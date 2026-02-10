CdMx y Durango confirman primeras muertes por sarampión; ya van 28 decesos en México

En lo que va del 2026 se han contabilizado dos mil 467 casos, con lo que suman ocho mil 899 casos a nivel nacional desde el inicio de los contagios, en 2025.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud (SSa) confirmó este martes las primeras defunciones por sarampión en la Ciudad de México (CdMx) y Durango, con lo que suman un total de 28 decesos en el país.

Al presentar el informe diario del brote con corte al 9 de febrero, la dependencia detalló que hasta el momento el país cuenta con ocho mil 889 casos confirmados, de los cuales 234 se han presentado en la capital.