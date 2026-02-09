Bad Bunny se convierte en el gran protagonista del Super Bowl y de los MEMES en redes

La presentación del cantante puertorriqueño generó distintas reacciones entre internautas e incluso provocó el enojo de Trump.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- El espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny en el Super Bowl LX causó gran revuelo en redes sociales, pues mientras algunas personas compartieron sus impresiones, otras mostraron su buen humor con todo tipo de memes.

La presentación del cantante puertorriqueño estuvo enmarcada con distintos actos simbólicos para apoyar a la comunidad migrante que radica en Estados Unidos (EU) y criticar las políticas migratorias del gobierno estadounidense, lo que incluso provocó el enojo del Presidente Donald Trump.

Los ganadores de la final de la NFL fueron los Seattle Seahawks, quienes vencieron a los New England Patriot con un marcador de 29-13, en el encuentro que se disputó en el Levi's Stadium en Santa Bárbara, California.

Los mejores MEMES del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El Show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl XL dejó un grato sabor de boca en la mayoría de las espectadoras y los espectadores, quienes aplaudieron no sólo la calidad de la producción, pues también destacaron el mensaje del artista en apoyo a la comunidad migrante que radica en Estados Unidos.

Uno de los aspectos más aplaudidos por la mayoría fueron las múltiples referencias a la cultura latina que hizo el cantante durante su presentación, como los atuendos de sus bailarines o las banderas de todos los países de América Latina, sin embargo, una de las escenas que llamó más la atención fue la de un pequeño durmiendo en medio de la fiesta en una cama improvisada con tres sillas.

Además, el "conejo malo" también compartió el escenario con otras celebridades de origen latino, como Ricky Martin, Carol G, Pedro Pascal y Young Miko, entre otras.

Lo más latino en el show de Bad Bunny: un niño dormido en tres sillas 😅 pic.twitter.com/say3Ncokbl — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 9, 2026

Nosotros los latinos apoyando a Bad Bunny en el Super Bowl. pic.twitter.com/QmnAvbS5oN — El Guarromántico (@Guarromantico_) February 9, 2026

Yo cuando Bad Bunny mencionó a México en el show de medio tiempo del Superbowl pic.twitter.com/Lt7UUz82Fm — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) February 9, 2026

Sin duda uno de los aspectos más aplaudidos por los espectadores fueron las muestras de apoyo del puertorriqueño hacia la comunidad latina que radica en Estados Unidos, además del mensaje de paz que apareció en la pantalla gigante al final de su presentación.

"Lo único más poderoso que el odio, es el amor", fue la frase que apareció para coronar el final de la presentación.

La presentación de Bad Bunny generó gran molestia en el Presidente Trump, quien lo calificó como "uno de los peores de la historia" y "una afrenta a la grandeza de Estados Unidos"; estos reclamos también fueron aprovechados por internautas para crear memes burlándose del mandatario.

Donald Trump atacando a Bad Bunny por latinizar el Súper Bowl: pic.twitter.com/krYQdDqF2u — Martinalgui (@MartinoliCuri) February 9, 2026

That Bunny was AMAZING. Elmo thinks he should be called Good Bunny! Elmo loves you, Mr. Good Bunny! ❤️🎶🐰 — Elmo (@elmo) February 9, 2026

Incluso hubo otras celebridades que expresaron su reconocimiento a la gran presentación del puertorriqueño, uno fue Elmo, famoso personaje de Plaza Sésamo, quien incluso recomendó cambiar su nombre de Bad Bunny a "Good Bunny", o "conejito bueno", en español.

México no se podía quedar atrás, por lo que hasta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se subió a la tendencia y compartió un meme del momento en el que el cantante interpretó "El apagón", en el que aparece utilizando un casco de con el logo de la dependencia mientras canta arriba de un poste.

Otro de los momentos que acaparó la atención fue la boda que se celebró durante la presentación del artista, la cual resultó que sí fue real.

Como cuando me llevaban mis papás a hacer mi primera comunión. pic.twitter.com/JRnbsFUnxg — El Guarromántico (@Guarromantico_) February 9, 2026