Sheinbaum presenta nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual; y adelanta incentivos

-Información en desarrollo
Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes la iniciativa de Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que busca impulsar a las obras del séptimo arte
Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura, detalló que la Ley busca fomentar los derechos de las audiencias, así como una política de archivo y memoria audiovisual.
México protegerá a artistas de doblaje
La funcionaria federal presentó otra iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Derecho de Autor, en este caso para proteger a los trabajadores de doblaje del uso de la inteligencia artificial.
- Se reconoce a la voz humana como herramienta artística única e irrepetible.
- Se reconoce a personas intérpretes y ejecutantes.
- Protege a profesionales que no tengan un régimen laboral.
- Garantiza su protección ante el uso de herramientas como la Inteligencia Artificial.
- Identidad y consentimiento: Uso de voz e imagen con autorización expresa e informada.
- Sanciones para el uso no autorizado.
- Contratación justa: uso acotado de la voz, transparencia en condiciones y retribuciones.
- Mecanismos para resolución ágil de conflictos y controversias (INDAUTOR).
Curiel apuntó que Ley Federal de Cine y el Audiovisual 2026 incluye los derechos culturales: acceso y participación, así como diversidad y libertad creativa en el ecosistema audiovisual y digital.