México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

Tras casi 10 años como un país libre de sarampión, México enfrenta una fuerte contingencia de salud por esta infección, por lo que la SSa urge a la población a vacunarse.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- Con nueve mil 074 casos confirmados de sarampión y 28 muertes, hasta este 10 de febrero, por complicaciones asociadas a el mismo virus, según datos de la Secretaría de Salud, México está a punto de perder su certificación como país libre de sarampión y unirse a países como Canadá, Armenia, España, Reino Unido, Austria, Azerbaiyán y Uzbekistán, los cuales ya perdieron este estatus.

México enfrenta una contingencia de salud por esta infección, por lo que tras casi 10 años de permanecer como un país libre de sarampión, podría perder su certificación al respecto. Según parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estado de sarampión endémico en un país se establece cuando existe una misma cadena de transmisión de manera continua durante un periodo igual o superior a 12 meses. México está a semanas de cruzar ese umbral.

Las autoridades sanitarias internacionales advierten que, para que un país sea considerado “libre” de sarampión, debe alcanzar al menos 95 por ciento de cobertura de inmunización. Dado que se trata de un virus extremadamente contagioso, la vacunación resulta imprescindible. La baja cobertura, la débil vigilancia epidemiológica y la reintroducción del virus mediante viajes internacionales han sido factores determinantes en el resurgimiento masivo de la enfermedad.

Este miércoles 11 de febrero, durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la población a mantener la calma y aseguró que el país cuenta con suficientes biológicos para contener los contagios. “Hay 28 millones de vacunas, que son suficientes; incluso nos van a sobrar porque la mayoría de esos niños ya recibieron su doble esquema, sobre todo los que tienen dos años en adelante”, afirmó la Presidenta. Precisó que esa cifra se suma a los 14.3 millones de dosis aplicadas durante 2025 y en lo que va de 2026.

América pierde el estatus

En noviembre de 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que América —la primera región del mundo en eliminar el sarampión en dos ocasiones— perdió de manera general ese estatus, luego de que el virus mantuviera una circulación continua durante al menos doce meses en Canadá. Esta situación también derivó en que ese país perdiera, de forma individual, su certificación como territorio libre de sarampión.

En este contexto, México encabeza en 2026 la lista de países del continente con más contagios, al concentrar 71 por ciento de los casos reportados. Este escenario lo coloca en riesgo de perder su estatus de país libre de sarampión, especialmente después de casi un año de circulación sostenida del virus y del repunte registrado tras las fiestas decembrinas. Ante ello, el Gobierno de México solicitó a la OPS una prórroga con el objetivo de conservar la certificación.

En enero pasado, el titular de la Secretaría de Salud (SSa), David Kershenobich, informó que el Gobierno mexicano pidió una ampliación de dos meses para intensificar las jornadas de vacunación y evitar la pérdida del reconocimiento, obtenido en septiembre de 2016. “Estados Unidos solicitó una ampliación de dos meses y nosotros también nos hemos sumado a esa medida para tratar de controlar el brote”, señaló el funcionario federal.

El plazo vencería en abril.

“La Región de las Américas fue la primera del mundo en ser declarada libre de sarampión, una enfermedad viral que puede causar severos problemas de salud, incluyendo neumonía, inflamación del cerebro e inclusive la muerte. Este logro culmina un esfuerzo de 22 años, que involucró una amplia administración de la vacuna contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola en el continente”, señaló la OPS en septiembre de 2016, en un comunicado en el que anunció que América estaba libre de sarampión.

“El sarampión se convierte así en la quinta enfermedad prevenible por vacunación en ser eliminada en las Américas”, destacó en ese momento la organización y recordó que 1980, cuando se inició el proceso de vacunación, el sarampión causaba cerca de 2.6 millones de muertes al año en el mundo y es que de acuerdo con la OMS, actualmente, existen cerca de 108 mil casos confirmados de sarampión a nivel mundial, debido a que el índice de contagio es alto, ya que un caso permite la propagación hasta de 18 más.

Actualmente, los 32 estados que conforman la República Mexicana han registrado contagios de sarampión, sin embargo destacan los casos de Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México, según datos del Gobierno federal, entidades que actualmente tienen el mayor número de contagios. Sin embargo, la Presidenta de México, Claudia Sheimbaum Pardo, hizo un llamado a la población mexicana a mantener la calma ante esta epidemia y aseguró que hay 28 millones de vacunas para contener el virus.

¿Qué otros países han perdido el estatus?

En Europa, España también perdió el estatus de eliminación del sarampión. En 2024 se confirmaron 227 casos, de los cuales 73 —equivalentes a 32.2 por ciento— no pudieron vincularse a una fuente de contagio identificable. Para 2025, las confirmaciones aumentaron a 397, y 194 casos (48.9 por ciento) quedaron sin origen determinado.

España no es el único país afectado: Austria, Reino Unido, Armenia, Uzbekistán y Azerbaiyán también han perdido esta certificación.

Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha urgido a reforzar las coberturas de vacunación, especialmente entre la población infantil, para frenar la propagación del virus.

Países como Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Paraguay y Belice mantienen brotes activos —en su mayoría asociados a casos importados—, con transmisión concentrada en comunidades con baja inmunización.

La Organización Panamericana de la Salud subraya que, en el continente americano, 80 por ciento de los casos de sarampión se han registrado en personas no vacunadas o con esquemas incompletos. Por ello, tanto los organismos internacionales como las autoridades nacionales han exhortado a la población sin inmunización adecuada a aplicarse la vacuna. “Quiero recordar que el sarampión es una enfermedad viral y, diría, la de mayor transmisibilidad que conocemos”, afirmó este miércoles David Kershenobich durante la Mañanera del Pueblo.

“La vacunación —como espero mostrarles— es la manera de controlar el brote de sarampión. ¿Por qué? Porque no sólo protege a las personas, sino que, incluso si alguien se encuentra en periodo de incubación, puede evitar que la enfermedad evolucione a formas graves”, explicó el funcionario. Insistió en que la única vía efectiva para disminuir los contagios es fortalecer la cobertura vacunal: “La vacunación es la medida más importante para lograr controlar el brote”, reiteró.

¿Cómo surgió el brote en México?

En México, el actual brote se detonó en febrero de 2025, cuando la Secretaría de Salud de Chihuahua notificó un caso en un niño de nueve años, integrante de una comunidad menonita del municipio de Cuauhtémoc. El menor había viajado a Seminole, Texas, donde ya se habían reportado contagios e incluso una defunción asociada a la enfermedad al momento de su visita.

La escuela del menor en Chihuahua fue cerrada tras detectarse más casos. Un mes después, el 20 de marzo, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia (InDRE) confirmó que el virus aislado en los primeros pacientes correspondía al mismo linaje del sarampión identificado previamente en Seminole, Texas, así lo describió Irma Leticia de Jesús Ruiz González, de la Secretaría de Salud de Chihuahua, y Rubén Morales Marín, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en un artículo publicado en noviembre pasado en la Revista Americana de Epidemiología de Campo.

El texto advierte que el brote ocurrió en “una población altamente susceptible, como la menonita de Chihuahua, donde existe baja adherencia a la vacunación por motivos religiosos o culturales, además de una estrecha interconexión con otras poblaciones no vacunadas”, en donde también se advirtió que 10 de las defunciones por el virus ocurrieron entre pueblos originarios de Chihuahua, donde se registraron 569 casos.

Esta mañana, el Secretario Kershenobich precisó que el caso empezó en Chihuahua con casos importados que venían de Texas., que a su vez, dijo, venían de Alberta, en Canadá, de poblaciones donde no se habían vacunado.

"En la actualidad lo que vivimos es una alta movilidad poblacional y entonces, precisamente de otros países donde no estén cubiertos o no se estén vacunando, se pueden llegar los casos y contagiar. Ese es un punto muy importante", apuntó. "Este fenómeno que está ocurriendo en México se está presentando en Canadá, se está presentando en Estados Unidos, en Europa. En Europa países como Inglaterra, España, Italia, están observando, precisamente, el mismo fenómeno por esa movilidad. Y también —hay que decirlo— por los grupos antivacunas", precisó.

– Con información de Alfonso López Dávila y Obed Rosas