Senado aprueba ingreso de 19 marines de EU a México; adiestrarán a personal de Semar

Redacción/SinEmbargo

11/02/2026 - 8:08 pm

El Senado aprobó con 105 votos a favor y una abstención la solicitud de la Presidenta Sheinbaum para permitir el ingreso de 19 marines estadounidenses armados.
El senado aprobó por mayoría el ingreso del personal militar. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

La solicitud para recibir a los militares estadounidense fue presentada por la Presidenta Sheinbaum en diciembre de 2025 y fue suspendida tras la intervención de EU en Venezuela. 

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- El Senado aprobó este miércoles con 105 votos a favor y una abstención la solicitud de la Presidenta Claudia Sheinbaum para permitir el ingreso de 19 marines estadounidenses armados para adiestrar a elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

"Con 105 votos a favor y una abstención, se concede autorización para permitir la entrada de tropas extranjeras dentro de los límites del país para participar en la actividad 2 APA-2026 'Mejorar las Capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales'", señaló el órgano legislativo en su cuenta oficial de X.

Los legisladores aprobaron el ingreso de un avión tipo Hércules al aeropuerto internacional de Campeche el próximo 15 de febrero. La delegación militar extranjera permanecerá en el país hasta el 16 de abril y llevará a cabo las labores de entrenamiento en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en esa entidad.

Aprueban ingreso de militares tras primera negativa

El pasado 17 de diciembre de 2025, Sheinbaum Pardo solicitó al Senado el ingreso de esta delegación militar al país; sin embargo, en enero de este año, fue diferida luego del secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y los bombardeos en Caracas por parte del ejército estadounidense el pasado 3 de enero.

Dicha capacitación estaría a cargo de 29 militares y se realizaría del 19 de enero al 13 de marzo.

En esta ocasión la aprobación del tema se realizó un día después de que el recinto legislativo recibiera la solicitud de la titular del Poder Ejecutivo para permitir el ingreso de los solados. Primero se avaló en la Comisión de Marina y de inmediato fue puesta a discusión del pleno, donde sin mayor debate se aprobó.

No hay actitud sincera de la Casa Blanca: Fernández Noroña

El Senador Gerardo Fernández Noroña se abstuvo en esta votación, pues argumentó que este no es buen momento para aceptar el ingreso de personal militar a México ya que la Casa Blanca no tiene una actitud honesta ni seria con las naciones del continente.

El legislador resaltó que la intervención militar del ejército estadounidense en Venezuela y el reforzamiento del bloqueo contra Cuba, "negándole hasta la última gota de petróleo en una actitud inhumana terrible, pretende doblar de hambre al pueblo".

"No llegamos al Gobierno y encabezamos este movimiento para aceptar que ninguna potencia extranjera, por poderosa que sea económica o militarmente, pretenda determinar el presente y el futuro de nuestra Patria, y el presente y el futuro de nuestros pueblos", destacó ante el pleno.

Por otra parte, la Senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales, dijo que las autoridades deben informar respecto a los sobrevuelos de aviones y drones de Estados Unidos en México, así como aclarar el caso de un avión Hércules que aterrizó en Toluca hace unas semanas.

"Más allá si el personal de la aeronave entró con armas o no entró con armas, aquí el asunto que al parecer este Senado decidió ignorar es que se trataba de un avión militar que estaba navegado, aeronavegado, obviamente por personal militar y que en consecuencia requería forzosamente para su ingreso a nuestro territorio de la autorización de este Senado de la República, conforme lo dispone el artículo 76, fracción tercera de nuestra Constitución", espetó la legisladora.

Estados Unidos México Senado
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

