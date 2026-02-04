Trump intenta apoderarse del sistema electoral de EU, mientras cae en las encuestas

Redacción/SinEmbargo

03/02/2026 - 7:25 pm

Trump intenta apoderarse del sistema electoral de EU, mientras cae en las encuestas
Donald Trump, Presidente de EU, firmó una orden ejecutiva que pretendía introducir cambios significativos en el proceso electoral, la cual fue rechazada por los tribunales. Foto: X @WhiteHouse

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump afirma que EU mantiene diálogo con Cuba; la isla lo niega y recibe apoyo ruso

Epstein fue quien presentó a Melania con su amigo Trump, según nuevos expedientes

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

En medio del descalabro de su popularidad,  el republicano intenta reavivar las falsas afirmaciones de que las elecciones estadounidenses están plagadas de fraude para cambiar las reglas del sistema a favor de su partido.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– Días después de que el FBI confiscara 700 cajas de papeletas y registros de votación de las elecciones de 2020 en el condado de Fulton, Georgia, el Presidente estadounidense Donald Trump pidió a los republicanos “que se hagan cargo de la votación en al menos 15 lugares” antes de las próximas elecciones. Esto generó nuevos temores de que su administración planeara tomar el aparato electoral antes del proceso intermedio de este año, cuando él y su partido caen en todas las encuestas, cita hoy Ari Berman, reportero del medio alternativo Mother Jones.

“Los republicanos deberían nacionalizar el voto”, dijo Trump al exsubdirector del FBI y comentarista conservador Dan Bongino en su programa de radio de ayer lunes. “Hay estados que gané y muestran que no gané. Ahora verán algo en Georgia, donde lograron obtener las papeletas con una orden judicial. Verán resultados interesantes”.

La Constitución estadounidense dice que las elecciones se rigen principalmente por las leyes estatales. Esto permite un proceso descentralizado en el que la votación es administrada por funcionarios de condados y municipios en los miles de distritos electorales de todo el país. Pero Trump lleva mucho tiempo obsesionado con las falsas afirmaciones de que las elecciones estadounidenses están plagadas de fraude y de que los demócratas están perpetrando una vasta conspiración para que los inmigrantes indocumentados voten y así aumentar la participación electoral del partido.

Ahora está inyectando otra vez dudas sobre los procesos electorales, justo cuando su partido y él caen en las encuestas. ¿Estamos a punto de presenciar cómo Trump asume el control de los procesos electorales estatales y locales antes de las elecciones intermedias, que muy seguramente perderá?

Los comentarios intensificados de Trump sobre las elecciones llegan en un momento en que los demócratas han superado al Partido Republicano en una serie de contiendas. Nueva Jersey y Virginia eligieron gobernadores demócratas con una victoria aplastante en noviembre, y el sábado, un demócrata ganó una elección especial para un escaño en el Senado del Estado de Texas por 14 puntos porcentuales en un distrito que el Trump había ganado por 17 puntos en 2024, una diferencia enorme.

Al percibir que los republicanos eran vulnerables a la tradicional reacción negativa de las elecciones intermedias contra el partido en el poder, “Trump impulsó el año pasado una extraordinaria iniciativa para manipular los mapas electorales del Congreso y así dar ventaja a su partido. Esta iniciativa, que comenzó en Texas pero que desde entonces se ha extendido a estados controlados tanto por demócratas como por republicanos, se convirtió en un elemento central de la estrategia del Presidente para las elecciones intermedias”, explica The New York Times.

“Aún quedan muchas preguntas sin respuesta sobre la redada en Georgia, como por qué se abrió una investigación criminal sobre unas elecciones que tuvieron lugar hace seis años y fueron auditadas tres veces, y por qué la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, estuvo presente en el operativo cuando la ley le prohíbe participar en operaciones policiales nacionales. The New York Times informó este lunes que Gabbard llamó a Trump y lo puso en altavoz con los agentes del FBI que participaron en la redada, lo que representa otra erosión de las normas democráticas”, explica Ari Berman.

Reid J. Epstein y Nick Corasaniti, periodistas de The New York Times, cuentan que, efectivamente, durante un extenso monólogo sobre inmigración en un podcast publicado el lunes por Dan Bongino, su exsubdirector del FBI, Trump pidió a los funcionarios republicanos que “se hagan cargo” de los procedimientos de votación en 15 estados, aunque no los nombró.

“El sorprendente llamado de Trump a un partido político para que se apodere de los mecanismos de votación sigue a una serie de medidas de su administración para tratar de ejercer más control sobre las elecciones estadounidenses, mientras él y sus aliados continúan haciendo afirmaciones falsas sobre su derrota de 2020”, dicen. Trump mismo llamó por teléfono con los agentes del FBI que participaron en la redada del condado de Fulton, elogiándolos y agradeciéndoles.

“El Departamento de Justicia, que se ha politizado recientemente bajo el gobierno de Trump, está exigiendo que numerosos estados, incluido Minnesota, entreguen sus registros electorales completos mientras la administración Trump intenta construir un archivo nacional de votantes”, agregan.

En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva que pretendía introducir cambios significativos en el proceso electoral, incluyendo la exigencia de presentar prueba documental de ciudadanía y la exigencia de que todas las papeletas de voto por correo se recibieran antes del cierre de las urnas el día de las elecciones. Sin embargo, esta iniciativa ha sido ampliamente rechazada por los tribunales.

En redes sociales, Trump ha impulsado cambios aún más drásticos. En agosto, escribió que quería eliminar el voto por correo y, posiblemente, el uso de máquinas de votación.

Explora más en estos temas
Donald Trump Estados Unidos Política
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Pedregal de Santo Domingo, ejemplo de territorialidad

"Si la administración logra sostener este ritmo de modernización, la piedra volcánica de Santo Domingo dejará de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

+ Sección

Galileo

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

Una odontóloga explicó las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
2

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

La oposición mexicana anuncia este martes la creación del Frente Amplio Democrático.
3

Nuevo “Frente Democrático”... de las cenizas de 2024. Va contra la Reforma Electoral

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”
4

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”

Precio del centenario de oro y onza de plata
5

Precios del centenario de oro y la onza de plata se desploman tras "lunes negro"

“No somos Santa Anna”, respondió la Presidenta Sheinbaum respecto a la conmemoración que realizó Trump por el 178 aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo.
6

"No somos Santa Anna": CSP a Trump tras celebrar intervención de EU en México en 1846

La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que no se cubrirá a nadie que tenga vínculos con grupos criminales, sin embargo, destacó que debe haber pruebas.
7

Escándalos y despilfarro rodearon a Adán en su paso por la política de altos vuelos

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.
8

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

El Presidente de EU, Donald Trump, afirmó que se llevó "muy bien" con su homólogo colombiano Gustavo Petro tras el encuentro que sostuvieron este martes.
9

Trump afirma que trabaja para levantar sanciones a Colombia tras su reunión con Petro

10

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

El Gobierno de México dio a conocer hoy un extenso plan de inversión pública y privada-pública para inyectar hasta 5.9 billones de pesos entre 2026 y 2030.
11

México anuncia inversión histórica: 5.6 billones, 55% para energía. De aquí a 2030

La Barredora barrió con Adán Augusto
12

La Barredora barrió con Adán Augusto

116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes
13

DATOS ¬ 116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
14

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

15

ENTREVISTA ¬ Falta de planificación con Peña elevó costos del Tren Insurgente: Lajous

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump intenta apoderarse del sistema electoral de EU, mientras cae en las encuestas
1

Trump intenta apoderarse del sistema electoral de EU, mientras cae en las encuestas

Adán Augusto López cierra filas y descarta daño a aspiraciones de Andrea Chávez en Chihuahua.
2

"Andrea Chávez va a ser candidata y Gobernadora de Chihuahua", asegura Adán Augusto

Un Juez concedió una suspensión definitiva al exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, contra su vinculación a proceso por lavado de dinero.
3

César Duarte libra la vinculación a proceso por lavado: obtiene suspensión definitiva

La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que no se cubrirá a nadie que tenga vínculos con grupos criminales, sin embargo, destacó que debe haber pruebas.
4

Escándalos y despilfarro rodearon a Adán en su paso por la política de altos vuelos

El Presidente de EU, Donald Trump, afirmó que se llevó "muy bien" con su homólogo colombiano Gustavo Petro tras el encuentro que sostuvieron este martes.
5

Trump afirma que trabaja para levantar sanciones a Colombia tras su reunión con Petro

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.
6

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

La oposición mexicana anuncia este martes la creación del Frente Amplio Democrático.
7

Nuevo “Frente Democrático”... de las cenizas de 2024. Va contra la Reforma Electoral

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.
8

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

México se comprometió a entregar un mínimo de 432 millones de metros cúbicos de agua anuales a Estados Unidos (EU) durante el actual ciclo de cinco años.
9

México se comprometió a dar 432 millones de metros cúbicos de agua al año, anuncia EU

“No somos Santa Anna”, respondió la Presidenta Sheinbaum respecto a la conmemoración que realizó Trump por el 178 aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo.
10

"No somos Santa Anna": CSP a Trump tras celebrar intervención de EU en México en 1846

11

ENTREVISTA ¬ Falta de planificación con Peña elevó costos del Tren Insurgente: Lajous

Sheinbaum afirmó que no existe ninguna investigación ni denuncia en contra de Adán Augusto López, quien renunció como coordinador de Morena en el Senado.
12

No hay investigaciones contra Adán; que gente vea si tiene desgaste político: Claudia