Los excesos del ICE dejan paralizado y sin fondos al Departamento de Seguridad de EU

Redacción/SinEmbargo

14/02/2026 - 9:25 am

Seguridad Nacional de EU entra en parálisis presupuestaria.
Los demócratas se oponen a cualquier nuevo financiamiento para el DHS, mientras no se introduzcan cambios profundos en las operaciones del ICE. Foto: X, @Sec_Noem

Grupos latinos alertan por exclusión de millones de votantes con nueva Ley de Trump

Trump intenta apoderarse del sistema electoral de EU, mientras cae en las encuestas

El ICE golpea la aprobación de Trump: se hunde a niveles que él mismo no había visto

En los próximos días, miles de funcionarios quedarán en paro técnico, mientras que otros miles, cuyas funciones se consideran esenciales, deberán seguir trabajando.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos entró este sábado en parálisis presupuestaria, debido a los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre la manera en que actúa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras dos tiroteos mortales en Mineápolis.

"Dado que ahora es evidente que el Congreso no completará su trabajo antes del vencimiento de dichas asignaciones, el Departamento de Seguridad Nacional debe ejecutar ahora los planes para un cierre ordenado. Los empleados deben presentarse a trabajar para su próximo período de servicio regular para llevar a cabo las actividades del cierre ordenado", indicó el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, en un comunicado.

Los demócratas se oponen a cualquier nuevo financiamiento para el DHS mientras no se introduzcan cambios profundos en las operaciones del ICE, la agencia federal encargada de llevar a cabo la ofensiva antinmigración del Presidente republicano Donald Trump.

El cierre del DHS provocará la suspensión del sueldo de miles de empleados y de otras partidas como los reembolsos por desastres, mientras que el ICE podrá seguir operando gracias a la dotación presupuestaria del cuerpo federal otorgado en la conocida como One Big Beautiful Bill Act, Ley aprobada el pasado mes de junio que supuso una gran rebaja de impuestos y un aumento del gasto militar y la vigilancia de la inmigración.

Estados Unidos convertirá almacenes en megacentros de detención del ICE
La oposición demócrata al ICE no ha hecho más que intensificarse tras la muerte, con pocas semanas de diferencia en enero, de Renee Good y Alex Pretti, dos estadounidenses abatidos a tiros por agentes federales en Mineápolis durante protestas en contra de las redadas. Foto: ICE

En los próximos días, miles de funcionarios quedarán en paro técnico, mientras que otros miles, cuyas funciones se consideran esenciales, deberán seguir trabajando.

En ambos casos, su salario no será abonado hasta que el Congreso acuerde un presupuesto para el DHS, departamento del que depende ICE.

"Donald Trump y los republicanos han decidido que no tienen ningún interés en controlar al ICE", aseguró el viernes el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró más temprano en Fox News que "razones políticas y partidistas" están detrás del bloqueo presupuestario.

A pesar de no llegar a un acuerdo de financiamiento en el Congreso, el ICE podrá seguir operando durante el bloqueo debido a los fondos que aprobó el Congreso el año pasado.

Parálisis fiscal tendrá "cero impacto" en redadas

El Senador demócrata John Fetterman subrayó que la parálisis federal tendrá "literalmente cero impacto" sobre la policía de inmigración. Otras agencias del DHS serán las principales afectadas por el bloqueo, como Fema, encargada de la ayuda tras desastres naturales.

La Administración de Seguridad en el Transporte, que gestiona la seguridad aeroportuaria, advirtió en la red social X que un cierre prolongado podría resultar en tiempos de espera más largos y vuelos cancelados.

Para aprobar un nuevo presupuesto, los demócratas exigen particularmente patrullajes reducidos, una prohibición de que los agentes de ICE usen pasamontañas durante las operaciones y la obligación de obtener una orden judicial para entrar en propiedad privada.

Estados Unidos y su factor interno
Personas asistiendo a una vigilia con velas encendidas llevadas a cabo para Alex Pretti, en San Francisco, California, Estados Unidos. Foto: Ziyu Julian Zhu, Xinhua

La oposición demócrata al ICE no ha hecho más que intensificarse tras la muerte, con pocas semanas de diferencia en enero, de Renee Good y Alex Pretti, dos estadounidenses abatidos a tiros por agentes federales en Mineápolis durante protestas en contra de las redadas.

Debido a las normas vigentes en el Senado estadounidense, se requiere 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aun cuando cuentan con la mayoría, necesitan el apoyo de varios miembros de la oposición para aprobar su propuesta de presupuesto para el DHS.

Casa Blanca, dispuesta a negociar

Ante las demandas demócratas, la Casa Blanca dijo estar dispuesta a negociar y envió una contrapropuesta el miércoles por la noche. El líder de los republicanos del Senado, John Thune, lo calificó de "oferta extremadamente seria" y dijo que los demócratas "nunca van a obtener toda su lista de deseos".

Pero la oposición rechazó de plano la propuesta del Ejecutivo y señaló el fracaso de las negociaciones por el momento.

"Los dólares de los contribuyentes deben utilizarse para hacer la vida más asequible para el pueblo estadounidense, no para brutalizarlo o matarlo", criticó Jeffries.

Esta parálisis presupuestaria es la tercera desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Donald Trump Estados Unidos Política
Susan Crowley

Bad Bunny, ¿producto desechable o talento musical?

"Bad Bunny es controvertido. Para entender más de su música, hice dos cosas; conocer más sobre él...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

¡Tengan sus 40 horas!

"En la iniciativa original de reforma de 2023 se estipulaban cinco días de trabajo por dos de...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Concordia ¡blues!

"El caso de Concordia y el hallazgo de fosas clandestinas no pueden verse como eventos aislados, sino...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Hernández

Novedad editorial

Por Hernández
