirse a la detención del Alcalde de Tequila, Jalisco. No se trata de un caso aislado: en poco más de un año, las autoridades han detenido a 67 funcionarios, entre ellos cuatro alcaldes.

La captura de Diego Rivera Navarro, Presidente municipal de Tequila, Jalisco, acusado de extorsión y corrupción, fue resultado de la Operación Enjambre, una estrategia puesta en marcha por el Gobierno de México en noviembre de 2024 para desarticular redes criminales incrustadas en administraciones municipales. El operativo comenzó en el Estado de México, pero con el avance de las investigaciones se extendió a otras entidades del país.

La Operación Enjambre también se distingue por la coordinación entre autoridades federales y estatales, encabezada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En las acciones participan la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Alcaldes de Edomex

María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, Estado de México, fue detenida en noviembre de 2024, acusada de homicidio calificado por el asesinato del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y del chofer del Ayuntamiento, perpetrado en enero de 2023. De acuerdo con las investigaciones, la exalcaldesa ordenó el crimen para conservar el control político y administrativo del gobierno municipal.

Alcaldesa de Amanalco, María Elena "N", fue vinculada a proceso.
Como resultado de la "Operación Enjambre", fue vinculada a proceso la Alcaldesa de Amanalco, María Elena "N". Foto: Especial

Las indagatorias también revelaron que desde 2021 Martínez Robles y Lara de la Cruz mantenían una disputa por el poder local. Aunque ambos llegaron al cargo bajo las siglas de Movimiento Ciudadano (MC), la entonces edil se afilió a Morena un mes antes de asumir la Presidencia Municipal, en enero de 2022, lo que agudizó el conflicto. Como parte del plan criminal, el síndico fue citado a una supuesta reunión en el municipio de Zacazonapan.

La Fiscalía documentó que la exalcaldesa solicitó directamente al cártel de La Familia Michoacana ejecutar el asesinato. El día de los hechos, un comando armado interceptó al síndico y a su chofer en una carretera del sur del Estado de México, donde ambos fueron asesinados a balazos. Las investigaciones también establecieron que, durante su gestión, Martínez Robles sostuvo reuniones constantes con integrantes de ese grupo criminal, al que presuntamente protegía y financiaba mediante cuotas pagadas con recursos del erario.

Por estos hechos, en diciembre de 2025, María Elena Martínez Robles fue sentenciada a 70 años de prisión. Además, el fallo judicial ordenó el pago de una reparación del daño por 207 mil 234 pesos a cada una de las víctimas, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

En otro caso, en enero de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a María del Rosario “N”, exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, acusada del delito de extorsión. De acuerdo con autoridades estatales, la exfuncionaria habría utilizado recursos públicos para saldar una deuda con el cártel de La Familia Michoacana, grupo criminal que presuntamente financió su campaña electoral. A cambio, habría permitido la operación de actividades ilícitas en la región, como secuestros y extorsiones.

Pedro Luis Hernández, esposo de María del Rosario "N" –quien asumió la presidencia municipal en 2022, respaldada por el PRD– también fue detenido por mantener vínculos con el mismo cártel. Aunque en un primer momento logró evadir un operativo de captura, durante su toma de protesta como Alcalde de Santo Tomás de los Plátanos, en diciembre de 2024, el Edil prófugo fue detenido en febrero de 2025, en Valle de Bravo, por autoridades del Estado de México.

Pedro Luis "N" desapareció el 17 de diciembre de 2024, el mismo día que rindió protesta como Alcalde. Durante el evento, elementos de la Policía de Investigación intentaron cumplimentar una orden de aprehensión en su contra, pero un grupo de personas impidió su detención. La FGJEM detalló que en ese operativo, individuos agredieron a los agentes, despojándolos de sus pertenencias y causando daños a vehículos oficiales. Tras esto, Pedro Luis "N" logró huir y se mantuvo en paradero desconocido hasta su captura en Valle de Bravo.

El Alcalde de Tequila

El pasado 5 de febrero, Rivera Navarro fue detenido por fuerzas federales junto a otros tres servidores públicos de la localidad, debido a que se le acusa de los delitos de extorsión y corrupción. Esto se logró gracias a la Operación Enjambre implementada por el Gobierno de México. La captura del Presidente Municipal, identificado por las autoridades como Diego "N", fue dada a conocer por el Secretario García Harfuch, a través de una publicación en redes sociales.

"También fueron detenidos tres servidores públicos más del Ayuntamiento: el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas", detalló el titular de la SSPC, dependencia que explicó que Diego Rivera Navarro es "investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras" de Jalisco. Además, se le vincula a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido junto a otros tres funcionarios de la localidad. Esto se logró gracias a la Operación Enjambre.
Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido como parte de la Operación Enjambre. Foto: Facebook Diego Rivera Navarro

Las autoridades dijeron tener conocimiento de que el funcionario sería el presunto responsable de liderar una "red de corrupción gestada desde el Ayuntamiento", mediante la cual se extorsionaba a empresarios y comerciantes de Tequila. También se llevaba a cabo el desvío de recursos públicos. "En mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical 'Los Alegres del Barranco', evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho‘, líder del CJNG", añadió la SSPC.

La Operación Enjambre

Gracias a la Operación enjambre se han logrado detener a decenas de funcionarios, ya que el objetivo de esta estrategia federal es desmantelar las redes de apoyo municipal a organizaciones criminales, por lo que en poco más de un año se ha logrado el arresto de decenas de servidores públicos, entre quienes se encuentran:

Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, esposo de la panista Evalia Marlem Ayala Sánchez, Presidenta Municipal de Tonatico y encargado del DIF municipal; Omar Leyva Montalvo, Subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura en Naucalpan, quien fue detenido por el delito de extorsión y en octubre de 2025, fue sentenciado a 40 años de prisión; Roberto Malpica Santos, exjefe de Región de la Dirección de Seguridad de Ixtapaluca; y Manuel Alejandro Rangel Salgado, director de Seguridad Pública de Amanalco.

Rodolfo Chávez Torres, exdirector operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana en Ixtapaluca; Eraclio Campuzano Flores, director de Seguridad Pública y Tránsito de Tejupilco; y Eulises González Hernández, exdirector de Seguridad Pública de Acambay, Estado de México, quien fue detenido por el delito de extorsión, desaparición forzada y nexos con el cártel de La Familia Michoacana, por lo que en noviembre de 2025, sentenciado a 46 años de cárcel.

El mando policial presumía ser integrante de la Familia Michoacana. Foto: FGJ-Edomex

Juan Cruz Solano, exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, quien fue detenido por el delito de extorsión y en agosto fue sentenciado a 10 años de cárcel; Carlos Alberto “N”, exdirector de Seguridad Pública de Aculco, fue detenido por el delito de extorsión; así como Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, fue detenido por el delito de secuestro exprés con fines de robo y en julio de 2025, fue sentenciado a 50 años de cárcel.

También se registró el arresto de Erik Adrián Hernández Mejía, alias “El Tocino”, expolicía de Nicolás Romero, fue detenido por el delito de homicidio calificado y en julio de 2025, fue sentenciado a 47 años de cárcel; Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, expolicía de Nicolás Romero, fue detenido por el delito de secuestro exprés con fines de robo y sentenciado en julio de 2025, a 62 años de cárcel; Hugo Adrián “N”, exsubdirector de la Policía Municipal de Nicolás Romero.

Rafael “N”, exjefe de la Unidad de Combate a la Extorsión de la Policía Municipal de Ecatepec; Vianey Analleli “N”, escolta del Jefe de Unidad de Combate a la Extorsión de la Policía Municipal de Ecatepec; Joel Efrén “N”, expolicía Municipal de Nicolás Romero; Anallely “N”, expolicía municipal de Nicolás Romero; Jesús Fernando “N”, expolicía municipal de Nicolás Romero; Diego Eduardo “N”, expolicía municipal de Nicolás Romero; David “N”, expolicía municipal de Nicolás Romero; Daniel “N”, expolicía municipal de Nicolás Romero; María Isabel “N”, expolicía municipal de Nicolás Romero; Alejandro “N”, expolicía municipal de Nicolás Romero

Otros detenidos son: Óscar Daniel “N”, exdirector de Seguridad Pública de Chicoloapan, detenido en marzo de 2025, acusado del delito de extorsión; Adrián Mauricio, exdirector de seguridad pública de Nicolás Romero; Isidro, exdirector de la policía de Texcaltitlán; Hipólito "N", exdirector de Seguridad Pública de Chicoloapan; Verónica “N”; Simitria “N”; Vicente Matías “N”, padre de María del Rosario “N”, expresidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos; Violeta “N”, secretaria del Ayuntamiento de Santo Tomás de los Plátanos.

Así como María Raquel “N”, primera regidora de Santo Tomás de los Plátanos; Luis Ángel “N”, cuarto regidor Santo Tomás de los Plátanos; Seferino “N”, expolicía municipal de Santo Tomás de los Plátanos; Ángel “N”, expolicía municipal de Santo Tomás de los Plátanos; Martín “N”, expolicía municipal de Santo Tomás de los Plátanos; Eidy Lorena “N”; Araceli “N”; Litzy Mariana “N”; y Nelida “N”.

En abril de 2025, se detuvo a Alicia "N", entonces síndica del municipio de San José del Rincón, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés. También se logró la detención del entonces síndico de Aculco, José Humberto “N” y a su exdirector de Seguridad Pública, Edgar “N”. Asimismo, también cayó el expresidente municipal de Almoloya de Alquisiras, Ari Patrick y su hermano Baltazar “N”, todos por el delito de extorsión. La FGJEM señaló que los individuos detenidos formaban parte de una red criminal y que ocupaban sus cargos públicos para, supuestamente, extorsionar en nombre del cártel de La Familia Michoacana.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Clara Brugada: romper el espejo

"Pretender que la violencia desaparezca por decreto informativo es una peligrosa regresión hacia la censura…".
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Narcopolíticos, ¿quién se hace cargo?

"¿Cuántos casos tienen MC, PRI, PAN, PRD y Morena? Diego N. es sólo una hebra de la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Epstein y el poder en estado puro

"Epstein también obliga a mirar algo más amplio. La existencia de redes internacionales de explotación sexual, muchas...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Cuba: de la mitificación romántica a la tragedia humanitaria

"La cerrazón de Estados Unidos y el despropósito del embargo han ofrecido durante décadas la coartada perfecta...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

+ Sección

Galileo

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
1

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

La Sedena autorizó el vuelo de 4 aviones de EU en espacio aéreo nacional.
2

Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

Vacunación
3

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

Banco de México da a conocer nuevo billete de 100 pesos
4

Nuevo billete de 100 pesos Banxico 2026: ¿Cuál es su diseño y dónde conseguirlo?

Hoy No Circula Sabatino
5

Hoy No Circula Sabatino en CdMx y Edomex: qué autos descansan este 7 de febrero

6

Trump publica un video de los Obama como simios y lo borra ante reclamos de racismo

La SSC-CdMx informó que fueron detenidas cinco personas que se hicieron pasar por personal de limpieza para robar una casa en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
7

Sujetos que fingieron ser barrenderos para robar una casa en la GAM son detenidos

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
8

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

El empresario Ricardo Salinas Pliego.
9

La cintura de Kardashian

10

DATOS ¬ EPN proyectó 33 mil millones para El Insurgente. Ja. Fueron 141 mil millones

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró la vinculación a proceso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote por dos nuevos casos.
11

Marilyn Cote, falsa psiquiatra de Puebla, es vinculada a proceso por 2 nuevos casos

12

Borracho de poder y avaricia, el Alcalde de Tequila quiso extorsionar a Casa Cuervo

Datos Biométricos
13

CURP Biométrica en Edomex 2026: ¿Dónde y cómo tramitarla en Naucalpan?

El Gobierno Municipal de Salamanca confirmó el secuestro de Gerardo Arredondo Hernández, empresario y excandidato del PAN-PRI-PRD a la presidencia municipal.
14

Gerardo Arredondo, excandidato del PRIANRD a la Alcaldía de Salamanca, es secuestrado

Delegada de Bienestar en Puebla admite incongruencia tras fiesta estilo “El Gran Gatsby”
15

Delegada de Bienestar en Puebla celebra como Gran Gatsby; admite incongruencia con 4T

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido junto a otros tres funcionarios de la localidad. Esto se logró gracias a la Operación Enjambre.
1

Operación enjambre expone redes criminales de alcaldes, regidores y jefes policiales

La delegación mexicana inició su participación con un desfile en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero.
2

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Así desfiló México en la ceremonia de apertura

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.
3

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

El Gobierno Municipal de Salamanca confirmó el secuestro de Gerardo Arredondo Hernández, empresario y excandidato del PAN-PRI-PRD a la presidencia municipal.
4

Gerardo Arredondo, excandidato del PRIANRD a la Alcaldía de Salamanca, es secuestrado

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró la vinculación a proceso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote por dos nuevos casos.
5

Marilyn Cote, falsa psiquiatra de Puebla, es vinculada a proceso por 2 nuevos casos

Secuestran a seis turistas en Mazatlán: una niña y una mujer reaparecen con vida
6

Secuestran a seis turistas en Mazatlán: una niña y una mujer reaparecen con vida

La SSC-CdMx informó que fueron detenidas cinco personas que se hicieron pasar por personal de limpieza para robar una casa en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
7

Sujetos que fingieron ser barrenderos para robar una casa en la GAM son detenidos

Matan en México a narcotraficante colombiano ligado a asesinato de futbolista Andrés Escobar.
8

Gustavo Petro confirma muerte del narcotraficante Santiago Gallón Henao en México

Los agentes de Trump pasaron de los golpes y el gas pimienta, a la crueldad ¬ VIDEOS
9

El ICE las caza en citas médicas y en los hospitales. Latinas embarazadas dejan de ir

Autoridades ejecutaron 12 cateos en Querétaro, en los que detuvieron a Diego “N”, alias “El Flaco”, y a otros 29 integrantes del grupo delictiv "Los Salazar".
10

Autoridades detienen a "El Flaco", operador de Los Salazar, y 29 más en Querétaro

Delegada de Bienestar en Puebla admite incongruencia tras fiesta estilo “El Gran Gatsby”
11

Delegada de Bienestar en Puebla celebra como Gran Gatsby; admite incongruencia con 4T

12

Trump publica un video de los Obama como simios y lo borra ante reclamos de racismo