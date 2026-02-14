Alcalde defiende a Ramírez Cuevas por acusaciones de Scherer Ibarra sobre Brugada

Alcalde defendió a Ramírez Cuevas de Scherer Ibarra.
Luisa María Alcalde aseguró que lo dicho por Scherer Ibarra sobre Ramírez Cuevas representa un ataque contra la 4T. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

La dirigente nacional del partido guinda aclaró que lo dicho en contra del funcionario representa un ataque en contra del movimiento que representa.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).-La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, salió este viernes en defensa del Coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, quien fue acusado por el exconsejero jurídico del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Julio Scherer Ibarra, de operar simpatías para impulsar la candidatura de la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

En una publicación de redes sociales, la dirigente se solidarizó con el funcionario, a quien se refirió como "un compañero que ha contribuido mucho" al movimiento de la denominada Cuarta Transformación. En este sentido, recordó que Ramírez Cuevas fue el primer director del periódico Regeneración, perteneciente a Morena.

"Sólo como ejemplo: él fue el primer director de Regeneración, el periódico dedicado a romper el cerco informativo y revertir las mentiras de la derecha", defendió Luisa María Alcalde.

Scherer Ibarra aseguró en su más reciente libro que Ramírez Cuevas uso un programa de compensaciones por 27 mil millones de pesos para electricistas con el fin de impulsar la candidatura de Clara Brugada en la Ciudad de México (CdMx). Dado lo anterior, la presidenta de Morena finalizó su mensaje diciendo que "los ataques no son contra él, son contra el Movimiento de Transformación".

Ramírez Cuevas señala campaña de mentiras de Scherer Ibarra

El pasado miércoles, Jesús Ramírez respondió ante las acusaciones de Julio Scherer Ibarra, a quien acusó de orquestar una campaña de ataques y difamación en su contra. Por medio de una publicación en su cuenta de X, el Coordinador de asesores de la Presidencia de la República comunicó que detrás de los señalamientos del exconsejero jurídico de López Obrador están "los mismos de siempre".

"México vive un momento estelar de su historia: el cambio político y social del país cuya política de justicia social y defensa de la soberanía es hoy un referente en el mundo. El proyecto de cambio a favor del pueblo ha despertado a los enemigos para atacar y descalificar a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Son los conservadores de siempre cuyo único dios verdadero es el dinero, dominados por intereses egoístas y cuya única moral es la ambición y el agandalle", aseveró.

A la par consideró que lo ataques son "ataques viscerales" a las que periodistas, comentaristas y conductores de medios de comunicación han querido dar coherencia y presentar como "una denuncia contra el poder, como una bomba contra la 4T, como expresión de la 'guerra civil' en Morena".

El abogado relata que en octubre de 2021 el entonces Presidente López Obrador nombró a Jesús Ramírez Cuevas como encargado de dialogar con extrabajadores disidentes de Luz y Fuerza del Centro. El libro explica que el 25 de agosto de 2022 se publicó un decreto que otorgaba una compensación mensual vitalicia a dichos extrabajadores con al menos 19 años y seis meses de antigüedad que no contaran con una pensión.

Sin embargo, cuatro días después el decreto fue modificado para incluir a personas ya liquidadas, según Scherer Ibarra, algo que agravó la situación fiscal del Gobierno y generó tensiones dentro del gabinete de López Obrador, pues representaría una carga al erario de casi 27 mil millones de pesos hasta 2086.

A cambio de este apoyo, Ramírez Cuevas habría impulsado simpatías hacia Brugada, según denuncia Scherer.

"Nunca he establecido relaciones personales o políticas con delincuentes, tampoco con empresarios ni banqueros venales que se aprovechan de la necesidad de la gente para expoliarlos y despojarlos. Desde que soy funcionario público no he participado en la organización ni el financiamiento de ninguna campaña electoral. No he promovido el financiamiento privado hacia ningún candidato. Todo lo que se dice en medios respecto al huachicol fiscal es falso. Reto a mis detractores a presentar alguna prueba ante tribunales", sostuvo el Coordinador de asesores de la Presidencia.

