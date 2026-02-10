México reforzará estrategia contra sarampión; hay suficientes vacunas, dice Sheinbaum

La mandataria mexicana dijo que el Estado necesita recuperar la fabricación de vacunas, especialmente contra la COVID-19 y otras enfermedades características de nuestro país.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes que el Gobierno federal reforzará la estrategia de contención del brote de sarampión que experimentan ciertos estados de la República, entre ellos, Jalisco, que presenta el mayor número de casos confirmados.

Desde Palacio Nacional, adelantó que el día de mañana se dará a conocer el informe general para frenar este virus, y anunció que habrá mayor coordinación entre los estados y la Secretaría de Salud (SSa).

"Particularmente en este momento en Jalisco está con mayor presencia el brote y también en algunos otros estados, como Ciudad de México y Estado de México, pero hay coordinación para la vacunación. Recuerden que a diferencia de la COVID, hay vacuna y hay suficientes vacunas. Lo importante es vacunar ahí donde se da el brote, como se hace con las medidas epidemiológicas alrededor de donde se presenta el brote y al mismo tiempo ciertas edades que puedan vacunarse", precisó la titular del Poder Ejecutivo en su conferencia de prensa matutina.

Asimismo, señaló que la vacunación forma parte de esta estrategia y que se priorizarán medidas epidemiológicas alrededor de los contagios, así como la identificación de los grupos más vulnerables de la población.

En ese sentido, reiteró que mañana se presentará un plan para reforzar la inoculación, junto con información dirigida a la población sobre dónde aplicarse la dosis, cómo hacerlo y qué edades deben recibirla.

Se recuperará la producción de vacunas: Sheinbaum

Por otro lado, la Presidenta aseguró que habrá una recuperación en la producción nacional de vacunas, particularmente contra la COVID-19, luego del acuerdo firmado entre la paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), los laboratorios Liomont y la farmacéutica Moderna.

El acuerdo, concretado a través de la SSa, busca que el Estado mexicano recupere las capacidades productivas que tuvo durante décadas y que se perdieron con el tiempo, especialmente durante el periodo neoliberal, además de fortalecer la investigación científica nacional en biomedicina.

"Estamos queriendo recuperar una parte de la producción de medicamentos y vacunas a través de Birmex. En particular este convenio, este acuerdo, se firma con Moderna, que tiene un tipo de vacuna que se llama ARN mensajero [...]. Es un tipo de vacuna que no solamente sirve para la COVID, sino que su diseño permite avanzar en muchas otras vacunas para otro tipo de enfermedades", detalló la mandataria mexicana.

Sheinbaum precisó que la primera etapa consiste en la fabricación de la vacuna de Moderna contra la COVID-19, y agregó que la investigación que se desarrollará a la par de la fabricación de biológicos tiene como objetivo la producción de vacunas para enfermedades como el dengue y el cáncer.

Por último, destacó que ya se tiene firmado un convenio con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para darle impulso a la investigación biomédica, pero que se pretende hacerlo extensivo con los institutos nacionales de investigación, con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).