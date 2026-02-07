Operación enjambre expone redes criminales de alcaldes, regidores y jefes policiales

Con la Operación enjambre se han logrado detener a decenas de funcionarios. El objetivo de esta estrategia es desmantelar las redes criminales infiltradas en gobiernos municipales.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).– “Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o corromperse”, subrayó este viernes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al referirse a la detención del Alcalde de Tequila, Jalisco. No se trata de un caso aislado: en poco más de un año, las autoridades han detenido a 67 funcionarios, entre ellos cuatro alcaldes.

La captura de Diego Rivera Navarro, Presidente municipal de Tequila, Jalisco, acusado de extorsión y corrupción, fue resultado de la Operación Enjambre, una estrategia puesta en marcha por el Gobierno de México en noviembre de 2024 para desarticular redes criminales incrustadas en administraciones municipales. El operativo comenzó en el Estado de México, pero con el avance de las investigaciones se extendió a otras entidades del país.

La Operación Enjambre también se distingue por la coordinación entre autoridades federales y estatales, encabezada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En las acciones participan la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Alcaldes de Edomex

María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, Estado de México, fue detenida en noviembre de 2024, acusada de homicidio calificado por el asesinato del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y del chofer del Ayuntamiento, perpetrado en enero de 2023. De acuerdo con las investigaciones, la exalcaldesa ordenó el crimen para conservar el control político y administrativo del gobierno municipal.

Las indagatorias también revelaron que desde 2021 Martínez Robles y Lara de la Cruz mantenían una disputa por el poder local. Aunque ambos llegaron al cargo bajo las siglas de Movimiento Ciudadano (MC), la entonces edil se afilió a Morena un mes antes de asumir la Presidencia Municipal, en enero de 2022, lo que agudizó el conflicto. Como parte del plan criminal, el síndico fue citado a una supuesta reunión en el municipio de Zacazonapan.

La Fiscalía documentó que la exalcaldesa solicitó directamente al cártel de La Familia Michoacana ejecutar el asesinato. El día de los hechos, un comando armado interceptó al síndico y a su chofer en una carretera del sur del Estado de México, donde ambos fueron asesinados a balazos. Las investigaciones también establecieron que, durante su gestión, Martínez Robles sostuvo reuniones constantes con integrantes de ese grupo criminal, al que presuntamente protegía y financiaba mediante cuotas pagadas con recursos del erario.

Por estos hechos, en diciembre de 2025, María Elena Martínez Robles fue sentenciada a 70 años de prisión. Además, el fallo judicial ordenó el pago de una reparación del daño por 207 mil 234 pesos a cada una de las víctimas, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

En otro caso, en enero de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a María del Rosario “N”, exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, acusada del delito de extorsión. De acuerdo con autoridades estatales, la exfuncionaria habría utilizado recursos públicos para saldar una deuda con el cártel de La Familia Michoacana, grupo criminal que presuntamente financió su campaña electoral. A cambio, habría permitido la operación de actividades ilícitas en la región, como secuestros y extorsiones.

#Detenida. María del Rosario "N", ex presidenta municipal de #SantoTomás, fue detenida esta noche en el municipio de #Metepec por elementos de la #FiscalíaEdoMéx como resultado de las acciones operativas e investigaciones de la #OperaciónEnjambre con el apoyo de la @SEDENAmx y… pic.twitter.com/P4Q483hnOD — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 24, 2025

Pedro Luis Hernández, esposo de María del Rosario "N" –quien asumió la presidencia municipal en 2022, respaldada por el PRD– también fue detenido por mantener vínculos con el mismo cártel. Aunque en un primer momento logró evadir un operativo de captura, durante su toma de protesta como Alcalde de Santo Tomás de los Plátanos, en diciembre de 2024, el Edil prófugo fue detenido en febrero de 2025, en Valle de Bravo, por autoridades del Estado de México.

Pedro Luis "N" desapareció el 17 de diciembre de 2024, el mismo día que rindió protesta como Alcalde. Durante el evento, elementos de la Policía de Investigación intentaron cumplimentar una orden de aprehensión en su contra, pero un grupo de personas impidió su detención. La FGJEM detalló que en ese operativo, individuos agredieron a los agentes, despojándolos de sus pertenencias y causando daños a vehículos oficiales. Tras esto, Pedro Luis "N" logró huir y se mantuvo en paradero desconocido hasta su captura en Valle de Bravo.

El Alcalde de Tequila

El pasado 5 de febrero, Rivera Navarro fue detenido por fuerzas federales junto a otros tres servidores públicos de la localidad, debido a que se le acusa de los delitos de extorsión y corrupción. Esto se logró gracias a la Operación Enjambre implementada por el Gobierno de México. La captura del Presidente Municipal, identificado por las autoridades como Diego "N", fue dada a conocer por el Secretario García Harfuch, a través de una publicación en redes sociales.

"También fueron detenidos tres servidores públicos más del Ayuntamiento: el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas", detalló el titular de la SSPC, dependencia que explicó que Diego Rivera Navarro es "investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras" de Jalisco. Además, se le vincula a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades dijeron tener conocimiento de que el funcionario sería el presunto responsable de liderar una "red de corrupción gestada desde el Ayuntamiento", mediante la cual se extorsionaba a empresarios y comerciantes de Tequila. También se llevaba a cabo el desvío de recursos públicos. "En mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical 'Los Alegres del Barranco', evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho‘, líder del CJNG", añadió la SSPC.

La Operación Enjambre

Gracias a la Operación enjambre se han logrado detener a decenas de funcionarios, ya que el objetivo de esta estrategia federal es desmantelar las redes de apoyo municipal a organizaciones criminales, por lo que en poco más de un año se ha logrado el arresto de decenas de servidores públicos, entre quienes se encuentran:

Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, esposo de la panista Evalia Marlem Ayala Sánchez, Presidenta Municipal de Tonatico y encargado del DIF municipal; Omar Leyva Montalvo, Subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura en Naucalpan, quien fue detenido por el delito de extorsión y en octubre de 2025, fue sentenciado a 40 años de prisión; Roberto Malpica Santos, exjefe de Región de la Dirección de Seguridad de Ixtapaluca; y Manuel Alejandro Rangel Salgado, director de Seguridad Pública de Amanalco.

Rodolfo Chávez Torres, exdirector operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana en Ixtapaluca; Eraclio Campuzano Flores, director de Seguridad Pública y Tránsito de Tejupilco; y Eulises González Hernández, exdirector de Seguridad Pública de Acambay, Estado de México, quien fue detenido por el delito de extorsión, desaparición forzada y nexos con el cártel de La Familia Michoacana, por lo que en noviembre de 2025, sentenciado a 46 años de cárcel.

Juan Cruz Solano, exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, quien fue detenido por el delito de extorsión y en agosto fue sentenciado a 10 años de cárcel; Carlos Alberto “N”, exdirector de Seguridad Pública de Aculco, fue detenido por el delito de extorsión; así como Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, fue detenido por el delito de secuestro exprés con fines de robo y en julio de 2025, fue sentenciado a 50 años de cárcel.

También se registró el arresto de Erik Adrián Hernández Mejía, alias “El Tocino”, expolicía de Nicolás Romero, fue detenido por el delito de homicidio calificado y en julio de 2025, fue sentenciado a 47 años de cárcel; Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, expolicía de Nicolás Romero, fue detenido por el delito de secuestro exprés con fines de robo y sentenciado en julio de 2025, a 62 años de cárcel; Hugo Adrián “N”, exsubdirector de la Policía Municipal de Nicolás Romero.

Rafael “N”, exjefe de la Unidad de Combate a la Extorsión de la Policía Municipal de Ecatepec; Vianey Analleli “N”, escolta del Jefe de Unidad de Combate a la Extorsión de la Policía Municipal de Ecatepec; Joel Efrén “N”, expolicía Municipal de Nicolás Romero; Anallely “N”, expolicía municipal de Nicolás Romero; Jesús Fernando “N”, expolicía municipal de Nicolás Romero; Diego Eduardo “N”, expolicía municipal de Nicolás Romero; David “N”, expolicía municipal de Nicolás Romero; Daniel “N”, expolicía municipal de Nicolás Romero; María Isabel “N”, expolicía municipal de Nicolás Romero; Alejandro “N”, expolicía municipal de Nicolás Romero

Otros detenidos son: Óscar Daniel “N”, exdirector de Seguridad Pública de Chicoloapan, detenido en marzo de 2025, acusado del delito de extorsión; Adrián Mauricio, exdirector de seguridad pública de Nicolás Romero; Isidro, exdirector de la policía de Texcaltitlán; Hipólito "N", exdirector de Seguridad Pública de Chicoloapan; Verónica “N”; Simitria “N”; Vicente Matías “N”, padre de María del Rosario “N”, expresidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos; Violeta “N”, secretaria del Ayuntamiento de Santo Tomás de los Plátanos.

Así como María Raquel “N”, primera regidora de Santo Tomás de los Plátanos; Luis Ángel “N”, cuarto regidor Santo Tomás de los Plátanos; Seferino “N”, expolicía municipal de Santo Tomás de los Plátanos; Ángel “N”, expolicía municipal de Santo Tomás de los Plátanos; Martín “N”, expolicía municipal de Santo Tomás de los Plátanos; Eidy Lorena “N”; Araceli “N”; Litzy Mariana “N”; y Nelida “N”.

En abril de 2025, se detuvo a Alicia "N", entonces síndica del municipio de San José del Rincón, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés. También se logró la detención del entonces síndico de Aculco, José Humberto “N” y a su exdirector de Seguridad Pública, Edgar “N”. Asimismo, también cayó el expresidente municipal de Almoloya de Alquisiras, Ari Patrick y su hermano Baltazar “N”, todos por el delito de extorsión. La FGJEM señaló que los individuos detenidos formaban parte de una red criminal y que ocupaban sus cargos públicos para, supuestamente, extorsionar en nombre del cártel de La Familia Michoacana.