La sustituta del Alcalde de Tequila, Jalisco, también de Morena, canta narcocorridos

La nueva representante municipal negó tener nexos con el crimen organizado de la entidad y aseguró que atenderá los reclamos de los sectores productivos afectados por la extorsión.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- El Cabildo del Municipio de Tequila, Jalisco, nombró ayer a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como Alcaldesa interina luego de que el Edil Diego Rivera Navarro fuera detenido por autoridades acusado del delito de extorsión contra el sector tequilero de la entidad, entre otros ilícitos. Tras su designación, la nueva presidenta municipal, que forma parte del partido Morena, ha sido señalada de cantar narcocorridos en el pasado.

“Nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbos. Las familias de Tequila quieren estabilidad, trabajo y resultados y eso es los que les vamos a garantizar”, declaró en su primer mensaje la Presidenta Municipal.

La morenista fue designada en su nuevo encargo en una sesión extraordinaria de la autoridad municipal con seis votos a favor, tres en contra y una abstención.

Las regidoras Alondra Romero del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Evelyn Castañeda (independiente) y Crisol Bañuelos de Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra, mientras que la morenista, Luz Elena Aguirre, quien denunció al exalcalde por violencia política de género decidió abstenerse.

Hay muchas cosas por cambiar en Tequila: Alcaldesa

Rodríguez Rivera señaló que hay muchas cosas por cambiar en el municipio y aseguró que las decisiones importantes serán tomadas con el resto de las y los regidores para lograr un mayor consenso político con sus pares.

“Yo tengo una idea distinta de trabajo que es incluir a mis compañeros regidores, vamos a tomar diferentes decisiones, sobre todo en las más importantes sí quiero su aportación, no quiero ser la única aquí que tome decisiones”, señaló.

Asimismo, negó que su nombramiento obedeciera a un acuerdo entre Morena y el gobierno estatal.

La nueva gobernante señaló que en los próximos días se reunirá con comerciantes y empresarios para analizar los reclamos que tienen sobre supuestos cobros indebidos por parte del ayuntamiento y ofrecer soluciones a las y los afectados.

Finalmente negó que existan extorsiones por parte del ayuntamiento hacia las empresas tequileras que operan en la región. Aseguró que ella no pertenece al grupo político del exalcalde, por lo que su gestión actuará de manera independiente y pidió mayor cooperación con el gobierno del estado.

Por otro lado, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, le demandó romper cualquier nexo del Municipio con el crimen organizado.

"Esperamos que se rompan esas cadenas que había con la delincuencia, esperamos que ya no haya extorsión, esperemos que ya no haya amenazas, esperemos que pueda trabajar como servidora pública con la fortaleza de esas palabras: servir al público", expresó la Diputada del Partido Acción Nacional (PAN).

¿Alcaldesa afín al Mencho?

Tras la designación de Rodríguez Rivera, internautas de redes sociales recordaron un video de un convivio en el que presuntamente la nueva Alcaldesa habría ensalzado, junto con sus acompañantes, al narcotraficante jalisciense Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", con la canción "El del Palenque" que entonaban los asistentes.

Aunque en la parte de las imágenes difundidas no se le ve a la funcionaria entonando la pieza, se le ve grabando la escena mientras ríe.}

El video en el que aparece la hoy Alcaldesa interina se habría tomado ese mismo día durante un bautizo privado. En su momento, Marisol Rodríguez negó haber cantado, y dijo que sólo estuvo presente, además de que el video fue difundido por un perfil falso para dañar su imagen.