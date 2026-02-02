Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

La edición 68 de los Grammy se caracterizó por albergar diversas expresiones de rechazo al ICE y críticas a algunos de los escándalos del mandatario estadounidense.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump criticó duramente los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La entrega de los premios fue un concurso de artistas del medio tiempo del Super Bowl: el rapero Kendrick Lamar se enfrentó a Bad Bunny por los premios más importantes de los Grammy el domingo. El éxito de Lamar, “Luther”, que incluye un sample del gran artista del soul Luther Vandross, ganó el premio a la grabación del año. Ahora tiene más premios Grammy que cualquier otro rapero y es uno de los artistas más condecorados de todos los tiempos.

Bad Bunny se llevó el premio al álbum del año, presentado por Harry Styles, por Debí Tirar Más Fotos, lo que marca la primera vez que un álbum íntegramente en español obtiene el máximo galardón.

“¡Los Premios Grammy son lo PEOR, prácticamente imposibles de ver!”, escribió Trump en Truth Social durante la madrugada. El programa de premios duró más de tres horas. Incluyó críticas de algunas de las estrellas más importantes de la música a la represión militarizada del gobierno federal contra los inmigrantes indocumentados.

Trump se dirigió al señor Noah en términos personales aún más duros por una broma que el expresentador de “The Daily Show” hizo hacia el final de la ceremonia, después de que Billie Eilish ganara un Grammy a la canción del año. “Ese es un Grammy que todos los artistas desean casi tanto como Trump desea Groenlandia, lo cual tiene sentido porque la isla de Epstein ya no existe; necesita una nueva para estar con Bill Clinton”, dijo el presentador.

Los archivos Epstein embarran a Trump

🇺🇸⚡️ — Trevor Noah at the Grammys:

Song of the Year — that is a Grammy that every artist wants almost as much as Trump wants Greenland, which makes sense because Epstein’s island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton. pic.twitter.com/o5btl7tLNw — Mohammad Javid (@PhyuLay60937915) February 2, 2026

Como es sabido, Epstein tenía una casa en una isla privada del Caribe. Allí traficaba con niñas menores de edad con fines sexuales. Millones de archivos se han publicado sobre este pederasta que murió en una celda de la cárcel de Manhattan en 2019.

El Departamento de Justicia investigó las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el Presidente Trump en relación con el delincuente sexual, pero no encontró información creíble que amerite una mayor investigación, según Todd Blanche, el Fiscal General Adjunto.

Los comentarios de Blanche, que hizo en el programa “State of the Union” de CNN, se produjeron menos de 48 horas después de que la administración Trump publicara alrededor de tres millones de páginas de documentos recopilados por el Departamento de Justicia como parte de su investigación de años sobre Epstein.

La controversia sobre Epstein ha perseguido a Trump durante el último año. Después de que sus aliados se comprometieran durante la campaña electoral de 2024 a publicar los archivos de Epstein, su administración se retractó rápidamente. La resistencia de Trump a publicar los archivos del gobierno alimentó la especulación de que contenían información perjudicial sobre él o sus aliados.

Los archivos están repletos de referencias a Trump, quien fue amigo cercano de Epstein hasta principios de la década de los 2000. Si bien Trump ha minimizado repetidamente la relación, ambos hombres se conectaron gracias a su interés por las mujeres jóvenes. Trump ha negado cualquier irregularidad relacionada con Epstein.