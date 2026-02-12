Morena debe decidir si va o no con aliados que postulen familiares, dice Sheinbaum

La mandataria mexicana insistió en que no es correcto que "sucedan familiares en el periodo inmediato".
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este jueves que está en contra del nepotismo en México, por lo que consideró que Morena debe decidir si participa o no en las elecciones con los partidos aliados que pretendan postular a familiares de servidores públicos en funciones.
"En el caso de que algún partido aliado tenga un familiar, pues ahí tendrá que decidir Morena si va o no. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo", dijo durante su conferencia de prensa matutina.
La declaración se dio después de que Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, "destapara" a la Senadora Ruth González como posible candidata a Gobernadora de San Luis Potosí (SLP), esto pese a que su esposo, Ricardo Gallardo Cardona, es quien actualmente ostenta el cargo.