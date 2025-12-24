VIDEO ¬ Reportan enfrentamientos, disparos y hasta explosiones en Escuinapa, Sinaloa

Reportes ciudadanos alertan sobre enfrentamientos armados y detonaciones de explosivos en Escuinapa; hasta ahora no hay información oficial ni saldo confirmado.

Sinaloa, 24 de diciembre (Río Doce).- Durante la noche de ayer martes y la madrugada de este miércoles 24 de diciembre, se registraron enfrentamientos entre grupos antagónicos y detonaciones de artefactos explosivos en la cabecera municipal de Escuinapa.

La información derivó de los reportes ciudadanos hechos en redes sociales quienes señalaron que desde la noche del martes se presentan detonaciones de armas de fuego en las inmediaciones de la colonia El Roblito y alrededores.

Además, reportaron el uso de artefactos explosivos en la misma zona y hacia la presa “El Peñón”.

Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido información oficial al respecto. Se desconoce si los hechos han dejado personas sin vida o lesionadas.

El domingo pasado un enfrentamiento entre dos grupos rivales dejó como saldo dos víctimas colaterales en la zona urbana.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RÍO DOCE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.