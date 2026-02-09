¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?

Redacción/SinEmbargo

08/02/2026 - 10:42 pm

¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?
En redes sociales se desató una gran especulación acerca de que el niño Liam había aparecido en el show de medio tiempo del Super Bowl que ofreció Bad Bunny. Foto: Especial

Pese a que en redes sociales circuló el rumor de que el niño Liam apareció en el show de Bad Bunny en el Super Bowl, esto resultó ser falso.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- En el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado hoy en el estadio Levi's de Santa Clara, California, el artista puertorriqueño Bad Bunny capturó la atención mundial no sólo por su enérgica presentación, sino por un momento emotivo en el que entregó su premio Grammy a un niño en el escenario.

Este gesto simbólico desató una ola de especulaciones en redes sociales, donde miles de usuarios afirmaron que el menor era Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano de cinco años que fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota a finales de enero. Sin embargo, verificaciones periodísticas confirman que se trata de un rumor falso.

El momento ocurrió durante la interpretación de uno de los éxitos de Bad Bunny, cuando el cantante se acercó a un niño latino de apariencia similar a la de un joven Benito Martínez Ocasio (el nombre real del artista).

Según reportes de medios como Glamour, TMZ y ABC, y verificaciones en plataformas como Instagram, el niño en cuestión no es Liam, sino un actor infantil llamado Lincoln Fox, quien incluso compartió una publicación en Instagram donde mencionó: "¡Recordaré este día por siempre! Fue todo un honor, Bad Bunny"

La confusión surgió rápidamente en redes sociales, donde publicaciones virales en X (antes Twitter), Facebook e Instagram afirmaban que el infante era Liam Conejo, basadas en la similitud física del pequeño y el contexto reciente de la historia de Liam.

El Caso de Liam Conejo Ramos

El niño Liam Conejo Ramos fue detenido junto a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, el 20 de enero de 2026, en el suburbio de Columbia Heights, Minneapolis. La imagen del menor con un gorro azul en forma de conejito, mientras era puesto bajo custodia federal, se viralizó y generó indignación nacional.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el objetivo era arrestar al padre, quien supuestamente huyó inicialmente, dejando al niño en el auto. Críticos, incluyendo activistas y congresistas demócratas, acusaron al ICE de usar al menor como "carnada".

Un Juez federal ordenó su liberación el 31 de enero, y la familia regresó a Minnesota el 1 de febrero. En entrevistas posteriores, Liam apareció con su gorrito azul y afirmó estar bien, aunque su padre reportó que el niño sufría pesadillas por la experiencia.

El caso resaltó las tensiones en las políticas migratorias bajo la administración Trump, con figuras como el Vicepresidente J. D. Vance defendiendo la acción de ICE como "necesaria para la aplicación de la ley".

La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

La aparición del niño fue uno de los momentos que conformaron la destacada presentación que ofreció el artista puertorriqueño en el medio tiempo del Super Bowl LX, donde los Seattle Seahawks terminaron por imponerse ante los Patriotas de Nueva Inglaterra.

La expectativa por su presentación era inmensa; sin embargo, el artista cumplió con creces e inundó la cancha del Levi's Stadium con mucho sabor latino, junto a las colaboraciones sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin. Como se esperaba, el Presidente Donald Trump reaccionó de forma negativa.

El escenario, inspirado en plantíos de caña de azúcar, negocios y demás elementos que rindieron homenaje a la cultura e historia de Puerto Rico, sirvió para que Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real del artista) ofreciera uno de los shows más llamativos que se han hecho, a lo largo del cual entonó algunos de sus temas más icónicos.

"Titi me preguntó", "Yo perreo sola", "Baile inolvidable", "Lo que le pasó a Hawaii" y "Debí tirar más fotos" fueron algunas de las canciones que pusieron a bailar a las y los asistentes al evento deportivo.

