ENTREVISTA¬ Sarampión no será pandemia, pero sí llegará a todas las ciudades: Frisbie

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– México suma 8 mil 899 casos confirmados de sarampión del 1 de enero de 2025 hasta este lunes 9 de febrero, además de 28 defunciones. Los estados con mayor número de casos este 2026 son Jalisco, con mil 432; seguido de Chiapas con 250, Sinaloa, 144; y la Ciudad de México con 138, de acuerdo con datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE).

Ante estos brotes y el llamado urgente a vacunarse por parte de las autoridades de salud pública para evitar la propagación del virus, en redes sociales ya se compara el sarampión con la pandemia de COVID de 2020, sin embargo, Hector L. Frisbie, médico cirujano y especialista en salud pública, aclara que este virus no llegará a ser una pandemia, pero sí advierte su llegada a todas las ciudades.

“Va a haber brotes regionales, y no va a ser una pandemia como habitualmente. ¿Qué puede hacer México? Yo no sé a qué se refieran las personas en Jalisco, con que están tomando medidas en las ciudades específicas, va a llegar a todas las ciudades”, advirtió en entrevista con los periodistas Daniela Barragán y José Manuel Fuentes para el programa “Café y Noticias”, que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

Destacó que "la única manera de proteger a la población para que no tenga enfermedad de alto riesgo y morir es la utilización de la vacuna”, por lo que indicó que todos deben vacunarse, pero especialmente niñas y niños, la primera dosis de los 12 a los 15 meses y la segunda de los 4 a los 6 años. Así también los adultos no vacunados que van a viajar internacionalmente, que indicó, “deben de recibir las dosis, la primera el día de hoy y la segunda a los 28 días”.

Recalcó que los adultos que no tienen inmunidad también deben acudir a vacunarse, estos son los adultos nacidos entre 1957 y 1967, debido a que la vacuna que les fue suministrada “no era tan efectiva”.

Señaló que los grupos de alto riesgo también deben acudir a su unidad de salud más cercana. Estos grupos vulnerables son las personas que conviven con otras en espacios cerrados, estudiantes y trabajadores de la salud. “No son solo doctores y enfermeras, es desde el vigilante, la señora que limpia, el señor que limpia. Todos son personal de salud y personas que tengan contacto con personas inmunocomprometidas”, explicó.

Por supuesto, también indicó que las personas mayores de 50 años, que están seguras de haber sido vacunadas con las dos dosis, no deben vacunarse, pues son inmunes. Pero indicó que de deben asegurarse que nunca les haya dado sarampión.

“El virus de sarampión está documentado, y lo que sabemos, es que ‘desprograma’ el sistema inmunológico a pesar de que ya tenga una vacuna. Es muy probable que una persona que le dé sarampión no solamente borre el efecto inmunológico de la vacuna contra sarampión. El sarampión también borra otras vacunas. Es un virus muy potente que desprograma el sistema inmune”, porque señal evitar tragedias y mejor volverse vacunar si se tiene la duda.

¿El cubrebocas evita el contagio del sarampión?

Los gobiernos de Jalisco y del Estado de México implementaron el pasado 5 de febrero, y este lunes, respectivamente, medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios, para prevenir la propagación del sarampión.

En Jalisco, las autoridades determinaron aplicar la medida sanitaria en todas las escuelas de siete municipios con mayor transmisión de casos de sarampión, con el objetivo de frenar el brote de la enfermedad.

El Estado de México también se replicó esta medida para evitar la propagación del contagio de sarampión, sobre todo en planteles educativos, centros de alta concurrencia pública y potenciales focos de infección.

Además de que la Secretaría de Salud mexiquense exhortó a los padres de familia llevar a sus hijos a vacunar en alguno de los más de 450 puntos que la dependencia ha colocado a lo largo y ancho de todo el territorio estatal para inmunizar a la población vulnerable.

Sobre este uso obligatorio de Cubrebocas, el Doctor Hector L. Frisbie dijo que éste sólo evita los contagios si lo usa quien ya porta el el virus.

“Los cubrebocas o máscaras, como algunas personas lo conocen, pueden dar cierta protección a contra sarampión. La persona que tiene que usar la máscara es quien tiene los síntomas”. Explica: “Si tú te subes al camión al transporte público, estás en un lugar con un cubrebocas, y la persona que está infectada de sarampión no está usando cubrebocas, la protección es nula. El sarampión es el virus que se transmite con mayor eficiencia, es decir, a esta habitación con las puertas abiertas”, destacó.

Además indica que en dado caso de que estornude o tosa una persona infectada, una persona que entre a la misma habitación puede respirar el virus hasta 4 horas después, lo que puede provocar que se infecte.