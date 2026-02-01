Más de mil militares son enviados a Sinaloa para reforzar la búsqueda de los mineros

Aeronaves de las fuerzas armadas se sumarán al operativo para localizar a los trabajadores que desaparecieron en la entidad sinaloense.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció este domingo que más de mil elementos del Ejército mexicano se sumarán a la búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia.

Mediante una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, el mandatario estatal señaló que el operativo para localizar a los trabajadores se reforzará a partir de hoy con efectivos militares por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.

Detalló que en total se desplegarán mil 190 elementos para sumarse a las labores de búsqueda, de los cuales 800 son efectivos del Ejército mexicano, 270 unidades de fuerzas especiales, 100 elementos de la Guardia Nacional (GN) y 20 agentes ministeriales.

Por instrucciones de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. (@Claudiashein), y del General Ricardo Trevilla, Secretario de Defensa Nacional (@Defensamx1), a partir de hoy, domingo 1 de febrero, se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda de los… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) February 1, 2026

Además, contarán con el apoyo de tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan.

"Por instrucciones de la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y del General Ricardo Trevilla, Secretario de Defensa Nacional, a partir de hoy, domingo 1 de febrero, se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia", publicó el Gobernador de Sinaloa.

Defensa refuerza búsqueda de mineros desaparecidos en Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que a las 13:45 horas de este domingo 1 de febrero se trasladaron al municipio de Concordia, Sinaloa, un total de mil 190 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y GN para reforzar el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos.

Defensa refuerza despliegue en búsqueda de mineros en Concordia, Sinaloa. A las 1345 horas del 1 de febrero de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, fueron desplegados a Concordia, Sinaloa, 1,190 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia… pic.twitter.com/9pCzmzeFLe — @Defensamx (@Defensamx1) February 1, 2026

Entre los elementos desplegados se encuentran 270 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales y tres células de investigación con ingenios tecnológicos.

El personal militar fue trasladado a territorio sinaloense vía aérea desde la Ciudad de México (CdMx) y otras entidades del país; para su traslado se utilizaron una aeronave Boeing 737 de transporte pesado; dos aviones T-6C y tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

La Defensa recalcó que “la misión específica del personal desplegado, es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el estado de Sinaloa, para reforzar las actividades de búsqueda de 10 trabajadores mineros que se encuentran en calidad de desaparecidos.