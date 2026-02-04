Trump intenta apoderarse del sistema electoral de EU, mientras cae en las encuestas

En medio del descalabro de su popularidad, el republicano intenta reavivar las falsas afirmaciones de que las elecciones estadounidenses están plagadas de fraude para cambiar las reglas del sistema a favor de su partido.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– Días después de que el FBI confiscara 700 cajas de papeletas y registros de votación de las elecciones de 2020 en el condado de Fulton, Georgia, el Presidente estadounidense Donald Trump pidió a los republicanos “que se hagan cargo de la votación en al menos 15 lugares” antes de las próximas elecciones. Esto generó nuevos temores de que su administración planeara tomar el aparato electoral antes del proceso intermedio de este año, cuando él y su partido caen en todas las encuestas, cita hoy Ari Berman, reportero del medio alternativo Mother Jones.

“Los republicanos deberían nacionalizar el voto”, dijo Trump al exsubdirector del FBI y comentarista conservador Dan Bongino en su programa de radio de ayer lunes. “Hay estados que gané y muestran que no gané. Ahora verán algo en Georgia, donde lograron obtener las papeletas con una orden judicial. Verán resultados interesantes”.

La Constitución estadounidense dice que las elecciones se rigen principalmente por las leyes estatales. Esto permite un proceso descentralizado en el que la votación es administrada por funcionarios de condados y municipios en los miles de distritos electorales de todo el país. Pero Trump lleva mucho tiempo obsesionado con las falsas afirmaciones de que las elecciones estadounidenses están plagadas de fraude y de que los demócratas están perpetrando una vasta conspiración para que los inmigrantes indocumentados voten y así aumentar la participación electoral del partido.

In an interview Monday, President Trump told former FBI Deputy Director Dan Bongino that Republicans should "take over the voting" in at least 15 places. pic.twitter.com/mVlSBE9piB — Neelotpal Srivastav (@NS_Neelotpal) February 3, 2026

Ahora está inyectando otra vez dudas sobre los procesos electorales, justo cuando su partido y él caen en las encuestas. ¿Estamos a punto de presenciar cómo Trump asume el control de los procesos electorales estatales y locales antes de las elecciones intermedias, que muy seguramente perderá?

Los comentarios intensificados de Trump sobre las elecciones llegan en un momento en que los demócratas han superado al Partido Republicano en una serie de contiendas. Nueva Jersey y Virginia eligieron gobernadores demócratas con una victoria aplastante en noviembre, y el sábado, un demócrata ganó una elección especial para un escaño en el Senado del Estado de Texas por 14 puntos porcentuales en un distrito que el Trump había ganado por 17 puntos en 2024, una diferencia enorme.

Al percibir que los republicanos eran vulnerables a la tradicional reacción negativa de las elecciones intermedias contra el partido en el poder, “Trump impulsó el año pasado una extraordinaria iniciativa para manipular los mapas electorales del Congreso y así dar ventaja a su partido. Esta iniciativa, que comenzó en Texas pero que desde entonces se ha extendido a estados controlados tanto por demócratas como por republicanos, se convirtió en un elemento central de la estrategia del Presidente para las elecciones intermedias”, explica The New York Times.

“Aún quedan muchas preguntas sin respuesta sobre la redada en Georgia, como por qué se abrió una investigación criminal sobre unas elecciones que tuvieron lugar hace seis años y fueron auditadas tres veces, y por qué la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, estuvo presente en el operativo cuando la ley le prohíbe participar en operaciones policiales nacionales. The New York Times informó este lunes que Gabbard llamó a Trump y lo puso en altavoz con los agentes del FBI que participaron en la redada, lo que representa otra erosión de las normas democráticas”, explica Ari Berman.

And the Dem still won, in a Trump district! “Republican candidate Lee Wormsgans poured approximately $730,000 into the election campaign, more than ten times the amount spent by Democratic candidate Taylor Lemet.”https://t.co/bl1miK5Zvy #DemsAbroad https://t.co/keTvYs0E33 — Democrats Abroad (@DemsAbroad) February 2, 2026

Reid J. Epstein y Nick Corasaniti, periodistas de The New York Times, cuentan que, efectivamente, durante un extenso monólogo sobre inmigración en un podcast publicado el lunes por Dan Bongino, su exsubdirector del FBI, Trump pidió a los funcionarios republicanos que “se hagan cargo” de los procedimientos de votación en 15 estados, aunque no los nombró.

“El sorprendente llamado de Trump a un partido político para que se apodere de los mecanismos de votación sigue a una serie de medidas de su administración para tratar de ejercer más control sobre las elecciones estadounidenses, mientras él y sus aliados continúan haciendo afirmaciones falsas sobre su derrota de 2020”, dicen. Trump mismo llamó por teléfono con los agentes del FBI que participaron en la redada del condado de Fulton, elogiándolos y agradeciéndoles.

“El Departamento de Justicia, que se ha politizado recientemente bajo el gobierno de Trump, está exigiendo que numerosos estados, incluido Minnesota, entreguen sus registros electorales completos mientras la administración Trump intenta construir un archivo nacional de votantes”, agregan.

En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva que pretendía introducir cambios significativos en el proceso electoral, incluyendo la exigencia de presentar prueba documental de ciudadanía y la exigencia de que todas las papeletas de voto por correo se recibieran antes del cierre de las urnas el día de las elecciones. Sin embargo, esta iniciativa ha sido ampliamente rechazada por los tribunales.

En redes sociales, Trump ha impulsado cambios aún más drásticos. En agosto, escribió que quería eliminar el voto por correo y, posiblemente, el uso de máquinas de votación.