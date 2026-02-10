La sustituta del Alcalde de Tequila, Jalisco, también de Morena, canta narcocorridos

Redacción/SinEmbargo

09/02/2026 - 6:18 pm

El Cabildo de Tequila nombró a Lorena Marisol Rodríguez Rivera, Alcaldesa interina luego de que el Edil Diego Rivera Navarro fuera detenido.
La nueva Alcaldesa dijo que atenderá los reclamos de los sectores económicos afectados por la extorsión. Foto: Especial

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Alcalde de Tequila recibe prisión preventiva; es señalado por secuestro de morenistas

Operación enjambre expone redes criminales de alcaldes, regidores y jefes policiales

Borracho de poder y avaricia, el Alcalde de Tequila quiso extorsionar a Casa Cuervo

La nueva representante municipal negó tener nexos con el crimen organizado de la entidad y aseguró que atenderá los reclamos de los sectores productivos afectados por la extorsión. 

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- El Cabildo del Municipio de Tequila, Jalisco, nombró ayer a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como Alcaldesa interina luego de que el Edil Diego Rivera Navarro fuera detenido por autoridades acusado del delito de extorsión contra el sector tequilero de la entidad, entre otros ilícitos. Tras su designación, la nueva presidenta municipal, que forma parte del partido Morena, ha sido señalada de cantar narcocorridos en el pasado.

“Nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbos. Las familias de Tequila quieren estabilidad, trabajo y resultados y eso es los que les vamos a garantizar”, declaró en su primer mensaje la Presidenta Municipal.

La morenista fue designada en su nuevo encargo en una sesión extraordinaria de la autoridad municipal con seis votos a favor, tres en contra y una abstención.

Las regidoras Alondra Romero del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Evelyn Castañeda (independiente) y Crisol Bañuelos de Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra, mientras que la morenista, Luz Elena Aguirre, quien denunció al exalcalde por violencia política de género decidió abstenerse.

Hay muchas cosas por cambiar en Tequila: Alcaldesa

Rodríguez Rivera señaló que hay muchas cosas por cambiar en el municipio y aseguró que las decisiones importantes serán tomadas con el resto de las y los regidores para lograr un mayor consenso político con sus pares.

“Yo tengo una idea distinta de trabajo que es incluir a mis compañeros regidores, vamos a tomar diferentes decisiones, sobre todo en las más importantes sí quiero su aportación, no quiero ser la única aquí que tome decisiones”, señaló.

Asimismo, negó que su nombramiento obedeciera a un acuerdo entre Morena y el gobierno estatal.

La nueva gobernante señaló que en los próximos días se reunirá con comerciantes y empresarios para analizar los reclamos que tienen sobre supuestos cobros indebidos por parte del ayuntamiento y ofrecer soluciones a las y los afectados.

Finalmente negó que existan extorsiones por parte del ayuntamiento hacia las empresas tequileras que operan en la región. Aseguró que ella no pertenece al grupo político del exalcalde, por lo que su gestión actuará de manera independiente y pidió mayor cooperación con el gobierno del estado.

Por otro lado, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, le demandó romper cualquier nexo del Municipio con el crimen organizado.

"Esperamos que se rompan esas cadenas que había con la delincuencia, esperamos que ya no haya extorsión, esperemos que ya no haya amenazas, esperemos que pueda trabajar como servidora pública con la fortaleza de esas palabras: servir al público", expresó la Diputada del Partido Acción Nacional (PAN).

¿Alcaldesa afín al Mencho?

Tras la designación de Rodríguez Rivera, internautas de redes sociales recordaron un video de un convivio en el que presuntamente la nueva Alcaldesa habría ensalzado, junto con sus acompañantes, al narcotraficante jalisciense Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", con la canción "El del Palenque" que entonaban los asistentes.

Aunque en la parte de las imágenes difundidas no se le ve a la funcionaria entonando la pieza, se le ve grabando la escena mientras ríe.}

El video en el que aparece la hoy Alcaldesa interina se habría tomado ese mismo día durante un bautizo privado. En su momento, Marisol Rodríguez negó haber cantado, y dijo que sólo estuvo presente, además de que el video fue difundido por un perfil falso para dañar su imagen.

Explora más en estos temas
Corrupción Crimen organizado Estados México
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sabores de la infancia

"No es infrecuente la escena en la que me topo un dulce que no comía hace años,...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La semana del arte, cada uno su Maco

"No se pueden negar las bondades que genera cada edición Zona MACO. El derrame cultural, económico y...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

+ Sección

Galileo

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Pienso y pienso en su frase: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Porque la derecha no va a parar. Quisiera sembrar la duda, dividir, engañar, aislar.
1

No van a parar

Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, ofreció ante el Congreso de EU declarar a favor de Trump a cambio de que el Presidente le conceda un indulto.
2

Ghislaine Maxwell, "socia" de Epstein, ofrece exonerar a Trump si le regala indulto

Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares
3

Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares

Seguidoras de la banda BTS y la asociación Tec-Check exigen una investigación a Ticketmaster.
4

Los fans de BTS inundan de reclamos a Ticketmaster: demandan revisar cobros abusivos

Las autoridades localizan los cuerpos de 4 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa
5

Las autoridades localizan los cuerpos de 5 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

Vacunación sarampión
6

Brote de Sarampión en Edomex: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en Ecatepec?

Bud Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU
7

Bad Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU

Desde 2006 el PAN arrastra su crisis tras haber gobernado dos sexenios, uno tras un triunfo legítimo, y otro producto del fraude.
8

DATOS ¬ App de 8 millones, anuncios hasta en TV Novelas... Y el PAN nomás no afilia

Vacunación
9

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que Saúl Monreal Ávila, Senador de Morena, debería esperar seis años para buscar la gubernatura de Zacatecas.
10

"Está joven": CSP insiste en que Saúl Monreal espere 6 años para buscar gubernatura

El Gobierno de México informó este lunes que habilitará un nuevo periodo de registro para las Pensiones de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar.
11

Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar abren registro. Checa el calendario

¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?
12

¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?

Con todos, pero no con sus hijos
13

Con todos, pero no con sus hijos

Adán Augusto
14

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

Uno de los momentos más celebrados del Halftime Show de Bad Bunny en el Super Bowl LX fue la escenificación de una boda latina a la mitad del espectáculo.
15

¿Fue real? Pareja invita a Bad Bunny a su boda y se casa en show de Super Bowl

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Cabildo de Tequila nombró a Lorena Marisol Rodríguez Rivera, Alcaldesa interina luego de que el Edil Diego Rivera Navarro fuera detenido.
1

La sustituta del Alcalde de Tequila, Jalisco, también de Morena, canta narcocorridos

Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares
2

Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares

Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, ofreció ante el Congreso de EU declarar a favor de Trump a cambio de que el Presidente le conceda un indulto.
3

Ghislaine Maxwell, "socia" de Epstein, ofrece exonerar a Trump si le regala indulto

Las autoridades localizan los cuerpos de 4 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa
4

Las autoridades localizan los cuerpos de 5 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

Respeto a Ricardo Monreal; debe prevalecer la unidad por el pueblo: Ariadna Montiel
5

Montiel: "Caminamos todo el territorio para que los programas sociales sí lleguen"

El Gobierno de México informó este lunes que habilitará un nuevo periodo de registro para las Pensiones de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar.
6

Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar abren registro. Checa el calendario

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla, convocó a la unidad frente a las adversidades que pongan en riesgo a México.
7

Trevilla llama a la unidad para enfrentar adversidades que pongan en riesgo a México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la mañana de este lunes que más de 200 concesiones mineras serán regresadas al Estado mexicano.
8

El Estado mexicano recuperará más de 200 concesiones mineras, anuncia la Presidenta

La Presidenta Sheinbaum emitió su opinión sobre el mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl; coincidió con él en que el mejor antídoto contra el odio es el amor.
9

La Presidenta coincide con Bad Bunny: "El mejor antídoto contra el odio es el amor"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que Saúl Monreal Ávila, Senador de Morena, debería esperar seis años para buscar la gubernatura de Zacatecas.
10

"Está joven": CSP insiste en que Saúl Monreal espere 6 años para buscar gubernatura

Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció contra los aranceles que impuso EU a los países que envían petróleo a Cuba; "son muy injustas estas sanciones", aseguró.
11

Las sanciones a Cuba son injustas; no se puede ahorcar a un pueblo así: Sheinbaum

La inflación sube a 3.79 por ciento en enero 2026: Inegi.
12

La inflación anual se aceleró a 3.79% durante enero: Inegi. ¿Qué productos subieron?