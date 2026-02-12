De Francia a Noruega: el caso Epstein desencadena investigaciones, caídas, renuncias…

Nora Gaspar Reséndiz

11/02/2026 - 7:05 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Howard Lutnick reconoce que mintió: sí viajó a la isla privada de Jeffrey Epstein

"Fui insensato": Gates habla de Epstein; Melinda French se dice triste por menciones

Príncipes, duques y hasta expresidentes: esta es la élite política ligada a Epstein

Políticos y millonarios de varios países están cayendo tras la publicación de los documentos Epstein que los vinculan con uno de los pedófilos más grandes de la historia moderna.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– La publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha cimbrado a las élites de todo el mundo. Políticos y millonarios de varios países están cayendo tras la publicación de los documentos que los vinculan con uno de los pedófilos más grandes de la historia moderna.

Nombres como el de Mette-Marit, princesa heredera al trono de Noruega; y Jack Lang, exministro francés, entre otros, están llenando los titulares de la prensa internacional por el vínculo que mantuvieron con el financiero, quien, en 2019, se quitó la vida, según afirmaron las autoridades estadounidenses, mientras esperaba su proceso judicial.

Este día, los demócratas del Comité de Asignaciones del Senado interrogaron duramente al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Por su parte, Peter Mandelson, exministro británico, renunció a su escaño en la Cámara de los Lores después de que se revelara una estrecha amistad con Jeffrey Epstein. En Francia, Jack Lang dimitió de la presidencia del Instituto del Mundo Árabe (IMA) tras aparecer su nombre en cerca de 600 correos electrónicos.

Asimismo, Børge Brende, exministro de Asuntos Exteriores de Noruega y actual director ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), mantuvo reuniones con Epstein e incluso planeaba visitar su casa adosada en Manhattan, un inmueble vinculado a los abusos. Tanto Brende como el FEM han anunciado la apertura de investigaciones independientes.

Finalmente, en Portugal, los archivos reavivaron la polémica en torno a la Casa Pía, un orfanato, al hallarse un correo electrónico que hacía referencia a un documental en el que se afirmaba que “millonarios estadounidenses viajaban a Portugal en aviones privados para abusar sexualmente de estos niños”.

Los demócratas del Comité de Asignaciones del Senado interrogaron al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.
El Secretario de Comercio de EU se encuentra bajo la lupa debido a sus presuntos vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Foto: X @howardlutnick

Howard Lutnick en la mira

Howard Lutnick, secretario de Comercio durante la administración de Donald Trump, fue vecino de Jeffrey Epstein durante 13 años. Mientras crecían las sospechas sobre los propios vínculos del entonces presidente con el financiero y depredador sexual, Lutnick aseguró en un pódcast el año pasado que quedó horrorizado tras reunirse una sola vez con Epstein en su apartamento de Nueva York, en 2005. Según relató, durante ese encuentro Epstein hizo insinuaciones sexuales y le mostró su mesa de masajes tanto a él como a su esposa, como documenta la revista Mother Jones.

Este martes, los demócratas del Comité de Asignaciones del Senado sometieron a Lutnick a un duro interrogatorio sobre su relación con Epstein. Durante la audiencia, el secretario reconoció haber viajado a la isla privada del financiero, condenado por delitos sexuales.

El Senador Christopher Van Hollen, demócrata de Maryland, abrió la sesión cuestionando a Lutnick y acusándolo de tergiversar el alcance real de su contacto con el delincuente sexual.

“Las inconsistencias en los relatos de Lutnick ponen en duda su idoneidad para el cargo y la veracidad de sus declaraciones ante el Congreso”, señaló Van Hollen. Lutnick, por su parte, se defendió afirmando que no tenía “nada que ocultar” e insistió en que sus interacciones con Epstein fueron limitadas, según recoge The New York Times.

La princesa Mette-Marit de Noruega. Foto: Matthias Wehnert, EuropaPress

La realeza de Noruega

La divulgación de la nueva tanda de expedientes del caso Jeffrey Epstein colocó bajo los reflectores a la realeza noruega, luego de que el nombre de la futura reina de Noruega apareciera en los documentos. Los archivos evidencian la cercanía entre la princesa heredera Mette-Marit y el delincuente sexual confeso, a través de una amplia correspondencia que incluye, incluso, una fotografía en bikini de la heredera al trono.

Las revelaciones han generado cuestionamientos sobre la idoneidad de Mette-Marit para asumir el reinado en el futuro. Ante la presión pública, la Casa Real noruega se vio obligada a reconocer, aunque de manera parcial, el contacto que la princesa mantuvo en el pasado con Epstein, quien se suicidó en 2019 mientras esperaba su juicio.

En un comunicado, Mette-Marit rechazó “firmemente los abusos y actos criminales de Epstein” y aseguró que no comprendió “lo suficientemente temprano qué tipo de persona era”.

“Parte del contenido de los mensajes entre Epstein y yo no representa a la persona que quiero ser. También me disculpo por la situación en la que he puesto a la familia real, especialmente al rey y a la reina”, afirmó la princesa, pese a que los documentos indican que visitó la residencia del pedófilo y pasó allí cuatro noches.

También en Noruega, Mona Juul, quien fuera Embajadora de ese país en Jordania e Irak, dimitió tras revelarse los tratos financieros entre ella, su esposo y Epstein. La policía la investiga y a su esposo, Terje Rod-Larsen, tras informes periodísticos que indicaban que la pareja había recibido 10 millones de dólares en el testamento de Epstein.

El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, afirmó que Juul había "demostrado una grave falta de criterio". Su abogado declaró que "no reconoce las acusaciones formuladas en su contra", reportó The New York Times.

El caso resuena en Reino Unido

Los expedientes publicados por Estados Unidos revelaron de igual forma la estrecha amistad entre Peter Mandelson, exministro británico, y Jeffrey Epstein, un hecho que ha sacudido al establishment político del Reino Unido.

De acuerdo con los correos electrónicos incluidos en los archivos, Mandelson habría compartido con Epstein información sensible —como planes fiscales, ventas de activos y medidas económicas— mientras ocupaba cargos ministeriales, en pleno contexto de la crisis financiera global.

Entre los intercambios destaca una fotografía del exministro británico en ropa interior junto a una mujer cuya identidad permanece oculta, así como mensajes en los que Mandelson se refiere a Epstein como su “mejor amigo”. Otro correo particularmente llamativo muestra al exministro alentando al financiero, ya encarcelado, a “luchar por una liberación anticipada”.

Tras las revelaciones, las autoridades británicas abrieron una investigación contra Mandelson, quien se vio obligado a renunciar a su escaño en la Cámara de los Lores. Además, se iniciaron pesquisas sobre sus propiedades y se produjeron renuncias de figuras clave del Gobierno que habrían facilitado su nombramiento como Embajador británico en Estados Unidos. En paralelo, crece la presión política para que el primer ministro, Keir Starmer, deje el cargo como consecuencia de este escándalo.

"Baby" Epstein

“Baby”. Así se refería Nicole Junkermann —inversionista tecnológica con sede en Londres— a Jeffrey Epstein, según revelan los más recientes archivos del caso del pedófilo. De acuerdo con la documentación, Epstein habría impulsado la carrera de Junkermann, nacida en Alemania y también conocida como la condesa Nicole Brachetti Peretti, quien, según los registros, voló en múltiples ocasiones a bordo del avión privado del financiero.

La relación entre ambos habría sido especialmente cercana. En uno de los intercambios, Junkermann llegó a plantear la posibilidad de que tuvieran un “bebé” y se refirió a Epstein como “Mr. Wonderful” (“Señor Maravilloso”). Decenas de correos electrónicos dan cuenta de esa familiaridad: en uno de ellos, Epstein incluso le ofreció trabajo, a lo que Junkermann respondió preguntando si confiaba en ella. “¿Hay alguna razón por la que no debería?”, replicó el financiero.

En 2019, en pleno auge del movimiento Me Too, Junkermann envió una carta a Epstein en la que le deseaba lo mejor y expresaba su esperanza de que dicho movimiento fuera pasajero. “¡Qué mal momento para el Me Too”, escribió. Estos intercambios evidencian la solidez del vínculo entre ambos, el cual también coincidió con el posicionamiento de Junkermann como figura relevante en el mundo de la inversión, como cuando participó en la financiación de Carbyne —empresa respaldada por Ehud Barak, ex primer ministro de Israel— y fue nominada al programa Jóvenes Líderes Globales del Foro Económico Mundial.

Los tentáculos en Francia, Portugal y Eslovaquia

Jack Lang, exministro francés, renunció a la presidencia del Instituto del Mundo Árabe (IMA), en París, tras la publicación de los archivos del caso Epstein. En dichos documentos, su nombre aparece en aproximadamente 600 ocasiones, en correos intercambiados entre 2012 y 2019, que evidencian una estrecha amistad entre ambos y posibles vínculos financieros. Lang es investigado por presunto “blanqueo de ganancias procedentes de fraude fiscal agravado”.

El exfuncionario ha negado las acusaciones, calificándolas de “infundadas” y asegurando que buscan dañar su “integridad y honor”. “Las acusaciones contra mí son infundadas y lo demostraré”, declaró el pasado viernes, según recogió el diario El País. No obstante, medios franceses también lo señalan por haber solicitado favores a Epstein, como el uso de automóviles y apoyo financiero, en repetidas ocasiones.

Caroline Lang, productora de cine e hija del exministro, también fue vinculada al financiero tras revelarse que mantenía una propiedad en copropiedad con Epstein. Este hecho la llevó a renunciar a la presidencia del Sindicato de Producción Independiente, mientras la Fiscalía francesa abrió una investigación contra Jack Lang, quien sostiene que desconocía la condición de criminal sexual de Epstein.

En Portugal, la atención se ha centrado en la Casa Pía, un orfanato que volvió al centro de la polémica tras la difusión de estos documentos. Los archivos reavivaron un escándalo que ya había cobrado fuerza en 2019 con el documental de Netflix The Disappearance of Madeleine McCann, en el que, además de abordarse la desaparición de la niña británica, se mencionaban abusos sexuales cometidos en esa institución por parte de “millonarios estadounidenses”.

The New York Times reporta, además, cómo Miroslav Lajcak, asesor de seguridad nacional del Primer Ministro eslovaco, Robert Fico, dimitió tras la publicación de correos electrónicos entre él y Epstein, en los que ambos hombres parecían bromear sobre mujeres jóvenes.

Fico describió lo señalamientos contra Lajcak como un ataque contra él, afirmando que la dimisión de su asesor privaría al país de "una increíble fuente de experiencia en diplomacia". Lajcak declaró a la Agencia de Prensa Eslovaca: "Nunca me ofrecieron servicios sexuales, nunca participé en ninguno, nunca presencié ninguno y nunca tuve información sobre ellos".

El caso llega hasta el FEM

Børge Brende, exministro de Asuntos Exteriores de Noruega y actual director ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), habría mantenido una relación cercana con Jeffrey Epstein, de acuerdo con los más recientes archivos del caso. Los documentos señalan que ambos se reunieron al menos en tres ocasiones en Nueva York, donde compartieron cenas. Brende ha asegurado que informó de estos encuentros a la organización.

Los intercambios de mensajes entre ambos se prolongaron hasta 2019, poco antes de la detención de Epstein. En ellos también se revela que Brende, ya al frente del FEM, tenía la intención de visitar la casa adosada del financiero en Manhattan, un inmueble que, según diversas investigaciones, habría sido utilizado por Epstein para trasladar y abusar de sus víctimas.

Aunque Brende ofreció disculpas por la situación y alegó que no revisó con suficiente detalle el historial del financiero, también afirmó haber solicitado personalmente una investigación al respecto. Por su parte, el Foro Económico Mundial, con sede en Davos, Suiza, confirmó la apertura de una indagatoria independiente, cuyo desenlace —señaló el exfuncionario noruego— espera “con interés”.

 

Explora más en estos temas
Estados Unidos
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La estatización de la minería

"La Presidenta ha reiterado que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, limitando la actividad...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Sheinbaum, Bad Bunny y Trump: lealtad contemporánea

"Bad Bunny, en su aparente "incomprensibilidad", y Claudia Sheinbaum, en su firmeza histórica, coinciden en un punto...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

+ Sección

Galileo

Un especialista señaló cuál es la mejor edad para el uso del flúor en los menores de edad.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
2

¿Quiénes no deben vacunarse contra el Sarampión en 2026 y cuáles son las razones?

Noroña dice que Scherer debería estar preso.
3

Scherer debe ir preso: Noroña. Son los mismos ambiciosos de siempre: Ramírez Cuevas

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas en las masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
4

El Ejército mexicano confirma que las fábricas militares de EU alimentan masacres acá

La Fiscal de EU se niega a disculparse con víctimas de Epstein durante comparecencia
5

La Fiscal de EU se niega a disculparse con víctimas de Epstein durante comparecencia

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, presentadora de Today, sigue mientras se acerca el límite para dar su rescate.
6

Caso Nancy Guthrie: la búsqueda continúa y se acerca el plazo para pagar su rescate

Sarampión contagio
7

¿Cómo se contagia el sarampión y cuánto dura? Según la Medicina

El Gobierno de México puso en marcha una plataforma digital para que la población pueda localizar los más de 21 mil módulos de vacunación contra el sarampión.
8

¿No sabes dónde vacunarte contra sarampión? SSa lanza plataforma para ubicar módulos

Manuel Velasco, del Partido Verde, levantó la mano de Ruth González y la presentó como favorita para gobernar San Luis Potosí aunque su esposo ocupa el puesto.
9

Manuel Velasco da impulso al nepotismo: propone a la esposa del Gobernador para SLP

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto por la muerte del actor James Van Der Beek, conocido por su papel en la serie Dawson’s Creek, a los 48 años.
10

James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek, muere a los 48 años

El Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen en lo general para reformar la Constitución y reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.
11

El Senado avala en lo general y particular reducción de la jornada laboral a 40 horas

Las autoridades convocaron a la población a vacunarse contra la influenza, aunque la variante no es "motivo de alarma".
12

Brote de sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde vacunarme gratis en Tlalnepantla?

Los Obama fueron objeto de burla y ofensa en un video publicado desde la administración del Presidente Donald Trump, lo que ha atizado el debate político en EU.
13

Los Obama pintados como simios atizan el debate sobre la decadencia en la Casa Blanca

CBS News dijo que el inesperado y breve cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, se debió a desacuerdos entre la FAA y el Pentágono sobre pruebas con drones.
14

Agencias de EU probaban “rayo láser antidrones” en El Paso; hubo confusión: NYT y CBS

Sarampión síntomas
15

Brote Sarampión 2026: ¿Cuales son los síntomas y qué hacer si los tengo?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

De Francia a Noruega: el caso Epstein desencadena investigaciones, caídas, renuncias…

Vacunas.
2

Zedillo, Fox, FCH y EPN olvidaron refuerzo contra sarampión. Atenderemos rezago: IMSS

El Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen en lo general para reformar la Constitución y reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.
3

El Senado avala en lo general y particular reducción de la jornada laboral a 40 horas

Noroña dice que Scherer debería estar preso.
4

Scherer debe ir preso: Noroña. Son los mismos ambiciosos de siempre: Ramírez Cuevas

La Fiscal de EU se niega a disculparse con víctimas de Epstein durante comparecencia
5

La Fiscal de EU se niega a disculparse con víctimas de Epstein durante comparecencia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este miércoles que no se han suspendido los vuelos mexicanos a Cuba a pesar de la crisis de combustible.
6

México no ha suspendido vuelos a Cuba: Sheinbaum; ya se alista segundo envío de ayuda

Manuel Velasco, del Partido Verde, levantó la mano de Ruth González y la presentó como favorita para gobernar San Luis Potosí aunque su esposo ocupa el puesto.
7

Manuel Velasco da impulso al nepotismo: propone a la esposa del Gobernador para SLP

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto por la muerte del actor James Van Der Beek, conocido por su papel en la serie Dawson’s Creek, a los 48 años.
8

James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek, muere a los 48 años

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) aseguró este miércoles que el gran capital pretende transformar a Cuba en una "isla de Epstein".
9

El gran capital quiere en Cuba su “isla de Epstein”: zapatistas. Piden solidaridad

El Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que hay suficientes vacunas contra el sarampión en México, donde se cuenta con al menos 28 millones de dosis.
10

Sheinbaum pide guardar la calma ante brotes de sarampión; hay 28 millones de vacunas

Los Obama fueron objeto de burla y ofensa en un video publicado desde la administración del Presidente Donald Trump, lo que ha atizado el debate político en EU.
11

Los Obama pintados como simios atizan el debate sobre la decadencia en la Casa Blanca

CBS News dijo que el inesperado y breve cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, se debió a desacuerdos entre la FAA y el Pentágono sobre pruebas con drones.
12

Agencias de EU probaban “rayo láser antidrones” en El Paso; hubo confusión: NYT y CBS