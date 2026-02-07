Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down, fallece a los 47 años a causa del cáncer

Redacción/SinEmbargo

07/02/2026 - 4:31 pm

Brad Arnold, vocalista y fundador de la banda 3 Doors Down, fallece a los 47 años
Brad Arnold, vocalista y fundador de la banda 3 Doors Down. Foto: X @3doorsdown

En un comunicado difundido a través de las redes de 3 Doors Down, se informó que Brad Arnold falleció pacíficamente, acompañado de su esposa y familia.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Brad Arnold, fundador y vocalista de la banda estadounidense 3 Doors Down, falleció hoy a los 47 años de edad tras una lucha contra el cáncer, informó el propio conjunto musical a través de un comunicado que difundieron en redes sociales.

De acuerdo con lo señalado por la banda, Arnold murió de forma pacífica mientras dormía, acompañado de "su amada esposa Jennifer y su familia".

"Como miembro fundador, vocalista y baterista original de 3 Doors Down, Brad ayudó a redefinir el rock comercial, mezclando la accesibilidad post grunge con una composición emocionalmente directa y temas líricos que resonaron en la audiencia", se lee en el comunicado.

La agrupación destacó que el talento de su compañero le llevó a crear algunas canciones que tuvieron gran popularidad durante la década del 2000, incluida "Kryptonite", considerado su tema más icónico, el cual escribió durante una clase de matemáticas a los 15 años de edad.

Más que un compañero de banda, un gran ser humano

En su comunicado, 3 Doors Down señaló que Brad Arnold no era solamente un gran músico, sino una persona con grandes cualidades que fueron constatadas por aquellos que le rodearon a lo largo de su vida.

"Más allá de todo, él fue un esposo devoto de Jennifer, y su amabilidad, humor y generosidad tocaron a todos los que tuvieron la fortuna de conocerle", indicó la banda originaria de Estados Unidos.

El conjunto musical añadió que aquellas personas más cercanas a él recordarán no sólo su talento, sino también su "afecto, humildad, fe y profundo amor por su familia y amigos".

"Su familia está profundamente agradecida por la efusión de amor y apoyo durante este tiempo difícil y pide amablemente que se respete su privacidad", concluyó el comunicado y afirmó que a Brad se le extrañará profundamente y se le recordará por siempre.

