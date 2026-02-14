Trump anuncia visita a Venezuela; presume tener "buena relación" con Delcy Rodríguez

El mandatario estadounidense afirmó que mantiene una buena relación con la nueva Presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- Donald Trump reveló este viernes que tiene planeado realizar una visita a Venezuela, esto más de un mes después de que las fuerzas militares de Estados Unidos (EU) llevaron a cabo una incursión en la capital venezolana para secuestrar al Presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Además, el mandatario estadounidense afirmó que tiene una buena relación con Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo como Presidenta interina, e insistió en que las petroleras de EU están listas para invertir en el país sudamericano, lo que, según él, beneficiará a la economía venezolana.

Al ser cuestionado por la prensa antes de abordar el Air Force One para viajar a Carolina del Norte, el mandatario estadounidense reveló que está planeando viajar al país sudamericano, sin embargo, aún no ha decidido la fecha. "Voy a hacer una visita a Venezuela... No hemos decidido [cuándo]", declaró.

Durante su administración, Trump endureció su ofensiva contra el gobierno de Maduro, primero ordenando un bloqueo naval en el Caribe y el Pacífico para hundir lanchas que supuestamente son de narcotraficantes, además de incautar todos los buques petroleros que intentaran comerciar con Venezuela. Posteriormente, la madrugada del 3 de enero, tropas de EU ejecutaron una operación para secuestrar al líder venezolano en su casa en Caracas.

.@POTUS: "I'm going to make a visit to Venezuela... We haven't decided [when]." pic.twitter.com/yLADVt37Co — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 13, 2026

Presume buena relación con Delcy Rodríguez

Luego de anunciar su viaje a territorio venezolano, Trump aseguró que mantiene una buena relación con Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo de Presidenta Interina tras el secuestro de Maduro.

"Tenemos una muy buena relación con la Presidenta de Venezuela", declaró.

Respecto a la llegada de las petroleras estadounidenses para invertir en Venezuela, el mandatario aseguró que la mayoría de las ganancias serán para el país sudamericano.

"Tenemos a nuestras grandes compañías petroleras entrando. Van a extraer el petróleo y venderlo por mucho dinero, y Venezuela se va a llevar una gran parte de ese dinero", aseguró.