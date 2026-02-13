Blanca Álvarez, regidora de MC en Jalisco, es hallada muerta; indagan feminicidio

La víctima fue hallada sin vida dentro de una camionet en una carretera del municipio de Manzanilla de La Paz, de acuerdo con autoridades.

Ciudad de México, 13 de Febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó este viernes el asesinato de la Regidora Blanca Esthela Álvarez e informó que inició una carpeta de investigación por feminicidio, luego de que su cuerpo fue hallado con señales de estrangulamiento.

Luego de que se dio a conocer la muerte de la funcionaria, el Gobierno Municipal de Manzanilla de la Paz, del cual formaba parte, al igual que Movimiento Ciudadano (MC), expresaron sus condolencias y exigieron a las autoridades justicia.

Blanca Esthela Álvarez fungía en el cargo de Regidora del municipio de Manzanilla, Jalisco y era militante de MC.

🔎 Se investiga la muerte de regidora. La Vicefiscalía en Investigación Regional investiga, bajo los protocolos de feminicidio, la muerte de una regidora de La Manzanilla de la Paz, luego de que dictámenes forenses confirmaran el estrangulamiento como causa de muerte. (1-2) pic.twitter.com/OlMjWQthQz — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) February 13, 2026

Mediante un comunicado, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que la madrugada de este viernes fue hallado el cuerpo sin vida de la Regidora Blanca Esthela Álvarez dentro de un vehículo en el municipio de Manzanilla de la Paz, por lo que abrió una carpeta de investigación por feminicidio.

La dependencia informó que los dictámenes periciales determinaron que la víctima perdió la vida debido a estrangulamiento, razón por la que se llevará a cabo una indagatoria con perspectiva de género.

De acuerdo con el reporte oficial, la Regidora fue encontrada sin vida dentro de su camioneta en una brecha del municipio del Manzanilla; las primeras investigaciones confirmaron que las pertenencias de la mujer no fueron robadas y que el vehículo no tenía daños.

Además, los análisis forenses permitieron identificar que la servidora pública tenía lesiones en los brazos que posiblemente fueron producidas por agujas, por lo que estos datos se integraron a la carpeta de investigación.

Luego de que las autoridades estatales confirmaron la muerte de Blanca Esthela Álvarez, el Gobierno Municipal de Manzanilla de la Paz compartió una publicación en su cuenta de Facebook en la que lamentó el fallecimiento de la Regidora y expresó sus condolencias a sus familiares y amigos.