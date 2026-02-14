Chiapas registra su primera defunción por sarampión; ya suman 229 casos en 2026: SSa

Al 13 de febrero de 2026, la dependencia federal informó que se han acumulado nueve mil 478 casos confirmados de esta enfermedad entre 2025 y lo que va de 2026.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud (Ssa) confirmó ayer viernes la primera muerte por sarampión en Chiapas, entidad que ocupa el tercer lugar nacional en número de contagios confirmados, con 546 casos acumulados desde febrero de 2025.

Con este fallecimiento, México acumula 29 decesos por sarampión en ocho entidades del país, de acuerdo con el informe diario del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE).

La mayoría de las muertes ocurrieron en 2025, principalmente en Chihuahua, donde se han registrado 21 defunciones. Además, se han confirmado fallecimientos en Jalisco (2), Ciudad de México (1), Chiapas (1), Sonora (1), Durango (1), Michoacán (1) y Tlaxcala (1).

Al 13 de febrero de 2026, la dependencia federal informó que se han acumulado nueve mil 478 casos confirmados de sarampión entre 2025 y lo que va de 2026, así como 24 mil 913 casos probables en el mismo periodo.

¿Sabes si te toca vacuna contra el #sarampión? Consulta el diagrama para descubrirlo. 👇🏼 💉 Ubica todos los Centros de Salud que cuentan con vacunas contra el sarampión en ➡️ https://t.co/WNIEbCdIWx 🏥 💉 Las vacunas son gratuitas, seguras y fundamentales para la prevención.… pic.twitter.com/1WsBRusPLh — SALUD México (@SSalud_mx) February 11, 2026

“En el acumulado de los casos confirmados de 2025–2026, los 32 estados han notificado casos de sarampión distribuidos en 335 municipios”, detalló la Ssa.

El informe confirma que el brote tiene presencia nacional y que todas las entidades federativas han reportado contagios.

Jalisco encabeza casos confirmados en 2026

Durante 2026, Jalisco encabeza la lista de casos confirmados con mil 765 contagios, seguido de Chiapas con 299 en lo que va del año, lo que ha reforzado las alertas sanitarias y las campañas de vacunación.

Especialistas y autoridades sanitarias reiteraron el llamado a completar los esquemas de vacunación, particularmente en menores de edad y población vulnerable, ya que la vacuna triple viral (SRP) continúa siendo la principal herramienta para prevenir complicaciones graves y evitar más fallecimientos.

El grupo de edad con el mayor número de casos confirmados es el de uno a cuatro años, con mil 391 contagios; seguido por el grupo de cinco a nueve años, con mil 158 casos; y el de 25 a 29 años, mil 053 casos.

En términos de incidencia, la tasa más alta se presenta en menores de un año, con 52.68 casos por cada 100 mil habitantes. Le siguen los niños de uno a cuatro años y de cinco a nueve años, con tasas de 16.23 y 10.94 por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

En cuanto a la distribución por sexo, el 50.8 por ciento de los casos confirmados corresponde a mujeres y el 49.2.por ciento a hombres.