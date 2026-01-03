El Senado suspende aprobación de entrada de tropas de EU; condena ataque a Venezuela

A raíz de la intervención militar de EU en Venezuela para detener a Maduro, el Senado de la República condenó estas acciones y respaldó la postura de la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El Senado de la República suspendió la reunión de comisiones en la que se aprobaría la entrada de tropas estadounidenses a México y condenó la intervención del Ejército de Estados Unidos (EU) en Venezuela para detener el Presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

A raíz de la operación militar ejecutada por EU en territorio venezolano, la Cámara Alta decidió cancelar la reunión extraordinaria, programada para el lunes 5 de enero, en la cual se discutiría la aprobación del ingreso a territorio mexicano de elementos de las fuerzas especiales de la Marina para participar en ejercicios navales, así como la salida de efectivos de la Armada mexicana para participar en un ejercicio similar.

La cancelación de la sesión fue confirmada por el Senador Manuel Huerta, miembro de la bancada de Morena e integrante de la Comisión de Marina, y recalcó que “es importante que nos demos tiempo prudente para abordar este y otros temas”.

Estaba previsto que, en la reunión extraordinaria programada para el lunes, la Comisión de Marina del Senado discutiera la solicitud presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para permitir la entrada de tropas de EU a México y la salida de elementos de la Marina para participar en ejercicios militares que se llevarían a cabo en el mes de enero del 2026.

Senado condena intervención de EU en Venezuela

La Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, compartió un comunicado este sábado en el cual la Cámara Alta condena la intervención de tropas de EU en Venezuela y calificó esta acción como una violación al derecho internacional y a la Carta Magna de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"México ha sostenido históricamente una política exterior basada en los principios constitucionales de la no intervención, el rechazo a las injerencias extranjeras, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias", señala el documento.

Además, el Senado respaldó la postura de la Presidenta Sheinbaum respecto a que los conflictos internacionales deben solucionarse por la vía política, diplomática y pacífica.

Además, hizo un llamado a la ONU para que intervenga de inmediato con el fin de preservar la paz en la región.