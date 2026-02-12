Vacunas contra el sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde aplicarla gratis en Naucalpan?

Omar López

12/02/2026 - 1:47 pm

Vacunación Naucalpan
Es importante acudir a los centros de vacunación con tu cartilla o tu CURP. foto: Ayuntamiento de Naucalpan.

Las autoridades sanitarias en México confirmaron la compra de 28 millones de vacunas contra el sarampión como parte de la campaña nacional de 2026.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).– La Secretaría de Salud (SSA) del Gobierno de México continúa ofreciendo gratuitamente la vacuna contra el sarampión en las unidades médicas del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE, como estrategia para frenar el aumento de casos del virus en 2026.

De acuerdo con información de la SSA proporcionada en la conferencia matutina del 11 de febrero, actualmente cuentan con 28 millones de dosis de vacunas como parte de la campaña nacional contra el sarampión, la cuál considera población prioritaria a las niñas y niños de entre 6 meses y 12 años de edad. 

Por su parte, las autoridades de salud del Ayuntamiento de Naucalpan informaron que la vacuna estará disponible en sus centros de salud pública, además se instalarán módulos de vacunación en distintos puntos de la ciudad para agilizar la campaña. A continuación te explicamos dónde puedes acudir para aplicarla gratis.

¿Dónde están los centros de vacunación en Naucalpan?

Campaña de vacunación Edomex
Recientemente se confirmaron dos casos positivos por sarampión en Naucalpan. Foto: ISEM.

La Secretaria de Salud del Estado de México se une a la campaña de vacunación nacional de la SSA, en la que puedes marcar al número 079 para obtener información del sitio más cercano que cuenta con dosis disponibles.

Los centros de salud del municipio son:

  • Capulín Soledad: Calle Altamira, Colonia Altamira, CP: 53700.
  • Benito Juárez: Calle Sierra Norte de Puebla, Colonia Benito Juárez, CP: 53790.
  • El Molinito: Avenida Ferrocarril Acámbaro, Colonia el Molinito, CP: 53530.
  • Las Huertas: Calle Melón, Colonia las Huertas Tercera Sección, CP: 53427.
  • Olimpiada 68: Avenida General Emiliano Zapata, Colonia los Cuartos Constitución, CP: 53664.
  • Cuautlalpan: Avenida Emiliano Zapata, Pueblo San Francisco Cuautlalpan, CP: 53569.
  • San Lorenzo Totolinga: Calle Colina los Remedios, Colonia el Corralito, CP: 53425.
  • La Mancha I: Calle Real Esquina Rocinante, Colonia la Mancha I, CP: 53717.
  • Independencia: Avenida Rio Hondo, Colonia Independencia, CP: 53830.
  • San Mateo: Camino Vecinal 6, Colonia la Presa (Tejocote), CP:53217.
  • Chamapa: Avenida Minas Palacio, Colonia Nueva San Rafael Chamapa, CP: 53640.

Módulos de vacunación temporales 

  • COPACI, Olivos 14, San Juan Totoltepec, C.P. 53120 de 09:00- 13:00 horas.
  • Barrio Gora, Kilómetro 17, San Francisco Chimalpa, C.P. 53650 de 09:00-13:00 horas.
  • Tianguis Mazapil, Calle Mazapil, esq Gualterio, San José de los Leones, 53760 de 09:00-13:00 horas.
  • Mercado Municipal de San Bartolo, Naucalpan Centro, C.P. 53000 de 09:00-13:00 horas.
  • Calle Ricardo Delgado #15, Olímpica Radio Primera Secc, 53690 C.P. de 09:30- 13:00 horas.
  • Mexipuerto “Cuatro Caminos” TOREO, C.P. 11230, de 09:00-14:00 horas.

Es importante mencionar que la vacunación es completamente gratuita y es necesario llevar la cartilla de salud nacional o la Clave Única de Registro de Población (CURP).

“La mejor prevención contra el sarampión es la vacunación. Acude a la unidad de salud más cercana y vacúnate si no cuentas con el esquema completo. Las vacunas salvan vidas, son seguras y gratuitas”, se lee en un comunicado de la Secretaría de Salud del Estado de México.

Recomendaciones para acudir a vacunarse

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
La campaña está dirigida a toda la población en general. Foto: X @SSalud_mx

La vacunación en contexto de brote activo suelen simplificar los requisitos, pero es fundamental seguir el protocolo para garantizar tu protección y la de los demás:

  • No debes presentar fiebre (mayor a 38.5°C) ni síntomas graves de enfermedad. Un resfriado leve no suele ser impedimento, pero es mejor consultarlo con el personal de enfermería.
  • Usa prendas de manga corta o que permitan descubrir fácilmente el brazo (o el muslo en caso de bebés).
  • Dado que acudirás a centros de salud con alta afluencia de personas con síntomas respiratorios, se recomienda mantener el uso de mascarilla en la sala de espera.

Aunque en situación de brote no se solicita documentación para vacunarte, se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud, ya que es importante para registrar la dosis. Si no la tienes, te entregarán un comprobante de vacunación provisional; guárdalo bien para actualizar tu registro después.

Periodista apasionado de la información egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubro distintos temas de interés social y cultural siempre buscando el ángulo noticioso para servir a la comunidad y satisfacer mi curiosidad.

