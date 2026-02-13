VIDEO ¬ Regidora de Ocotlán es captada cargando mono araña; Profepa presenta denuncia

Redacción/SinEmbargo

12/02/2026 - 11:00 pm

La Profepa presentó una denuncia penal contra Silvia Villarroel, regidora de Ocotlán, Jalisco, por la posesión ilegal de un mono araña.
La funcionaria fue grabada cargando a esta especie en peligro de extinción durante un acto público. Foto: Captura de pantalla

La Procuraduría destacó que la posesión de esta especie es un delito y se castiga con hasta nueve años de prisión.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó este jueves que presentó una denuncia penal por la posesión ilegal de un mono araña luego de que en redes sociales se hiciera viral un video en el que se observa a Silvia Iliana Villarroel Gutiérrez, Regidora de Ocotlán, Jalisco, cargando a uno de estos ejemplares en un evento cultural.

"En atención al caso del ejemplar de mono araña difundido en días recientes, la Profepa informa que luego de llevar a cabo una diligencia en el lugar, presentó una denuncia penal por la posesión ilegal de este animal que está protegido por las leyes mexicanas. La extracción, posesión y comercialización ilegal de ejemplares de vida silvestre, además de ser un delito, representa una amenaza directa para la conservación de las especies", señaló la dependencia en su cuenta oficial de X.

A la par, detalló que la denuncia está basada en la norma que sanciona los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, así como el artículo que protege la biodiversidad y en el que establece una pena de uno a nueve años de prisión y el pago de 300 a tres mil días de multa, a quien resulte responsable de atentar contra especies animales como el mono araña.

Captan a regidora cargando a mono araña

La Regidora Silvia Iliana Villarroel Gutiérrez fue captada el pasado domingo 8 de febrero cargando a uno de estos ejemplares en un acto público realizado en la explanada de la Casa de la cultura del municipio jalisciense.

En el video se observa a la funcionaria municipal sentada en primera fila cargando al primate, de tamaño pequeño y vestido con un atuendo color rosa, al que le da manotazos, en aparente reprimenda, como si se tratase de un mascota.

Posteriormente, la mujer se levanta de su asiento, con naturalidad, para saludar y agradecer al auditorio. Este comportamiento causó indignación en redes sociales, donde usuarios evidenciaron la ilegalidad del hecho y exigieron a las autoridades actuar en contra de la funcionaria.

Los internautas recordaron que los monos araña no pueden tenerse como mascotas, ya que la especie está protegida por estar en peligro de extinción y su posesión es considerada ilegal.

Regidora afirma que animal no es suyo

Villarroel Gutiérrez se disculpó en sus redes sociales y dijo que decidió interactuar con el mono que llevaba uno de los asistentes, al que cargó por un momento. Además, reconoció lo inadecuado de la situación y aclaró que el animal no le pertenece ni ha estado bajo su cuidado.

No obstante, han aparecido más videos en los que se muestra a la Regidora convivir con el mismo animal alimentándolo con un plátano, lo que pone en duda sus recientes declaraciones al respecto.

Mono araña, en peligro de extinción: Profepa

La Procuraduría recordó que este tipo de animales se encuentran actualmente en una situación de riesgo y que su "extracción, posesión y comercialización ilegal de ejemplares de vida silvestre, además de tratarse de un delito, representa una amenaza directa para la conservación de las especies".

"El mono araña (Ateles geoffroyi) es una especie en peligro de extinción conforme con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Además, de conformidad con la Ley General de Vida Silvestre, ningún ejemplar de primate puede ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial", indicó la institución.

