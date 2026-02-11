Sheinbaum pide guardar la calma ante brotes de sarampión; hay 28 millones de vacunas

Sugeyry Romina Gándara

11/02/2026 - 12:25 pm

Hoy se presentó un informe detallado sobre el comportamiento del sarampión en México; entre 2025 y 2026 se han registrado nueve mil 074 casos.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno federal insistió la mañana de este miércoles en que hay suficientes vacunas contra el sarampión en México, donde actualmente se cuenta con al menos 28 millones de dosis disponibles, adicionales a las 14.3 millones que ya se aplicaron entre 2025 y 2026.

“Estamos seguros de que se va controlar el brote, porque ya lo hicimos en Chihuahua”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina, espacio en el que pidió a la población guardar la calma, ya que la gran mayoría de ella está inmunizada.

En tanto, David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud (SSa), informó que actualmente se han registrado 28 muertes por sarampión. Del total, 21 fueron en Chihuahua y dos más en la Ciudad de México (CdMx). De los otros casos no precisó en qué estados ocurrieron.

"Lo que es muy importante mencionar es que el 95 por ciento de esos casos no estaban vacunados”, resaltó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

¿Cuál es el rango de edad de las personas fallecidas?

En cuanto al rango de edad de las personas que han fallecido, destacó que han sido desde niños menores de edad hasta población que cae en el riesgo de los 12 a losa 49 años: “o sea ha ocurrido en todos los grupos. En algunos casos ha estado asociado a otras enfermedades, pero también es cierto que hemos tenido personas que no tenían otro cuadro más que el sarampión”.

El gabinete informó que se han comprado suficientes vacunas. Para dar una mayor dimensión del tema, explicaron que en un año normal, es decir, sin brote del virus, se aplicaba entre 5 y 6 millones de vacunas. Actualmente hay 28 millones de vacunas.

Ramiro López Elizalde, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que la conclusión es que para tranquilidad de todas y todos hay las suficientes vacunas para la población, por lo que llamaron a la población de que vayan a los al menos 21 mil centros de salud habilitados en el país para garantizar el acceso a la vacuna.

“Cuando se presenta en brote en Chihuahua se compran más vacunas en este momento hay 28 millones y se van a comprar más”, detalló la Presidenta.

Claudia Sheinbaum La Mañanera del Pueblo México Salud
Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

