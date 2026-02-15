Cientos marchan en diferentes estados por mineros desaparecidos en Sinaloa ¬ FOTOS

Familiares, colegas y universitarios participaron en las manifestaciones por la desaparición de los trabajadores de una mina.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Ante la gran indignación por el secuestro de 10 mineros en Sinaloa, cinco de los cuales fueron hallados sin vida, este sábado se llevaron a cabo marchas en distintos estados de la República para exigir a las autoridades que se haga justicia este caso y que haya más seguridad para el sector minero.

Cientos de personas, incluyendo a familiares de las víctimas, compañeros de profesión y estudiantes, se sumaron a las movilizaciones que se realizaron en las ciudades de las que eran originarios los trabajadores desaparecidos y en otras entidades del país.

De acuerdo con la información oficial, durante la madrugada del 23 de enero un comando ingresó a un campamento de mineros ubicado en el municipio de Concordia y privó de la libertad a 10 trabajadores que laboraban en una mina propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp.

Días después, autoridades confirmaron que cinco de los cuerpos hallados en una fosa clandestina corresponden a los de al menos cinco de los trabajadores desaparecidos. Según declaraciones del Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, el secuestro de los mineros presuntamente se debió a que fueron confundidos por “Los Chapitos” con un grupo rival.

A tres semanas de la desaparición de los mineros en Sinaloa y el hallazgo de los restos de algunos en una fosa clandestina, habitantes de Zacatecas, Chihuahua, Hidalgo, Tabasco, Sonora y Durango decidieron salir a las calles.

Entre los asistentes a las movilizaciones se encontraban familiares de las víctimas, mineros, estudiantes universitarios de minería y civiles, quienes portaban pancartas con consignas exigiendo que se haga justicia por este caso

Exigen justicia por asesinato de dos mineros

Cientos de personas se manifestaron en Zacatecas para exigir justicia por la muerte de José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, mineros originarios de este estado que fueron secuestrados y asesinados en Sinaloa junto a ocho de sus compañeros.

En la movilización participaron familiares de los desaparecidos, mineros y estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quienes portaron cascos y chaleco durante la protesta.

La marcha inició alrededor del mediodía en la Facultad de Ingeniería de la UAZ y concluyó en la Plaza de Armas.