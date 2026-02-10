El Gobierno de Sheinbaum vigilará actuar de la Alcaldesa de Tequila tras acusaciones

La nueva Presidenta Municipal asumió el cargo el lunes tras la detención del anterior Alcalde.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este lunes que el Gobierno federal vigilará la actuación de la nueva Alcaldesa de Tequila, Jalisco, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, debido a que tendría un vínculo cercano con su antecesor Diego Rivera Navarro, quien se encuentra detenido tras ser acusado de secuestro y delincuencia organizada.

La ahora Presidenta Municipal fue elegida por el Cabildo para ocupar el cargo después de la aprehensión del anterior Alcalde, por lo que rindió protesta para asumir el cargo en una sesión celebrada el lunes 9 de febrero.

El cambio en la Presidencia Municipal de dicha localidad se da luego de que el anterior Edil fuera capturado a raíz de las denuncias en su contra por extorsiones contra comerciantes, además de ser señalado como responsable de secuestrar a un candidato de Morena y su suplente para obligarlos a renunciar.

Gobierno federal vigilará a la nueva Alcaldesa de Tequila

La nueva Presidenta Municipal de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez, fue señalada por su estrecha relación con su antecesor, acusado de extorsión y secuestro. Además, la Regidora Evelyn Castañeda la acusó de presuntamente tener vínculos con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En este contexto, hace unos días se hizo viral en redes un video en el que aparece la ahora Alcaldesa cantando un narcocorrido que hace alusión al líder de dicho grupo criminal, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Respecto a estos señalamientos, la Presidenta Sheinbaum recalcó que la nueva Alcaldesa fue elegida por el Cabildo para ocupar el cargo, según lo establece el marco jurídico y subrayó que "se revisa si tiene alguna denuncia o no presentada".

La mandataria mexicana reveló que dio instrucciones a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que vigile el trabajo de Lorena Marisol Rodríguez como nueva Presidenta Municipal de Tequila, y se mantenga al tanto de la opinión de las ciudadanas y los ciudadanos.

"He pedido a la Secretaria de Gobernación [Rosa Icela Rodríguez Velázquez] que esté cerca del municipio, digamos, para estar pendiente de lo que opina la ciudadanía y cómo está la ciudadanía, aparte de, obviamente, el trabajo que debe hacer el Gabinete de Seguridad", apuntó Sheinbaum.

Sobre el video en el que la actual Alcaldesa aparece cantando un narcocorrido que hace referencia a "El Mencho", la Presidenta consideró que sí es necesario revisar el tema.

Agregó que es importante observar el trabajo que va a desempeñar la nueva mandataria municipal, ya que "tiene que resolver todo el problema que se había presentado con el anterior Alcalde".