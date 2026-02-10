Congresista ultra queda en ridículo: acusa a Sheinbaum y lo exhibe Gobierno de México

La Embajada mexicana en Washington aclaró que la cita con la delegación de EU, encabezada por Carlos Giménez y Michael McCaul, nunca fue confirmada en la agenda oficial.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno de México rechazó este lunes la versión del Congresista republicano Carlos Antonio Giménez, quien acusó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de cancelar a última hora una reunión con una delegación estadounidense en Ciudad de México.

La Embajada de México en Washington aclaró que dicho encuentro nunca fue confirmado por los canales diplomáticos oficiales y, por lo tanto, no figuraba en la agenda presidencial, mientras que el Embajador de EU en México, Ron Johnson no ofreció información adicional sobre el supuesto evento ni sobre la agenda de la delegación.

En un mensaje difundido en la red social X, la representación diplomática mexicana señaló que “los compromisos diplomáticos sólo se confirman una vez que las agendas son acordadas mutuamente a través de los canales oficiales” y subrayó que, al no haberse completado ese proceso, “no hubo ninguna reunión que cancelar”.

Diplomatic engagements are only confirmed once schedules are mutually agreed through official channels. As that process was not completed, there was no meeting to cancel. https://t.co/TgpFgpwe1u — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) February 9, 2026

Carlos Antonio Giménez, Congresista republicano por Florida con un perfil ultraconservador, afirmó públicamente que la Presidenta Claudia Sheinbaum había anulado reuniones previstas con una delegación estadounidense a su llegada a la capital mexicana. El legislador viajó a México junto con el también republicano Michael McCaul, representante por Texas.

Pese a la supuesta cancelación, Giménez aseguró que sí sostuvo un encuentro con el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, así como con marines estadounidenses destacados en la sede diplomática.

“Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum canceló las reuniones con la delegación estadounidense a nuestra llegada, tuve el honor de reunirme con el embajador Ronald Johnson y los valientes marines estadounidenses que sirven allí con orgullo”, escribió en X.

I had the privilege of visiting Mexico City alongside @RepMcCaul. Although President @Claudiashein canceled meetings with the U.S. delegation upon our arrival, I was honored to meet with the @USAmbMex & the brave U.S. Marines who proudly serve there. pic.twitter.com/8e529jQxaJ — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) February 9, 2026

El intercambio se da en un contexto de tensiones persistentes entre México y Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a comienzos del año pasado.

La relación bilateral se ha visto marcada por los señalamientos del mandatario estadounidense sobre el combate al narcotráfico y sus reiteradas insinuaciones de una posible intervención en territorio mexicano contra los cárteles.