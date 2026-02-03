Trump afirma que trabaja para levantar sanciones a Colombia tras su reunión con Petro

Redacción/SinEmbargo

03/02/2026 - 5:50 pm

El Presidente de EU, Donald Trump, afirmó que se llevó "muy bien" con su homólogo colombiano Gustavo Petro tras el encuentro que sostuvieron este martes.
El encuentro entre ambos mandatarios pone fin a una escalada de tensiones entre ambos países, marcada por amenazas y la inclusión del colombiano en la lista de sancionados. Foto: Juan Diego Cano, Xinhua

El encuentro entre ambos mandatarios pone fin a una escalada de tensiones entre ambos países, marcada por amenazas y la inclusión del colombiano en la lista de sancionados.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, afirmó que se llevó "muy bien" con su homólogo colombiano Gustavo Petro tras el encuentro que sostuvieron este martes en la Casa Blanca y reveló que ya trabaja para levantar las sanciones al país latinoamericano.

"Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien", dijo Trump en conferencia de prensa al finalizar la reunión.

A la par, indicó que ambos siguen trabajando en la cooperación contra el narcotráfico y también en levantar las sanciones que su gobierno ha impuesto a Colombia, por lo que calificó la reunión como "muy productiva". "Me pareció fantástica”, agregó.

EU y Colombia hacia una nueva relación: Petro

Por su parte, Gustavo Petro aseguró que su acercamiento con el republicano fue "positivo" y confió en que con el encuentro la relación entre ambas naciones se fortalezca.

"Aquí nace un camino o se fortalece, porque nunca ha desparecido en realidad. Nace un camino donde gente diferente, regímenes diferentes, maneras de pensar diferentes, poderes diferentes, porque tenemos nosotros un poder, sólo que es diferente, se pueden encontrar", expresó en conferencia de prensa desde Washington.

A la par, detalló que durante la reunión Trump le dijo "I like you (me agradas, en inglés)" y añadió que el tono de la conversación fue amistoso, "sin humillaciones de ningún tipo, en donde tratamos de encontrar unas soluciones de acuerdo a la experiencia entre dos naciones, alrededor de problemas concretos".

Además, precisó que ambos mandatarios abordaron temas relativos a las energías limpias, la posibilidad de exportar gas de Venezuela a través de Colombia, la lucha contra el ⁠narcotráfico y la reciente disputa comercial de su gobierno con Ecuador.

Petro indicó que durante la reunión se expusieron los logros que su gobierno ha tenido en el combate contra el narcotráfico, la incautación de grandes volúmenes de droga, en mar y tierra, y el desmantelamiento de laboratorios para la producción de narcóticos.

Encuentro sin ceremonia oficial

El encuentro entre Trump y Petro ocurrió a puerta cerrada y sin ceremonia oficial de bienvenida, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico desde un enfoque de paz y protección de la vida.

Petro arribó al complejo presidencial poco antes de las 11:00 horas, pero, a diferencia de otras visitas de jefes de Estado, no ingresó por el acceso protocolario del Pórtico Norte.

En su lugar, la comitiva utilizó la entrada de West Executive Drive, junto al Edificio de Oficinas Ejecutivas de Eisenhower. La caravana pasó frente al área donde permanecía el cuerpo de prensa sin detenerse y sin que se permitiera la cobertura de su llegada.

Tampoco hubo guardia de honor ni acto ceremonial. Trump no salió a recibir al mandatario colombiano, y la reunión se desarrolló directamente en el interior de la Casa Blanca. Fuentes en el lugar indicaron que el encuentro tuvo lugar en el Ala Oeste, cerca de la Oficina Oval.

Petro y Trump liman asperezas

La reunión entre ambos se dio este día luego de varios meses de fuertes tensiones diplomáticas, principalmente por las diferencias en la estrategia para combatir el narcotráfico.

El gobierno de EU ha señalado un aumento en la producción de cocaína durante la administración de Gustavo Petro, acusación que el Presidente colombiano ha rechazado públicamente.

Petro ha defendido su política de sustitución de cultivos, al asegurar que busca ofrecer alternativas económicas a las comunidades rurales que dependen del cultivo de hoja de coca. En contraste, Washington ha mantenido como prioridad reducir el ingreso de drogas a su territorio ante la crisis de consumo que enfrenta el país.

En ese contexto, EU retiró a Colombia la certificación como país cooperante en la lucha contra las drogas, lo que deterioró la relación bilateral. A ello se sumaron los desacuerdos por los operativos de la armada estadounidense en aguas internacionales del Caribe, cuestionados por Petro, así como su rechazo a la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

En la etapa final de su mandato, el Presidente colombiano solicitó una visa especial para viajar a la nación norteamericana y sostener esta reunión, con el objetivo de exponer su postura directamente ante la Casa Blanca y tratar de recomponer la relación bilateral.

En el encuentro participaron la Canciller colombiana Rosa Villavicencio y el Ministro de Defensa Pedro Sánchez. Por parte de EU, estuvo presente el Secretario de Estado Marco Rubio, entre otros funcionarios.

Colombia Donald Trump Estados Unidos Gustavo Petro
