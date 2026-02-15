Cientos marchan en diferentes estados por mineros desaparecidos en Sinaloa ¬ FOTOS

Redacción/SinEmbargo

14/02/2026 - 6:46 pm

Ciudadanos llevaron a cabo marchas en varios estados para exigir justicia por la desaparición de 10 mineros en Sinaloa.
Este sabado se realizaron marchas en al menos 5 estados tras la desaparición de 10 mineros en Sinaloa. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

“Los Chapitos” desaparecieron a los mineros porque los confundieron, afirma Harfuch

Cuerpo hallado en Sinaloa es de uno de los mineros desaparecidos, confirma Fiscalía

Las autoridades localizan los cuerpos de 5 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

Familiares, colegas y universitarios participaron en las manifestaciones por la desaparición de los trabajadores de una mina.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Ante la gran indignación por el secuestro de 10 mineros en Sinaloa, cinco de los cuales fueron hallados sin vida, este sábado se llevaron a cabo marchas en distintos estados de la República para exigir a las autoridades que se haga justicia este caso y que haya más seguridad para el sector minero.

Cientos de personas, incluyendo a familiares de las víctimas, compañeros de profesión y estudiantes, se sumaron a las movilizaciones que se realizaron en las ciudades de las que eran originarios los trabajadores desaparecidos y en otras entidades del país.

Ciudadanos llevaron a cabo marchas en varios estados para exigir justicia por la desaparición de 10 mineros en Sinaloa.
Mineros marcharon en Zacatecas para exigir justicia por la desaparición de 10 trabajadores en Sinaloa. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro

De acuerdo con la información oficial, durante la madrugada del 23 de enero un comando ingresó a un campamento de mineros ubicado en el municipio de Concordia y privó de la libertad a 10 trabajadores que laboraban en una mina propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp.

Días después, autoridades confirmaron que cinco de los cuerpos hallados en una fosa clandestina corresponden a los de al menos cinco de los trabajadores desaparecidos. Según declaraciones del Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, el secuestro de los mineros presuntamente se debió a que fueron confundidos por “Los Chapitos” con un grupo rival.

Ciudadanos llevaron a cabo marchas en varios estados para exigir justicia por la desaparición de 10 mineros en Sinaloa.
Mineros y estudiantes de minería se unieron a las marchas. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro

A tres semanas de la desaparición de los mineros en Sinaloa y el hallazgo de los restos de algunos en una fosa clandestina, habitantes de Zacatecas, Chihuahua, Hidalgo, Tabasco, Sonora y Durango decidieron salir a las calles.

Entre los asistentes a las movilizaciones se encontraban familiares de las víctimas, mineros, estudiantes universitarios de minería y civiles, quienes portaban pancartas con consignas exigiendo que se haga justicia por este caso

Marchan en diferentes estados del país para exigir justicia por mineros desaparecidos en Sinaloa
Trabajadores del sector minero llevaron a cabo una marcha pacífica en exigencia de justicia y seguridad, luego de la desaparición de 10 mineros en el municipio de La Concordia. Foto: Margarita García, Cuartoscuro

Exigen justicia por asesinato de dos mineros

Cientos de personas se manifestaron en Zacatecas para exigir justicia por la muerte de José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, mineros originarios de este estado que fueron secuestrados y asesinados en Sinaloa junto a ocho de sus compañeros.

En la movilización participaron familiares de los desaparecidos, mineros y estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quienes portaron cascos y chaleco durante la protesta.

Marchan en diferentes estados del país para exigir justicia por mineros desaparecidos en Sinaloa
Trabajadores del sector minero llevaron a cabo una marcha pacífica en exigencia de justicia y seguridad, luego de la desaparición de 10 mineros en el municipio de La Concordia. Foto: Margarita García, Cuartoscuro

La marcha inició alrededor del mediodía en la Facultad de Ingeniería de la UAZ y concluyó en la Plaza de Armas.

Durante la manifestación, los asistentes coreaban consignas como: “Nacho no murió, a Nacho lo mataron”, “José Ángel no murió, a José Ángel lo mataron”, “Gobierno corrupto, Zacatecas está de luto”, “No fue confusión, fue extorsión” y “Nos faltan diez”.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Bad Bunny, ¿producto desechable o talento musical?

"Bad Bunny es controvertido. Para entender más de su música, hice dos cosas; conocer más sobre él...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

¡Tengan sus 40 horas!

"En la iniciativa original de reforma de 2023 se estipulaban cinco días de trabajo por dos de...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Concordia ¡blues!

"El caso de Concordia y el hallazgo de fosas clandestinas no pueden verse como eventos aislados, sino...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Hernández

Novedad editorial

Por Hernández
+ Sección

Opinión en Video

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

+ Sección

Galileo

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
centenario-oro-onza-plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata baja este 13 de febrero

Hoy No Circula Sabatino
2

Doble Hoy No Circula Sabatino este 14 de febrero por contingencia ambiental

La Fase I de Contingencia Ambiental se mantiene por tercer día consecutivo en la CdMx y el Área Metropolitana, debido a la mala calidad del aire.
3

La CAMe mantiene activa la Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México

Mario Delgado dice que se indagará por qué usaron policías contra Marx Arriaga
4

Mario Delgado dice que se indagará quién ordenó usar policías contra Marx Arriaga

El magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
5

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El Tesoro de EU sanciona a academia de élite por inscribir a hijos de narcos mexicanos
6

El Tesoro sanciona a academia de prestigio por admitir a hijos de narcos mexicanos

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
7

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

Novedad Editorial
8

Novedad editorial

Los libros de texto no van a cambiar, sólo agregarán más mujeres en la historia: CSP
9

Los libros de texto no van a cambiar, sólo agregarán más mujeres en la historia: CSP

10

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

VIDEO FUERTE ¬ Estudiante apuñala a su compañero con un picahielos en Tláhuac.
11

Un estudiante de secundaria apuñala a su compañero en Tláhuac, en CdMx ¬ VIDEO FUERTE

Trump llama minimiza asesinato de Alex Pretti.
12

El ICE golpea la aprobación de Trump: se hunde a niveles que él mismo no había visto

13

Scherer tira con escopeta contra varios en el gabinete de AMLO, del que formó parte

14

Julio Scherer dibuja a AMLO como victimista, inepto, manipulable e incluso ignorante

Silvia Iliana Villarruel, Regidora de Ocotlán presentó su renuncia y reconoció que cometió un error por asistir a un evento con un mono araña.
15

Regidora de Ocotlán renuncia y admite "error" por asistir a evento con un mono araña

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Ciudadanos llevaron a cabo marchas en varios estados para exigir justicia por la desaparición de 10 mineros en Sinaloa.
1

Cientos marchan en diferentes estados por mineros desaparecidos en Sinaloa ¬ FOTOS

El Tesoro de EU sanciona a academia de élite por inscribir a hijos de narcos mexicanos
2

El Tesoro sanciona a academia de prestigio por admitir a hijos de narcos mexicanos

La Fase I de Contingencia Ambiental se mantiene por tercer día consecutivo en la CdMx y el Área Metropolitana, debido a la mala calidad del aire.
3

La CAMe mantiene activa la Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México

Alemania, Francia y Reino Unido acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Navalni con un agente nervioso
4

Rusia usó veneno de ranas tóxicas para asesinar a líder opositor, concluyen en Europa

Mario Delgado dice que se indagará por qué usaron policías contra Marx Arriaga
5

Mario Delgado dice que se indagará quién ordenó usar policías contra Marx Arriaga

Los libros de texto no van a cambiar, sólo agregarán más mujeres en la historia: CSP
6

Los libros de texto no van a cambiar, sólo agregarán más mujeres en la historia: CSP

7

Lasse Gaxiola, el mexicano más joven en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno

El amor vence al odio y hasta las calumnias, dice la Presidenta por el 14 de febrero.
8

El amor vence al odio y hasta las calumnias, dice la Presidenta por el 14 de febrero

Marco Rubio tiende la mano a Europa hacia una nueva realidad.
9

Rubio pide a Europa dejar "engaño" de la democracia liberal y adoptar visión de Trump

10

Scherer tira con escopeta contra varios en el gabinete de AMLO, del que formó parte

Balacera afuera de Sala de Despecho Angelópolis deja tres muertos en pleno 14 de febrero.
11

Balacera afuera de bar deja 3 muertos en Angelópolis, Puebla; hay 4 detenidos: SSC

Seguridad Nacional de EU entra en parálisis presupuestaria.
12

Los excesos del ICE dejan paralizado y sin fondos al Departamento de Seguridad de EU