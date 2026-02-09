Bad Bunny se convierte en el gran protagonista del Super Bowl y de los MEMES en redes

Redacción/SinEmbargo

08/02/2026 - 11:09 pm

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Súper Bowl LX causó gran revuelo en redes, por lo que algunos mostraron su buen humor con todo tipo de memes.
Bad Bunny se robó el show en el Super Bowl LX con su presentación en el medio tiempo. Foto: Especial

El Super Bowl baila en español, y Bad Bunny y amigos lo logran: ponen furioso a Trump

Los Seattle Seahawks se coronan en el Super Bowl LX al vencer 29-13 a los Patriots

Exportaciones de aguacate mexicano a EU rompen récord: crecen 11% previo a Super Bowl

La presentación del cantante puertorriqueño generó distintas reacciones entre internautas e incluso provocó el enojo de Trump.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- El espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny en el Super Bowl LX causó gran revuelo en redes sociales, pues mientras algunas personas compartieron sus impresiones, otras mostraron su buen humor con todo tipo de memes.

La presentación del cantante puertorriqueño estuvo enmarcada con distintos actos simbólicos para apoyar a la comunidad migrante que radica en Estados Unidos (EU) y criticar las políticas migratorias del gobierno estadounidense, lo que incluso provocó el enojo del Presidente Donald Trump.

Los ganadores de la final de la NFL fueron los Seattle Seahawks, quienes vencieron a los New England Patriot con un marcador de 29-13, en el encuentro que se disputó en el Levi's Stadium en Santa Bárbara, California.

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Súper Bowl LX causó gran revuelo en redes, por lo que algunos mostraron su buen humor con todo tipo de memes.
El espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX causó revuelo en las redes. Foto: X @rthur013

Los mejores MEMES del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El Show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl XL dejó un grato sabor de boca en la mayoría de las espectadoras y los espectadores, quienes aplaudieron no sólo la calidad de la producción, pues también destacaron el mensaje del artista en apoyo a la comunidad migrante que radica en Estados Unidos.

Uno de los aspectos más aplaudidos por la mayoría fueron las múltiples referencias a la cultura latina que hizo el cantante durante su presentación, como los atuendos de sus bailarines o las banderas de todos los países de América Latina, sin embargo, una de las escenas que llamó más la atención fue la de un pequeño durmiendo en medio de la fiesta en una cama improvisada con tres sillas.

Además, el "conejo malo" también compartió el escenario con otras celebridades de origen latino, como Ricky Martin, Carol G, Pedro Pascal y Young Miko, entre otras.

Sin duda uno de los aspectos más aplaudidos por los espectadores fueron las muestras de apoyo del puertorriqueño hacia la comunidad latina que radica en Estados Unidos, además del mensaje de paz que apareció en la pantalla gigante al final de su presentación.

"Lo único más poderoso que el odio, es el amor", fue la frase que apareció para coronar el final de la presentación.

La presentación de Bad Bunny generó gran molestia en el Presidente Trump, quien lo calificó como "uno de los peores de la historia" y "una afrenta a la grandeza de Estados Unidos"; estos reclamos también fueron aprovechados por internautas para crear memes burlándose del mandatario.

Incluso hubo otras celebridades que expresaron su reconocimiento a la gran presentación del puertorriqueño, uno fue Elmo, famoso personaje de Plaza Sésamo, quien incluso recomendó cambiar su nombre de Bad Bunny a "Good Bunny", o "conejito bueno", en español.

México no se podía quedar atrás, por lo que hasta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se subió a la tendencia y compartió un meme del momento en el que el cantante interpretó "El apagón", en el que aparece utilizando un casco de con el logo de la dependencia mientras canta arriba de un poste.

Otro de los momentos que acaparó la atención fue la boda que se celebró durante la presentación del artista, la cual resultó que sí fue real.

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

