Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

Redacción/SinEmbargo

02/02/2026 - 8:41 am

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEOS ¬ Billie Eilish, Justin Bieber y más alzan la voz contra ICE en Grammys 2026

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”

Trump retoma tufo expansionista: bromea con anexar a Canadá, Groenlandia y Venezuela

La edición 68 de los Grammy se caracterizó por albergar diversas expresiones de rechazo al ICE y críticas a algunos de los escándalos del mandatario estadounidense.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump criticó duramente los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La entrega de los premios fue un concurso de artistas del medio tiempo del Super Bowl: el rapero Kendrick Lamar se enfrentó a Bad Bunny por los premios más importantes de los Grammy el domingo. El éxito de Lamar, “Luther”, que incluye un sample del gran artista del soul Luther Vandross, ganó el premio a la grabación del año. Ahora tiene más premios Grammy que cualquier otro rapero y es uno de los artistas más condecorados de todos los tiempos.

Bad Bunny se llevó el premio al álbum del año, presentado por Harry Styles, por Debí Tirar Más Fotos, lo que marca la primera vez que un álbum íntegramente en español obtiene el máximo galardón.

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, amenazó con demandar al comediante Trevor Noah por una broma que parecía vincularlo con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Foto: Captura de pantalla

“¡Los Premios Grammy son lo PEOR, prácticamente imposibles de ver!”, escribió Trump en Truth Social durante la madrugada. El programa de premios duró más de tres horas. Incluyó críticas de algunas de las estrellas más importantes de la música a la represión militarizada del gobierno federal contra los inmigrantes indocumentados.

Trump se dirigió al señor Noah en términos personales aún más duros por una broma que el expresentador de “The Daily Show” hizo hacia el final de la ceremonia, después de que Billie Eilish ganara un Grammy a la canción del año. “Ese es un Grammy que todos los artistas desean casi tanto como Trump desea Groenlandia, lo cual tiene sentido porque la isla de Epstein ya no existe; necesita una nueva para estar con Bill Clinton”, dijo el presentador.

Los archivos Epstein embarran a Trump

Como es sabido, Epstein tenía una casa en una isla privada del Caribe. Allí traficaba con niñas menores de edad con fines sexuales. Millones de archivos se han publicado sobre este pederasta que murió en una celda de la cárcel de Manhattan en 2019.

El Departamento de Justicia investigó las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el Presidente Trump en relación con el delincuente sexual, pero no encontró información creíble que amerite una mayor investigación, según Todd Blanche, el Fiscal General Adjunto.

Los comentarios de Blanche, que hizo en el programa “State of the Union” de CNN, se produjeron menos de 48 horas después de que la administración Trump publicara alrededor de tres millones de páginas de documentos recopilados por el Departamento de Justicia como parte de su investigación de años sobre Epstein.

La controversia sobre Epstein ha perseguido a Trump durante el último año. Después de que sus aliados se comprometieran durante la campaña electoral de 2024 a publicar los archivos de Epstein, su administración se retractó rápidamente. La resistencia de Trump a publicar los archivos del gobierno alimentó la especulación de que contenían información perjudicial sobre él o sus aliados.

Los archivos están repletos de referencias a Trump, quien fue amigo cercano de Epstein hasta principios de la década de los 2000. Si bien Trump ha minimizado repetidamente la relación, ambos hombres se conectaron gracias a su interés por las mujeres jóvenes. Trump ha negado cualquier irregularidad relacionada con Epstein.

Explora más en estos temas
Donald Trump Estados Unidos
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Las autoridades no buscan debidamente

"Las familias merecen que las autoridades tengan empatía y dediquen sus esfuerzos a buscar debidamente a los...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Poetas cubanas para días feos y malos

"Para afrontar estos días 'feos y malos' -como los llama la escritora Lídia Jorge- hoy los invito...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

+ Sección

Galileo

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le llamó la atención a legisladores locales y federales de Baja California (BC) durante su visita a San Quintín.
2

VIDEO ¬ La Presidenta los pone en su lugar: “¡Hay que trabajar más con la gente...!”

116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes
3

DATOS ¬ 116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos
4

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos

Adán Augusto y el fascismo como baratija.
5

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
6

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

7

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto
8

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
9

Salinas Pliego le copió a empresario venezolano el ir a la CIDH a acusar persecución

Opositores y más apoyan en secreto o abiertamente a Trump porque creen que bastan 10 misiles para que les represe el respeto, como en un acto de magia.
10

Como en un acto de magia

El Senador Adán Augusto López anunció que dejará la coordinación de Morena en el Senado de la República para concentrarse en trabajo territorial rumbo al 2027.
11

Adán deja la coordinación de Morena en el Senado y lo sustituye otro expriista: Mier

Texas aclaró que aún no hay casos registrados del gusano barrenador en la región.
12

Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti
13

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti

Artistas protestan contra el ICE en los Grammys 2026
14

VIDEOS ¬ Billie Eilish, Justin Bieber y más alzan la voz contra ICE en Grammys 2026

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”
15

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
1

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

Adán Augusto y el fascismo como baratija.
2

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a senadoras y senadores de Morena que no se distraigan con "trivialidades, ni cosas vanas".
3

Atiendan al pueblo y no se distraigan con trivialidades, pide Rosa Icela a morenistas

La SSPC dio a conocer que sigue abierta la convocatoria para mujeres y hombres interesados en unirse al Servicio de Protección Federal.
4

¿Te interesa ser agente federal? La SSPC abre convocatoria 2026 para nuevos reclutas

Artistas protestan contra el ICE en los Grammys 2026
5

VIDEOS ¬ Billie Eilish, Justin Bieber y más alzan la voz contra ICE en Grammys 2026

La Presidenta de Morena hizo un llamado a las diputadas y diputados morenistas para que se abstengan de ventilar conflictos internos y mantengan la unidad.
6

Alcalde pide a morenistas no ventilar disputas internas: "Lo importante es la unidad"

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
7

Salinas Pliego le copió a empresario venezolano el ir a la CIDH a acusar persecución

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”
8

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”

¿Quieres ser aprendiz? Jóvenes Construyendo el Futuro abre periodo de postulaciones
9

¿Quieres ser aprendiz? Jóvenes Construyendo el Futuro abre periodo de postulaciones

Trump bromea con convertir a Canadá, Groenlandia y Venezuela en estados de EU
10

Trump retoma tufo expansionista: bromea con anexar a Canadá, Groenlandia y Venezuela

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto
11

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti
12

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti