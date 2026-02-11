Manuel Velasco da impulso al nepotismo: propone a la esposa del Gobernador para SLP

Velasco aseguró que González encabeza las encuestas rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí con una ventaja de más de 20 puntos.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, levantó la mano de la Senadora Ruth González en el Senado y la presentó como favorita rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí (SLP).

“¡Aquí está la que va arriba en las encuestas!”, exclamó Velasco mientras alzaba la mano de su compañera legisladora, esposa del actual Gobernador potosino, Ricardo Gallardo.

El legislador del PVEM acercó al escaño de González tras concluir una entrevista con medios. La Senadora lo saludó de beso y, de manera sorpresiva, Velasco tomó su mano y la levantó mientras reiteraba que encabeza las mediciones.

“En las encuestas que nosotros hemos hecho va dos a uno arriba, con una amplia ventaja de más de 20 puntos, ojalá se anime”, afirmó.