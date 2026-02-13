Sheinbaum presenta nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual; y adelanta incentivos

La mandataria federal adelantó que el domingo se presentarán nuevos incentivos para el cine mexicano.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes la iniciativa de Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que busca impulsar a las obras del séptimo arte hechas en México y prolongar la exposición de películas mexicanas de siete a 14 días en las salas del país.

La mandataria federal adelantó que el domingo se presentarán incentivos para el cine mexicano en un evento en el que se contará con la presencia con la actriz Salma Hayek.

Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura, detalló que la Ley busca fomentar los derechos de las audiencias, así como una política de archivo y memoria audiovisual.

México protegerá a artistas de doblaje

La funcionaria federal presentó otra iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Derecho de Autor, en este caso para proteger a los trabajadores de doblaje del uso de la inteligencia artificial.

Se reconoce a la voz humana como herramienta artística única e irrepetible.

Se reconoce a personas intérpretes y ejecutantes.

Protege a profesionales que no tengan un régimen laboral.

Garantiza su protección ante el uso de herramientas como la Inteligencia Artificial.

⁠Identidad y consentimiento: Uso de voz e imagen con autorización expresa e informada.

Sanciones para el uso no autorizado.

Contratación justa: uso acotado de la voz, transparencia en condiciones y retribuciones.

Mecanismos para resolución ágil de conflictos y controversias (INDAUTOR).

Curiel apuntó que Ley Federal de Cine y el Audiovisual 2026 incluye los derechos culturales: acceso y participación, así como diversidad y libertad creativa en el ecosistema audiovisual y digital.