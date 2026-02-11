El exalcalde de Tequila es vinculado a proceso; Morena inicia su proceso de expulsión

El expresidente municipal fue detenido en compañía del exdirector de catastro y predial del mismo municipio, a quienes se les asignó la medida de prisión preventiva justificada.

Información en desarrollo...

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- El exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, ligado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado este martes a proceso por el delito de secuestro de un servidor público, en tanto que el partido Morena inició su proceso de expulsión.

En el marco de la audiencia de Rivera Navarro llevada cabo hoy 10 de febrero, un Juez federal reclasificó el delito por el que fue acusado el exedil como delincuencia organizada, con fines de secuestro, con el agravante de haberse cometido en contra de un funcionario público.

En este sentido, el representante de la autoridad judicial concedió un plazo de investigación complementaria de cuatro meses y ratificó la medida de prisión preventiva justificada en contra del exalcalde de Tequila, quien fue detenido junto con Juan Gabriel Toribio Villareal, exdirector de catastro y predial del mismo municipio.