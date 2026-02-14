Chiapas registra su primera defunción por sarampión; ya suman 229 casos en 2026: SSa

Redacción/SinEmbargo

14/02/2026 - 8:06 am

SSa confirma primera defunción por sarampión en Chiapas
En 2026, Chiapas concentra 229 casos confirmados de sarampión. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

¿Quiénes no deben vacunarse contra el Sarampión en 2026 y cuáles son las razones?

¿No sabes dónde vacunarte contra sarampión? SSa lanza plataforma para ubicar módulos

Al 13 de febrero de 2026, la dependencia federal informó que se han acumulado nueve mil 478 casos confirmados de esta enfermedad entre 2025 y lo que va de 2026.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud (Ssa) confirmó ayer viernes la primera muerte por sarampión en Chiapas, entidad que ocupa el tercer lugar nacional en número de contagios confirmados, con 546 casos acumulados desde febrero de 2025.

Con este fallecimiento, México acumula 29 decesos por sarampión en ocho entidades del país, de acuerdo con el informe diario del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE).

La mayoría de las muertes ocurrieron en 2025, principalmente en Chihuahua, donde se han registrado 21 defunciones. Además, se han confirmado fallecimientos en Jalisco (2), Ciudad de México (1), Chiapas (1), Sonora (1), Durango (1), Michoacán (1) y Tlaxcala (1).

Al 13 de febrero de 2026, la dependencia federal informó que se han acumulado nueve mil 478 casos confirmados de sarampión entre 2025 y lo que va de 2026, así como 24 mil 913 casos probables en el mismo periodo.

“En el acumulado de los casos confirmados de 2025–2026, los 32 estados han notificado casos de sarampión distribuidos en 335 municipios”, detalló la Ssa.

El informe confirma que el brote tiene presencia nacional y que todas las entidades federativas han reportado contagios.

Jalisco encabeza casos confirmados en 2026

Durante 2026, Jalisco encabeza la lista de casos confirmados con mil 765 contagios, seguido de Chiapas con 299 en lo que va del año, lo que ha reforzado las alertas sanitarias y las campañas de vacunación.

Especialistas y autoridades sanitarias reiteraron el llamado a completar los esquemas de vacunación, particularmente en menores de edad y población vulnerable, ya que la vacuna triple viral (SRP) continúa siendo la principal herramienta para prevenir complicaciones graves y evitar más fallecimientos.

Presentación de PowerPoint - INFORME_DIARIO_SARAMPION_20260213

El grupo de edad con el mayor número de casos confirmados es el de uno a cuatro años, con mil 391 contagios; seguido por el grupo de cinco a nueve años, con mil 158 casos; y el de 25 a 29 años, mil 053 casos.

En términos de incidencia, la tasa más alta se presenta en menores de un año, con 52.68 casos por cada 100 mil habitantes. Le siguen los niños de uno a cuatro años y de cinco a nueve años, con tasas de 16.23 y 10.94 por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

En cuanto a la distribución por sexo, el 50.8 por ciento de los casos confirmados corresponde a mujeres y el 49.2.por ciento a hombres.

Explora más en estos temas
Estados México Salud
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Bad Bunny, ¿producto desechable o talento musical?

"Bad Bunny es controvertido. Para entender más de su música, hice dos cosas; conocer más sobre él...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

¡Tengan sus 40 horas!

"En la iniciativa original de reforma de 2023 se estipulaban cinco días de trabajo por dos de...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Concordia ¡blues!

"El caso de Concordia y el hallazgo de fosas clandestinas no pueden verse como eventos aislados, sino...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Hernández

Novedad editorial

Por Hernández
+ Sección

Opinión en Video

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

+ Sección

Galileo

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula Sabatino
1

Doble Hoy No Circula Sabatino este 14 de febrero por contingencia ambiental

2

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

Trump amenazó con emitir una orden ejecutiva para exigir una prueba de ciudadanía para votar.
3

Trump amenaza con orden ejecutiva para exigir una prueba de ciudadanía para votar

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
4

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

Marx Arriaga denuncia que intentaron desalojarlo con policías de su oficina en la SEP
5

La SEP despide a Marx Arriaga, y él acusa regresión en el obradorismo y "zigzagueo"

6

Marx: Me pasean por la SEP con policía para presumir que ganó la derecha ¬ ENTREVISTA

Trump llama minimiza asesinato de Alex Pretti.
7

El ICE golpea la aprobación de Trump: se hunde a niveles que él mismo no había visto

VIDEO FUERTE ¬ Estudiante apuñala a su compañero con un picahielos en Tláhuac.
8

Un estudiante de secundaria apuñala a su compañero en Tláhuac, en CdMx ¬ VIDEO FUERTE

Un hombre camina mientras un automóvil antiguo circula por una calle en La Habana, capital de Cuba, el 7 de febrero de 2026.
9

Trump intenta matar a Cuba por asfixia, mientras en México se organiza colecta masiva

Hoy No Circula
10

Doble Hoy No Circula este viernes 13 de febrero por contingencia ambiental

Silvia Iliana Villarruel, Regidora de Ocotlán presentó su renuncia y reconoció que cometió un error por asistir a un evento con un mono araña.
11

Regidora de Ocotlán renuncia y admite "error" por asistir a evento con un mono araña

12

Julio Scherer dibuja a AMLO como victimista, inepto, manipulable e incluso ignorante

El magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
13

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

Con todos, pero no con sus hijos
14

Con todos, pero no con sus hijos

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.
15

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Destacadas

Ver sección
Destacadas
SSa confirma primera defunción por sarampión en Chiapas
1

Chiapas registra su primera defunción por sarampión; ya suman 229 casos en 2026: SSa

El yogurt es muy importante en la salud digestiva
2

¿Cuáles son los mitos y realidades más comunes del yogur? Te contamos

Trump amenazó con emitir una orden ejecutiva para exigir una prueba de ciudadanía para votar.
3

Trump amenaza con orden ejecutiva para exigir una prueba de ciudadanía para votar

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade estrenaron su primera canción juntas.
4

Julieta Venegas estrena sencillo con Natalia Lafourcade. Es su primera canción juntas

Un Juez ordenó liberar al dueño del crematorio Plenitud.
5

Juez ordena liberar al dueño del crematorio Plenitud; mantuvo 386 cuerpos ocultos

Un hombre camina mientras un automóvil antiguo circula por una calle en La Habana, capital de Cuba, el 7 de febrero de 2026.
6

Trump intenta matar a Cuba por asfixia, mientras en México se organiza colecta masiva

Alcalde defendió a Ramírez Cuevas de Scherer Ibarra.
7

Alcalde defiende a Ramírez Cuevas por acusaciones de Scherer Ibarra sobre Brugada

Silvia Iliana Villarruel, Regidora de Ocotlán presentó su renuncia y reconoció que cometió un error por asistir a un evento con un mono araña.
8

Regidora de Ocotlán renuncia y admite "error" por asistir a evento con un mono araña

Un enfrentamiento entre policías municipales y sujetos armados en Michoacán dejó dos presuntos criminales abatidos, uno herido y tres uniformados lesionados.
9

Policías de Michoacán se enfrentan con miembros del CJNG; abaten a 2 y hieren a otro

10

Los migrantes sin papeles aportan más que un estadounidense normal: Arau ¬ ENTREVISTA

En el marco del Día del Amor y la Amistad, la SSPC emitió recomendaciones para celebrar este 14 de febrero sin ser víctimas de fraude y sin ponerse en riesgo.
11

¿Comprarás en línea este Día del Amor? La SSPC da tips para evitar fraudes digitales

12

Marx: Me pasean por la SEP con policía para presumir que ganó la derecha ¬ ENTREVISTA