¿Quiénes no deben vacunarse contra el Sarampión en 2026 y cuáles son las razones?

Omar López

11/02/2026 - 4:00 pm

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
Algunas personas ya poseen inmunidad contra el sarampión. Foto: X @SSalud_mx

Las niñas y niños de entre 6 meses y 12 años de edad se consideran población prioritaria para la campaña nacional de vacunación contra el virus en 2026.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– La Secretaria de Salud (SSA) del Gobierno de México sigue proporcionando la vacuna contra el sarampión de forma gratuita en los centros de salud del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE como medida para controlar el crecimiento de contagios del virus en 2026.

El pasado 4 de febrero la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica en el continente americano en la que México reportó seis mil 428 casos y 24 defunciones, la cifra más alta de fallecimientos. Canadá, por su parte, reportó cinco mil 436 casos y dos defunciones; y Estados Unidos confirmó dos mil 242 casos y tres defunciones.

De acuerdo con información de la SSA proporcionada en la conferencia matutina del 11 de febrero, actualmente cuentan con 28 millones de dosis de vacunas como parte de la campaña nacional contra el sarampión, la cuál considera población prioritaria a las niñas y niños de entre 6 meses y 12 años de edad. 

Cuál es la población que no necesita vacunarse

OPS emite alerta epidemiológica sarampión en América; México encabeza casos y muertes.
La OPS subrayó que el sarampión es altamente contagioso, pero prevenible mediante la vacunación. Foto: Edgar Negrete Lira, Cuartoscuro

Aunque la campaña nacional de vacunación contra el sarampión permite que cualquiera pueda acceder a una dosis de refuerzo, la SSA aclaró que no toda la población necesita vacunarse, pues las siguientes personas poseen inmunidad:

Personas que ya recibieron dos dosis: sin importar cuánto tiempo haya pasado de tu última vacuna, la institución sanitaria menciona que si ya recibiste una vacuna y al menos un refuerzo posees inmunidad ante el virus.

Personas que ya fueron infectadas: Si en algún momento padeciste la enfermedad, se considera que eres inmune al contagio, es por ello que las personas mayores de 50 años se consideran con “inmunidad natural”, pues es muy probable que ya hayan enfrentado el virus en su niñez. 

“Esa población ha estado expuesta al virus desde pequeños y también confiere inmunidad de rebaño”, explicó el Secretario de Salud, David Kershenobich.

Por su parte, las personas que deben posponer su vacunación son:

Embarazo: Las mujeres embarazadas no deben vacunarse. Se recomienda esperar a que nazca el bebé y, si se planea un embarazo, esperar al menos un mes después de la vacunación antes de concebir.

Transfusiones sanguíneas: Si has recibido una transfusión de sangre o plasma, o te han administrado inmunoglobulinas, es posible que el médico te pida esperar unos meses, ya que estos productos pueden interferir con la respuesta de la vacuna.

Bebés menores de 6 meses: Debido a su corta edad no se recomienda la aplicación de ninguna vacuna, ya que puede tener efectos contraproducentes. 

Recomendaciones a seguir en caso de presentar síntomas

Sarampión síntomas
Los síntomas del sarampión suelen manifestarse 7 días después de entrar en contacto con el virus. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

El IMSS recomienda contactar a un médico de inmediato, pero evita presentarte en la sala de espera sin previo aviso. Debido a que el sarampión es extremadamente contagioso.

Lo ideal es llamar por teléfono al *079 para recibir instrucciones sobre cómo ser atendido sin exponer a otros pacientes dependiendo de tu ubicación y estado actual. El aislamiento en casa es fundamental: no vayas al trabajo, a la escuela o a lugares públicos hasta que un profesional de la salud confirme que ya no hay riesgo de contagio.

Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión, por lo que el manejo se centra en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Se recomienda mantener una hidratación constante, guardar reposo absoluto y, bajo supervisión médica, administrar analgésicos para controlar la fiebre.

Omar López

Omar López

Periodista apasionado de la información egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubro distintos temas de interés social y cultural siempre buscando el ángulo noticioso para servir a la comunidad y satisfacer mi curiosidad.

